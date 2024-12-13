Creatore di Video per Mettere in Luce i Dipendenti: Semplifica il Riconoscimento

Crea facilmente interviste coinvolgenti ai dipendenti per migliorare la cultura aziendale utilizzando il nostro editor di testo in video intuitivo.

Crea un video di 45 secondi per mettere in luce un dipendente di lunga data, celebrando i suoi contributi unici alla cultura aziendale. Questo breve film coinvolgente, progettato per la comunicazione interna e i social media di reclutamento, dovrebbe presentare uno stile visivo caldo con immagini professionali e una colonna sonora vivace. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per articolare i loro successi e il percorso personale all'interno dell'azienda.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 30 secondi per il riconoscimento dei dipendenti, onorando un recente traguardo o risultato, rivolto a un ampio pubblico aziendale e partner esterni. Adotta uno stile visivo dinamico e moderno con grafiche audaci e una colonna sonora energica, garantendo un messaggio chiaro. Sfrutta i numerosi modelli e scene di HeyGen per semplificare il processo di creazione del video e mantenere la coerenza del marchio.
Prompt di Esempio 2
Crea un video autentico di 60 secondi che mostri le prime impressioni e gli obiettivi di un nuovo assunto, progettato per le presentazioni interne del team e l'interazione sui social media. Il video dovrebbe catturare un tono conversazionale con immagini pulite e naturali e musica di sottofondo morbida, rendendolo facile da personalizzare. Assicurati accessibilità e chiarezza utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per un testo a schermo accurato.
Prompt di Esempio 3
Produci un video introduttivo professionale di 40 secondi per una nuova iniziativa dipartimentale, destinato a HR e responsabili di dipartimento, evidenziandone l'impatto con un creatore di video AI. Questo pezzo informativo dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e aziendale con una narrazione chiara e musica di sottofondo sottile. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare efficacemente il contenuto video utilizzando modelli video adatti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Mettere in Luce i Dipendenti

Crea video coinvolgenti per mettere in luce i dipendenti senza sforzo, sfruttando potenti funzionalità AI per celebrare il tuo team e migliorare la cultura aziendale.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Inizio Progetto
Inizia il tuo video per mettere in luce i dipendenti selezionando tra modelli e scene professionali per costruire rapidamente la tua base.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto Personalizzato
Integra interviste specifiche ai dipendenti o altri media, e dai vita alla tua storia utilizzando avatar AI realistici per narrazioni o presentazioni.
3
Step 3
Brandizza e Migliora
Applica l'identità visiva della tua azienda con controlli di branding precisi (logo, colori), assicurando che ogni video di riconoscimento dei dipendenti si allinei con il tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Ottimizza il tuo video per mettere in luce i dipendenti finito per qualsiasi piattaforma utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione in diversi formati, rendendolo perfetto per i social media o l'uso interno.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Storie di Successo dei Dipendenti con Video AI Coinvolgenti

.

Sfrutta l'AI per creare video professionali che evidenziano i contributi individuali dei dipendenti e i percorsi di carriera, celebrando efficacemente i successi interni.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per mettere in luce i dipendenti?

HeyGen semplifica il processo di creazione di "video per mettere in luce i dipendenti" coinvolgenti utilizzando la sua avanzata tecnologia "AI video maker". Puoi trasformare rapidamente script in video professionali con funzionalità di "avatar AI" e "editor di testo in video", rendendo la "creazione di video" senza sforzo.

Posso personalizzare i modelli video per il riconoscimento dei dipendenti con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre una varietà di "modelli video" personalizzabili progettati per il "riconoscimento dei dipendenti" e la presentazione della "cultura aziendale". Puoi facilmente "personalizzare" questi modelli con i colori e i loghi del tuo marchio utilizzando i "controlli di branding" per garantire che il tuo "video per mettere in luce i dipendenti" si allinei perfettamente con l'identità della tua azienda.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per migliorare le interviste ai dipendenti?

HeyGen sfrutta potenti "funzionalità AI" per trasformare le "interviste ai dipendenti" in video raffinati, inclusi "editor di testo in video" e "generazione di voiceover". Puoi anche aggiungere facilmente "sottotitoli/caption" e "musica" per creare contenuti video professionali adatti ai "social media".

HeyGen è uno strumento online adatto a tutte le esigenze di editing video per i video dei dipendenti?

Sì, HeyGen è un "AI video maker" "online" intuitivo che fornisce robuste capacità di "editing video" su misura per i "video dei dipendenti". La sua interfaccia user-friendly ti consente di "personalizzare" vari elementi ed esportare in diversi formati, assicurando che il tuo contenuto sia pronto per diverse piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo