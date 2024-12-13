Generatore di Video per il Lancio ai Dipendenti: Semplifica le Tue Comunicazioni Interne
Trasforma i tuoi script in video di onboarding e formazione coinvolgenti, riducendo i costi con la funzione Testo-in-video da script.
Crea un video di comunicazione interna coinvolgente di 30 secondi per tutti i dipendenti, annunciando un importante aggiornamento delle politiche aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e diretto, accompagnato da musica di sottofondo vivace. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente contenuti e includi sottotitoli per garantire l'accessibilità a tutti i membri del team.
Produci un video aziendale di 60 secondi per team di dipartimento specifici, che funge da modulo di formazione rapida su uno strumento di gestione dei progetti aggiornato. L'estetica dovrebbe essere pulita e informativa, incorporando grafica animata con una voce calma e istruttiva. Sfrutta i modelli e le scene estese di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per illustrare chiaramente e concisamente i passaggi complessi, migliorando i video di formazione pratica.
Progetta un video di coinvolgimento dei dipendenti di 20 secondi, su misura per i nuovi assunti che si uniscono all'azienda in questo trimestre. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo, inclusivo e caratterizzato da musica di sottofondo leggera, impostando un tono positivo. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per ottimizzare il video per varie piattaforme interne e utilizza avatar AI per fornire messaggi di benvenuto personalizzati e coinvolgenti.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione dei Dipendenti.
Migliora i risultati di apprendimento e la ritenzione delle conoscenze per nuove politiche o lanci di software utilizzando video dinamici AI.
Sviluppa Formazione e Onboarding Scalabili.
Produci rapidamente contenuti HR diversificati per team globali e nuovi assunti, garantendo esperienze di onboarding coerenti e di alta qualità.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione e onboarding?
HeyGen sfrutta il suo avanzato generatore di video AI per semplificare la produzione di video di formazione e onboarding di alta qualità. Gli utenti possono trasformare gli script in contenuti coinvolgenti utilizzando avatar AI e una libreria di modelli video, consentendo una creazione di video scalabile con facilità.
Quali vantaggi offre HeyGen per migliorare le comunicazioni interne?
HeyGen consente alle organizzazioni di migliorare le comunicazioni interne e il coinvolgimento dei dipendenti attraverso la creazione di video aziendali dinamici. Con avatar AI e controlli di branding robusti, HeyGen assicura messaggi coerenti e di impatto che risuonano con il tuo team.
Posso personalizzare i video con elementi specifici del mio brand in HeyGen?
Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, colori e font direttamente nelle tue creazioni video. Questo assicura che ogni video mantenga l'identità distintiva della tua azienda in tutti i tuoi contenuti.
Come può HeyGen assistere con lanci di software efficienti e contenuti HR?
HeyGen è un generatore ideale di video per il lancio ai dipendenti, facilitando una comunicazione rapida e chiara per i lanci di software e contenuti HR critici. Le sue capacità di testo-in-video, combinate con opzioni per sottotitoli e generazione di voiceover, rendono semplice produrre video di benvenuto e tutorial coinvolgenti.