Immagina un'esperienza di onboarding di 60 secondi per i nuovi assunti, progettata per integrarli senza problemi nella cultura aziendale attraverso una comunicazione HR coinvolgente. Questo video avrà uno stile visivo amichevole e informativo, con un avatar AI accogliente che guida i nuovi arrivati attraverso i passaggi iniziali essenziali, garantendo un'introduzione memorabile e d'impatto al loro nuovo ruolo.
Prompt di Esempio 2
L'obiettivo è sviluppare un video coinvolgente di 30 secondi che mostri una storia di successo esemplare di un dipendente, mirato a ispirare i dipendenti attuali e diffondere le migliori pratiche come un rapido video di formazione. Questo contenuto dinamico dimostrerà visivamente l'applicazione delle competenze nel mondo reale con un tono ispiratore e motivazionale, sfruttando il Text-to-video da script per trasformare efficacemente una narrazione dettagliata in un pezzo visivo d'impatto.
Prompt di Esempio 3
È richiesto un video conciso di 45 secondi per rafforzare il branding del datore di lavoro, rivolto a potenziali dipendenti e stakeholder esterni, rappresentando vividamente la cultura unica dell'azienda. Questo pezzo dovrebbe esibire uno stile visivo moderno e autentico con audio stimolante, garantendo un'ampia accessibilità e un messaggio chiaro attraverso Sottotitoli/caption generati automaticamente, comunicando efficacemente la narrazione del brand per attrarre i migliori talenti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Successo dei Dipendenti

Trasforma facilmente storie d'impatto in video di successo dei dipendenti coinvolgenti e contenuti HR scalabili che aumentano il coinvolgimento e celebrano i successi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script per il video di successo dei dipendenti. La nostra piattaforma utilizza la funzionalità text-to-video da script per generare contenuti video iniziali, rendendo semplice trasmettere il tuo messaggio.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio o carica i tuoi media. Questo passaggio dà vita al tuo script con una presenza visiva coinvolgente.
3
Step 3
Applica le Personalizzazioni
Migliora il tuo video sfruttando modelli e scene personalizzabili. Aggiungi controlli di branding come loghi e colori per garantire che la tua storia di successo dei dipendenti sia perfettamente allineata con l'identità della tua azienda.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video ed esportalo nel formato desiderato. Condividi i tuoi video di successo dei dipendenti completati attraverso i canali interni per celebrare i successi e promuovere una cultura positiva.

Evidenzia Storie di Successo dei Dipendenti

Condividi narrazioni avvincenti dei successi e della crescita dei dipendenti, rafforzando l'orgoglio aziendale e ispirando gli altri.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di successo dei dipendenti d'impatto?

La piattaforma video AI di HeyGen semplifica il processo di generazione di video di successo dei dipendenti coinvolgenti. Puoi facilmente convertire il testo in video utilizzando avatar AI realistici e voiceover AI professionali, rendendolo un efficiente AI HR Video Maker per tutte le tue esigenze di comunicazione HR.

HeyGen può aiutare i dipartimenti HR a scalare i loro video di onboarding e formazione dei dipendenti?

Assolutamente. HeyGen consente ai team HR di creare contenuti HR scalabili per video di formazione e onboarding dei dipendenti in modo efficiente. Sfrutta modelli video personalizzabili e un'interfaccia intuitiva per fornire costantemente contenuti di alta qualità in tutta l'organizzazione.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i video di coinvolgimento dei dipendenti brandizzati?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per garantire che i tuoi video di coinvolgimento dei dipendenti siano in linea con il tuo brand. Puoi selezionare tra vari avatar AI, incorporare controlli di branding della tua azienda come loghi e colori, e utilizzare diversi modelli video per creare contenuti unici e d'impatto.

HeyGen è una piattaforma video AI efficace per generare una comunicazione HR diversificata?

Sì, HeyGen è una potente piattaforma video AI progettata per una comunicazione HR diversificata. Dai video di riconoscimento agli aggiornamenti aziendali, ti consente di produrre rapidamente contenuti professionali con funzionalità come sottotitoli/caption automatici e supporto multilingue, garantendo un'ampia portata e accessibilità.

