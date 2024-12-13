Creatore di Video di Formazione per Dipendenti: Crea Contenuti Coinvolgenti Velocemente

Crea rapidamente video di formazione per dipendenti coinvolgenti che favoriscono la ritenzione. La nostra piattaforma sfrutta potenti avatar AI per semplificare la produzione per i team L&D.

Sviluppa un video di formazione coinvolgente di 60 secondi per i nuovi assunti, focalizzato sull'inserimento dei dipendenti, progettato per rendere il loro primo giorno accogliente e informativo. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che li guida attraverso i passaggi iniziali essenziali, utilizzando una generazione di voiceover chiara e uno stile visivo caldo e professionale per impostare un tono positivo per l'inserimento dei dipendenti.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di formazione sulla conformità di 90 secondi rivolto a tutti i dipendenti, presentando informazioni critiche in modo formale ma facile da comprendere. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per la struttura, incorporando sottotitoli chiari e un voiceover sicuro da un copione testo-video per garantire l'accuratezza nei video di formazione.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di formazione di 2 minuti per i dipendenti che spiega il processo di presentazione delle spese, puntando a una presentazione altamente istruttiva e dettagliata. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e chiaro, impiegando un avatar AI per illustrare ogni passaggio con una generazione di voiceover precisa, rendendo il compito spesso complesso semplice e facile da seguire per creare video di formazione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di abilitazione alle vendite vivace di 45 secondi progettato per i team di vendita per evidenziare le caratteristiche chiave di un nuovo prodotto, promuovendo entusiasmo e fiducia. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e moderno, utilizzando elementi diversi dalla libreria multimediale e impiegando un voiceover coinvolgente generato da un copione per creare video di formazione coinvolgenti che si convertono facilmente su diverse piattaforme con ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Formazione per Dipendenti

Trasforma rapidamente il tuo contenuto in video di formazione professionali e coinvolgenti, potenziando il tuo team con conoscenze chiare, coerenti e accessibili.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Formazione
Inizia creando o incollando il tuo copione di formazione. La nostra piattaforma sfrutta il testo-video dal copione per generare automaticamente le scene iniziali, rendendo semplice creare video di formazione in modo efficiente.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per ospitare il tuo contenuto di formazione. Questi avatar AI realistici forniscono una presenza coerente e coinvolgente sullo schermo per ogni video.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionali
Integra voiceover AI di alta qualità, disponibili in più lingue e toni, assicurando che il tuo messaggio sia chiaramente comunicato e compreso da tutti i discenti.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Esporta senza sforzo il tuo video di formazione rifinito. Il tuo output finale include sottotitoli generati automaticamente, rendendo il tuo contenuto accessibile e pronto per un'immediata distribuzione ai tuoi team L&D.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora lo Sviluppo e la Motivazione dei Dipendenti

Crea video ispiratori e motivazionali che favoriscono lo sviluppo professionale, aumentano il morale e incoraggiano un ambiente di apprendimento positivo per il personale.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione per dipendenti?

HeyGen è una piattaforma video AI progettata per essere un creatore intuitivo di video di formazione per dipendenti. Ti consente di creare video di formazione professionali in modo efficiente utilizzando avatar AI e funzionalità testo-video, semplificando notevolmente il processo di produzione per i team L&D.

HeyGen può produrre video di formazione coinvolgenti con avatar AI e voiceover?

Assolutamente. HeyGen ti consente di creare video di formazione altamente coinvolgenti sfruttando avatar AI realistici e voiceover AI naturali. Questo assicura che il tuo contenuto catturi l'attenzione e comunichi efficacemente informazioni cruciali, rendendo la tua formazione più incisiva.

Quali tipi di video di formazione posso creare utilizzando la piattaforma video AI di HeyGen?

HeyGen è un software versatile per video di formazione perfetto per una vasta gamma di contenuti, inclusi l'inserimento dei dipendenti, l'abilitazione alle vendite, la formazione sulla conformità e video di formazione dettagliati. La nostra piattaforma offre vari modelli e strumenti AI per soddisfare diverse esigenze di apprendimento organizzativo.

HeyGen offre funzionalità per migliorare la professionalità dei video di formazione?

Sì, HeyGen fornisce funzionalità robuste per elevare la qualità dei tuoi video di formazione. Puoi includere sottotitoli automatici per l'accessibilità, utilizzare controlli di branding per mantenere l'identità visiva della tua azienda e persino integrare la registrazione dello schermo per tutorial tecnici completi.

