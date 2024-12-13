Creatore di Video di Successo dei Dipendenti per un Riconoscimento Semplice

Crea rapidamente video ispiratori di riconoscimento dei dipendenti e storie di successo con template e scene pronti all'uso.

593/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di riconoscimento dei dipendenti di 30 secondi che celebri un recente traguardo raggiunto da un team. Progettato per i membri del team, la direzione e gli annunci aziendali, questo video dovrebbe emanare uno stile visivo celebrativo e dinamico, incorporando elementi di marca personalizzati come loghi e colori. Inizia con uno dei Template & scene pronti all'uso di HeyGen e genera rapidamente il copione in un video raffinato utilizzando la funzionalità Text-to-video da script, catturando perfettamente l'essenza dei video di premi aziendali.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di revisione annuale coinvolgente di 60 secondi che evidenzi i successi collettivi e i momenti chiave dell'azienda. Destinato a tutti i dipendenti e stakeholder, lo stile visivo dovrebbe essere guidato da infografiche e positivo, supportato da una colonna sonora musicale d'impatto. Incorpora clip diverse dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, assicurati l'accessibilità con Sottotitoli/caption generati automaticamente e preparalo per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, rendendolo un riassunto completo e visivamente attraente.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di benvenuto di 40 secondi per i nuovi assunti, introducendoli a un valore fondamentale dell'azienda o alla cultura del team. Questo video, specificamente per i nuovi assunti durante l'onboarding, necessita di uno stile visivo amichevole, informativo e pulito con un tono caldo e incoraggiante. Impiega gli avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi chiave, trasformando il tuo copione in un visuale coinvolgente utilizzando Text-to-video da script, e assicurati che la produzione complessiva rifletta uno standard di alta qualità per i creatori di video, eventualmente includendo animazioni sottili all'interno delle scene per un maggiore coinvolgimento.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Successo dei Dipendenti

Crea video coinvolgenti di riconoscimento dei dipendenti e metti in evidenza storie di successo dei dipendenti senza sforzo con gli strumenti intuitivi e i template personalizzabili del nostro creatore di video AI.

1
Step 1
Scegli un Template o Inizia da Zero
Seleziona tra una varietà di "template video" pre-progettati specificamente per il riconoscimento dei dipendenti, o inizia con una tela bianca utilizzando la nostra funzione "Template & scene" per personalizzare completamente il tuo video.
2
Step 2
Carica il Tuo Contenuto di Successo
Carica le tue "storie di successo dei dipendenti", foto e video, o utilizza la nostra vasta "libreria multimediale/supporto stock" per arricchire la tua narrazione con visuali e filmati pertinenti.
3
Step 3
Integra AI e Voiceover
Sfrutta la potenza del nostro "creatore di video AI" per generare voiceover dal suono naturale utilizzando la funzione "Generazione di Voiceover", dando vita ai tuoi copioni e alle tue storie senza sforzo.
4
Step 4
Rivedi ed Esporta
Aggiungi "Sottotitoli/caption" per una maggiore accessibilità, quindi rivedi i tuoi "video di riconoscimento dei dipendenti" raffinati ed esportali in vari rapporti d'aspetto per una facile condivisione su diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video di Premi Aziendali Coinvolgenti

.

Genera rapidamente video accattivanti per cerimonie di premiazione, revisione annuale o comunicazioni interne.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di riconoscimento dei dipendenti?

Il creatore di video AI di HeyGen semplifica la creazione di video coinvolgenti di riconoscimento dei dipendenti utilizzando template video personalizzabili e avatar AI, rendendo il processo efficiente e professionale per qualsiasi organizzazione.

Quali opzioni di branding sono disponibili per le storie di successo dei dipendenti in HeyGen?

HeyGen ti consente di incorporare l'identità unica del tuo marchio nelle storie di successo dei dipendenti con controlli di branding completi, inclusi loghi e colori personalizzati, garantendo che ogni video sia in linea con l'immagine aziendale.

HeyGen può supportare contenuti diversi per video di revisione annuale o cerimonie di premiazione?

Assolutamente, la robusta libreria multimediale e l'integrazione di filmati stock di HeyGen consentono l'inclusione di contenuti diversi, animazioni e musica, perfetti per video di revisione annuale o cerimonie di premiazione aziendali coinvolgenti.

Come migliora l'AI di HeyGen il processo creativo per i video di successo dei dipendenti?

Il creatore di video AI avanzato di HeyGen potenzia i team creativi convertendo il testo in video e generando voiceover realistici, semplificando notevolmente la produzione di video di successo dei dipendenti di alta qualità senza esperienza estesa di editing video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo