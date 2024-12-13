Generatore di Video di Aggiornamento per i Dipendenti per Comunicazioni Interne Senza Intoppi

Produci video straordinari per la formazione e l'inserimento dei dipendenti con avatar AI.

Per un aggiornamento essenziale di 30 secondi sulle comunicazioni interne rivolto a tutti i dipendenti, immagina uno stile visivo professionale e coinvolgente, accompagnato da musica di sottofondo chiara e vivace, utilizzando la funzione di testo in video di HeyGen per trasformare i messaggi chiave in un video accattivante in modo efficiente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
I nuovi assunti apprezzeranno un video di benvenuto di 45 secondi che presenta un'estetica visiva amichevole e moderna e un avatar AI professionale che fornisce una voce fuori campo chiara, integrata perfettamente utilizzando gli avatar AI di HeyGen per rendere memorabile la loro prima impressione.
Prompt di Esempio 2
Un video informativo di aggiornamento per i dipendenti di 60 secondi, progettato per il personale esistente, dovrebbe spiegare chiaramente una nuova politica aziendale con grafica pulita e una voce fuori campo autorevole, facilmente strutturato sfruttando i Template e le scene di HeyGen per una presentazione digeribile e d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Condividi rapidamente un consiglio prezioso in un video dinamico di 30 secondi rivolto a un dipartimento o team specifico, adottando uno stile visivamente accattivante e conciso con musica di sottofondo energica, potenziato dalla generazione di voce fuori campo di HeyGen per garantire che il messaggio venga trasmesso con impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Aggiornamento per i Dipendenti

Crea senza sforzo video di aggiornamento per i dipendenti coinvolgenti con avatar AI e tecnologia di testo in video, semplificando le tue comunicazioni interne per un impatto massimo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo il tuo script o utilizza script generati automaticamente dall'AI per redigere rapidamente il contenuto del tuo aggiornamento per i dipendenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per narrare il tuo aggiornamento, aggiungendo un tocco umano senza bisogno di una telecamera.
3
Step 3
Applica il Branding
Migliora il tuo video applicando i controlli di branding, inclusi loghi e colori del marchio, per garantire un messaggio aziendale coerente.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Esporta facilmente il tuo video finale di aggiornamento per i dipendenti in vari formati, pronto per una condivisione senza intoppi su tutti i canali di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Aggiornamenti Interni d'Impatto

.

Genera comunicazioni interne ispiratrici e informative e aggiornamenti per i dipendenti per mantenere il tuo team coinvolto e motivato.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video creativi?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video offrendo una ricca libreria multimediale, una varietà di Template e scene, e la Creazione Video Nativa da Prompt. Questo consente agli utenti di trasformare risorse creative in video raffinati e straordinari con estrema facilità, concentrandosi sull'impatto visivo.

HeyGen può essere utilizzato per produrre video di onboarding coinvolgenti per i nuovi dipendenti?

Sì, HeyGen è un creatore di video di onboarding ideale, permettendo la creazione di contenuti video d'impatto per i nuovi assunti. Le aziende possono sfruttare la voce fuori campo personalizzabile, gli avatar AI e i personaggi animati per sviluppare materiali di formazione e onboarding dei dipendenti personalizzati ed efficaci.

Quali capacità offre HeyGen per la personalizzazione avanzata dei video e il branding?

HeyGen fornisce potenti funzionalità di editing, tra cui voce fuori campo personalizzabile, sottotitoli automatici e controlli di Branding completi per allineare perfettamente i video con l'identità del marchio. Gli utenti possono anche convertire facilmente PDF, diapositive, documenti e pagine web in video, garantendo che tutti i contenuti siano coerenti e professionali.

Come può HeyGen aiutare nella localizzazione dei video per un pubblico globale?

HeyGen facilita la localizzazione semplice permettendo agli utenti di tradurre i video in oltre 140 lingue. Questo ampio supporto linguistico, combinato con la sua interfaccia user-friendly, assicura che i video prodotti possano raggiungere ed coinvolgere efficacemente pubblici diversi in tutto il mondo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo