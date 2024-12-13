Creatore di Video per Politiche Aziendali per una Conformità HR Semplice

Crea rapidamente aggiornamenti di politiche coinvolgenti con avatar AI, garantendo una comunicazione chiara e migliorando la comprensione dei dipendenti.

Crea un video di 45 secondi per tutti i dipendenti, spiegando un aggiornamento della politica di lavoro a distanza con uno stile visivo e audio professionale ma amichevole, incorporando testo chiaro sullo schermo e musica di sottofondo rilassante per migliorare la comunicazione interna. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per garantire una narrazione coerente e di alta qualità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi rivolto ai nuovi assunti e al personale esistente, delineando i video di formazione essenziali sulla conformità alla privacy dei dati. Lo stile visivo dovrebbe essere accattivante con grafica illustrativa, e il tono audio calmo e rassicurante, con un avatar AI per presentare le informazioni in modo chiaro ed efficace.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo conciso di 30 secondi per manager e team leader, semplificando la complessa politica di congedo dell'azienda. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico con animazioni visive e musica di sottofondo vivace, rendendo il contenuto facile da assimilare, sfruttando la funzione Text-to-video da script di HeyGen per una produzione rapida.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di benvenuto di 50 secondi rivolto ai nuovi dipendenti, introducendo i principi fondamentali della comunicazione HR dell'azienda. Questo video di onboarding dovrebbe avere uno stile visivo caldo e invitante con filmati di alta qualità, accompagnato da una colonna sonora edificante, e costruito utilizzando i Template e le scene diversificate di HeyGen per un aspetto professionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un creatore di video per politiche aziendali

Ottimizza la comunicazione HR e garantisci la conformità con video di politiche coinvolgenti. Crea facilmente contenuti professionali per onboarding e aggiornamenti in pochi semplici passaggi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia redigendo il tuo messaggio di politica. Incolla il tuo testo nell'editor, e la nostra capacità di Text-to-video da script lo preparerà per la produzione video, garantendo chiarezza e precisione per il tuo pubblico.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI realistici. Questi presentatori articoleranno i dettagli della tua politica con voce naturale, rendendo le informazioni complesse più facili da assimilare.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Personalizza il tuo video con immagini, video e sfondi pertinenti dalla nostra vasta libreria multimediale. Applica i colori e il logo del tuo marchio per mantenere un'immagine aziendale coerente.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video con sottotitoli automatici per l'accessibilità e generarlo in vari formati di aspetto. Condividi facilmente i tuoi video di formazione sulla conformità attraverso i canali di comunicazione interna per informare efficacemente il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Rafforza la Cultura e i Valori Aziendali

.

Utilizza contenuti video coinvolgenti per promuovere un ambiente di lavoro positivo e comunicare i valori aziendali essenziali e le linee guida comportamentali.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video sulle politiche aziendali per i dipendenti?

HeyGen agisce come un intuitivo "creatore di video per politiche aziendali", permettendo ai team HR di produrre rapidamente "comunicazioni interne" coinvolgenti e "video di formazione sulla conformità". Utilizza avatar AI e Text-to-video da script per trasformare politiche complesse in contenuti video chiari e incisivi senza sforzo.

Quali tipi di video di comunicazione HR può aiutare a produrre HeyGen?

HeyGen è un versatile "creatore di video HR" che supporta la creazione di una vasta gamma di video di "comunicazione HR", inclusi "video di onboarding" dinamici, "video di reclutamento" informativi e aggiornamenti di "politiche" essenziali. I suoi modelli di video e i sottotitoli automatici semplificano la produzione per qualsiasi esigenza HR.

HeyGen è un efficace creatore di video AI per utenti non tecnici?

Sì, HeyGen è progettato come un "creatore di video AI" accessibile a tutti, indipendentemente dalle competenze tecniche. La nostra piattaforma semplifica la creazione di video con funzionalità come avatar AI, Text-to-video da script e una robusta libreria multimediale, rendendo la produzione di video professionali semplice per la comunicazione interna.

HeyGen supporta la creazione di video di formazione sulla conformità multilingue?

Assolutamente, HeyGen facilita la creazione di "video di formazione sulla conformità" completi con una robusta generazione di Voiceover e sottotitoli automatici in più lingue. Questo assicura che i tuoi aggiornamenti di "politiche" critici raggiungano efficacemente una base di dipendenti diversificata, migliorando la comunicazione interna in tutta l'organizzazione.

