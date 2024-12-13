Generatore di Video per la Ritenzione dei Dipendenti: Aumenta il Coinvolgimento Oggi

Crea video personalizzati di onboarding e comunicazione interna senza sforzo con avatar AI per aumentare significativamente il coinvolgimento dei dipendenti.

Crea un video di onboarding personalizzato di 45 secondi per i nuovi assunti, con un avatar AI amichevole che introduce i valori aziendali e i membri del team. Questo video dovrebbe mantenere uno stile visivo professionale ma accogliente, accompagnato da musica di sottofondo calda, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per rendere l'esperienza iniziale coinvolgente e memorabile per ogni nuovo arrivato.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di apprezzamento di 30 secondi rivolto ai dipendenti attuali, celebrando i recenti successi del team e i contributi individuali. Lo stile visivo dovrebbe essere edificante e celebrativo con colori vivaci, abbinato a musica ispiratrice e vivace, sfruttando la generazione di Voiceover di HeyGen per trasmettere messaggi sentiti dalla leadership per una comunicazione interna efficace.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi per la ritenzione della conoscenza destinato a tutti i dipendenti, spiegando un nuovo processo interno o un aggiornamento software. Il video deve essere visivamente chiaro e conciso, utilizzando grafica moderna e un tono audio neutro e informativo, arricchito dai Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e comprensione tra i team diversi.
Prompt di Esempio 3
Genera un video dinamico di 50 secondi sulla cultura aziendale, rivolto al personale attuale, mostrando l'ambiente di lavoro vivace e i benefici per i dipendenti per rafforzare un approccio di 'generatore di video per la ritenzione dei dipendenti'. Impiega uno stile visivo professionale e aspirazionale con musica di sottofondo energica e vivace, utilizzando la funzione Text-to-video da script di HeyGen per trasmettere efficacemente i messaggi chiave sulla crescita e le opportunità aziendali.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generatori di Video per la Ritenzione dei Dipendenti

Crea video personalizzati e impattanti per la ritenzione dei dipendenti rapidamente ed efficacemente, rafforzando la comunicazione interna e promuovendo una cultura lavorativa positiva.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli video progettati professionalmente per la comunicazione interna e le iniziative HR.
2
Step 2
Genera Contenuti
Inserisci il tuo script e sfrutta la funzione "Text-to-video da script" di HeyGen per creare automaticamente narrazione e visuali video coinvolgenti.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Messaggio
Arricchisci il tuo video selezionando un "avatar AI" per rappresentare il tuo messaggio, aggiungendo un tocco personale e relazionabile per i tuoi dipendenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e utilizza "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per ottimizzarlo per vari canali di comunicazione interna, garantendo ampia portata e coinvolgimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi la Comunicazione Interna e l'Apprezzamento

Produci video motivazionali e di apprezzamento con gli avatar AI di HeyGen, rafforzando la comunicazione interna e aumentando il morale dei dipendenti per una migliore ritenzione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la ritenzione dei dipendenti attraverso i video?

HeyGen funge da efficace "generatore di video per la ritenzione dei dipendenti", consentendo alle organizzazioni di creare "video di onboarding" e "video personalizzati" coinvolgenti. Utilizzando avanzati "avatar AI", HeyGen aiuta a costruire connessioni più forti e a promuovere un'esperienza lavorativa positiva fin dal primo giorno.

Qual è l'approccio di HeyGen per trasformare il testo in contenuti video?

HeyGen è una piattaforma video AI all'avanguardia che converte efficacemente il "testo in video da script". La nostra potente "generazione di voiceover" e i realistici "avatar AI" danno vita ai tuoi contenuti scritti, semplificando idee complesse per una comunicazione interna efficace.

HeyGen può ottimizzare le piattaforme video HR per la formazione e la ritenzione della conoscenza?

Assolutamente, HeyGen migliora significativamente le "piattaforme video HR" fornendo uno strumento potente per creare "video di formazione" e promuovere la "ritenzione della conoscenza". Con "modelli di video" personalizzati e funzionalità facili da usare, semplifica la creazione di contenuti coinvolgenti per le iniziative di comunicazione interna.

Come facilita HeyGen la comunicazione interna personalizzata e di apprezzamento?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare "video personalizzati" e "video di apprezzamento" sentiti su larga scala. Le sue capacità, inclusa la "supporto multilingue", assicurano che la tua "comunicazione interna" sia impattante e risuoni con ogni dipendente, promuovendo una cultura di apprezzamento.

