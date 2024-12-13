Generatore di Video per il Lancio ai Dipendenti: Semplifica le Tue Comunicazioni Interne

Trasforma i tuoi script in video di onboarding e formazione coinvolgenti, riducendo i costi con la funzione Testo-in-video da script.

Sviluppa un video di onboarding di 45 secondi progettato per i nuovi dipendenti per comprendere rapidamente il nuovo software HR dell'azienda. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole e professionale, con una narrazione chiara e rassicurante. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le caratteristiche principali e semplificare il processo di formazione, rendendo comprensibili i lanci di software complessi per un pubblico diversificato.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di comunicazione interna coinvolgente di 30 secondi per tutti i dipendenti, annunciando un importante aggiornamento delle politiche aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e diretto, accompagnato da musica di sottofondo vivace. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente contenuti e includi sottotitoli per garantire l'accessibilità a tutti i membri del team.
Prompt di Esempio 2
Produci un video aziendale di 60 secondi per team di dipartimento specifici, che funge da modulo di formazione rapida su uno strumento di gestione dei progetti aggiornato. L'estetica dovrebbe essere pulita e informativa, incorporando grafica animata con una voce calma e istruttiva. Sfrutta i modelli e le scene estese di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per illustrare chiaramente e concisamente i passaggi complessi, migliorando i video di formazione pratica.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di coinvolgimento dei dipendenti di 20 secondi, su misura per i nuovi assunti che si uniscono all'azienda in questo trimestre. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo, inclusivo e caratterizzato da musica di sottofondo leggera, impostando un tono positivo. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per ottimizzare il video per varie piattaforme interne e utilizza avatar AI per fornire messaggi di benvenuto personalizzati e coinvolgenti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Generazione di Video per il Lancio ai Dipendenti

Crea senza sforzo annunci video coinvolgenti e brandizzati per nuovi software, politiche o iniziative per informare e entusiasmare il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Genera rapidamente il tuo contenuto video iniziale inserendo il tuo messaggio utilizzando la nostra funzione "Testo-in-video da script" per una creazione di contenuti efficiente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo un "avatar AI" professionale per consegnare il tuo messaggio, aggiungendo un tocco umano senza riprese aggiuntive.
3
Step 3
Applica Elementi del Brand
Mantieni la coerenza utilizzando i "Controlli di branding (logo, colori)" per incorporare l'identità visiva della tua azienda direttamente nel video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video con dimensioni appropriate utilizzando "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni" e distribuiscilo senza problemi per comunicazioni interne efficaci.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Comunicazioni Interne

Spiega chiaramente nuove iniziative, annunci aziendali o aggiornamenti software con video AI coinvolgenti e facili da comprendere.

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione e onboarding?

HeyGen sfrutta il suo avanzato generatore di video AI per semplificare la produzione di video di formazione e onboarding di alta qualità. Gli utenti possono trasformare gli script in contenuti coinvolgenti utilizzando avatar AI e una libreria di modelli video, consentendo una creazione di video scalabile con facilità.

Quali vantaggi offre HeyGen per migliorare le comunicazioni interne?

HeyGen consente alle organizzazioni di migliorare le comunicazioni interne e il coinvolgimento dei dipendenti attraverso la creazione di video aziendali dinamici. Con avatar AI e controlli di branding robusti, HeyGen assicura messaggi coerenti e di impatto che risuonano con il tuo team.

Posso personalizzare i video con elementi specifici del mio brand in HeyGen?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, colori e font direttamente nelle tue creazioni video. Questo assicura che ogni video mantenga l'identità distintiva della tua azienda in tutti i tuoi contenuti.

Come può HeyGen assistere con lanci di software efficienti e contenuti HR?

HeyGen è un generatore ideale di video per il lancio ai dipendenti, facilitando una comunicazione rapida e chiara per i lanci di software e contenuti HR critici. Le sue capacità di testo-in-video, combinate con opzioni per sottotitoli e generazione di voiceover, rendono semplice produrre video di benvenuto e tutorial coinvolgenti.

