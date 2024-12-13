Creatore di Video per lo Sviluppo delle Relazioni tra Dipendenti per Team Coinvolti

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e la comunicazione interna senza sforzo utilizzando il testo-a-video da script per creare video d'impatto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un messaggio celebrativo conciso di 30 secondi per i dipendenti esistenti e i team leader, evidenziando i recenti successi per potenziare i video di coinvolgimento dei dipendenti. Utilizza immagini dinamiche e vivaci con musica di sottofondo ispiratrice e assicurati che tutti i punti chiave siano rinforzati con sottotitoli chiari per un impatto massimo. Questo contenuto rientra nei video di comunicazione aziendale per promuovere la positività interna.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi per tutti i dipendenti e i manager, chiarendo una nuova politica aziendale come parte dei video di comunicazione interna. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, accompagnato da una generazione di voce narrante autorevole utilizzando un copione. Questo contenuto è cruciale per qualsiasi creatore di video HR che necessita di trasmettere aggiornamenti importanti in modo chiaro ed efficiente.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di riconoscimento di 20 secondi per celebrare un recente successo del team, rivolto a tutti i dipendenti e alla leadership per rafforzare lo sviluppo delle relazioni tra dipendenti. Visivamente, dovrebbe essere celebrativo e stimolante, utilizzando la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per clip dinamici e musica di sottofondo motivazionale. Questo tipo di output del creatore di video di formazione HR AI mantiene alto il morale e riconosce efficacemente i contributi.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona un creatore di video per lo sviluppo delle relazioni tra dipendenti

Costruisci connessioni interne più forti e favorisci il coinvolgimento con contenuti video professionali e potenziati dall'AI in pochi semplici passaggi.

1
Step 1
Seleziona una Base
Inizia il tuo progetto scegliendo tra una vasta gamma di **modelli e scene** video progettati professionalmente per varie esigenze di comunicazione. Questo fornisce un punto di partenza rapido ed efficace per il tuo video di sviluppo delle relazioni tra dipendenti.
2
Step 2
Crea la Tua Narrazione
Trasforma facilmente il tuo script in contenuti video coinvolgenti. Scegli tra una selezione diversificata di **avatar AI** per rappresentare il tuo messaggio, dando vita alla tua storia di sviluppo delle relazioni tra dipendenti con presentatori simili a esseri umani.
3
Step 3
Aggiungi un Tocco Professionale
Personalizza il tuo video con **controlli di branding** come il logo e i colori della tua azienda per garantire coerenza. Genera **sottotitoli** accurati per rendere il tuo messaggio accessibile e d'impatto per tutti i dipendenti.
4
Step 4
Esporta e Coinvolgi
Una volta perfezionato il tuo video, **esportalo** facilmente nel formato e nella risoluzione desiderati. Distribuisci i tuoi coinvolgenti **video di coinvolgimento dei dipendenti** attraverso i canali interni per favorire relazioni più forti e una forza lavoro connessa.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea comunicazioni interne ispiratrici per il coinvolgimento

Produci video stimolanti e motivazionali per promuovere una cultura del lavoro positiva e rafforzare i legami tra i dipendenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di comunicazione interna?

HeyGen consente ai professionisti HR di creare facilmente video di comunicazione interna coinvolgenti. Utilizzando la sua piattaforma intuitiva e modelli di video personalizzabili, puoi produrre contenuti accattivanti che favoriscono lo sviluppo di relazioni solide tra i dipendenti.

HeyGen può essere utilizzato come creatore di video di formazione HR AI?

Assolutamente. HeyGen è un potente creatore di video di formazione HR AI che trasforma gli script in video di formazione di alta qualità. Con avatar AI e generazione di voce narrante, semplifica la produzione di programmi di formazione aziendale e video di coinvolgimento dei dipendenti.

Cosa rende HeyGen una piattaforma video AI efficace per la comunicazione con i dipendenti?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video per rendere la comunicazione con i dipendenti altamente coinvolgente. Questa piattaforma video AI ti consente di generare rapidamente video professionali, garantendo che i tuoi messaggi siano d'impatto e coerenti.

HeyGen offre modelli video personalizzati per la comunicazione aziendale?

Sì, HeyGen fornisce modelli video personalizzati e controlli di branding robusti per allineare tutti i tuoi video di comunicazione aziendale con l'identità della tua azienda. Questo assicura un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi sforzi di comunicazione con i dipendenti.

