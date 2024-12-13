Generatore di Video per Politiche Aziendali: Veloce, Facile ed Efficace

Crea rapidamente video di politiche aziendali chiari e professionali utilizzando la funzione di trasformazione del testo in video per una comunicazione HR efficiente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di formazione essenziale sulla conformità di 60 secondi per tutti i dipendenti dell'azienda, incentrato su una nuova normativa sulla privacy dei dati, presentato con un tono visivo serio e autorevole e una voce fuori campo chiara e professionale. Questo video dovrebbe spiegare sinteticamente i punti critici e le responsabilità, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per garantire un'articolazione precisa del linguaggio legale complesso, servendo come un robusto generatore di video AI per i requisiti normativi.
Prompt di Esempio 2
Cerchiamo un video esplicativo dinamico di 30 secondi mirato a migliorare la comunicazione delle risorse umane per tutti i dipendenti riguardo a una nuova iniziativa aziendale, caratterizzato da uno stile visivo luminoso e moderno con grafiche in movimento coinvolgenti e una traccia audio amichevole e incoraggiante. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per articolare i messaggi chiave in modo chiaro e conciso, rendendo le informazioni complesse digeribili e visivamente attraenti per garantire il massimo coinvolgimento dei dipendenti.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di formazione completo di 50 secondi per i responsabili di dipartimento su un nuovo lancio di software, presentando le informazioni con un approccio visivo chiaro e passo-passo utilizzando registrazioni dello schermo e voiceover professionali. Progettato per i formatori interni, questo video dovrebbe incorporare il vasto supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per arricchire i visual con immagini e B-roll pertinenti, migliorando la qualità istruttiva complessiva e garantendo un output professionale e raffinato per un apprendimento efficace.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Politiche Aziendali

Crea facilmente video di politiche aziendali professionali e coinvolgenti. Fornisci al tuo team HR gli strumenti per trasmettere informazioni chiare e coerenti che migliorano la comprensione e garantiscono la conformità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per le Politiche
Trasforma il tuo testo dettagliato in contenuti video dinamici utilizzando la capacità di trasformazione del testo in video di HeyGen, rendendo semplice articolare politiche complesse.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per fungere da presentatore sullo schermo, garantendo una presentazione professionale e coinvolgente delle tue politiche aziendali.
3
Step 3
Personalizza per il Tuo Marchio
Applica l'identità unica della tua azienda con i controlli di branding di HeyGen, integrando loghi e colori per mantenere visual coerenti con il marchio nei tuoi video di politiche.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Genera i tuoi video finali sulle politiche aziendali con sottotitoli/caption automatici, pronti per la distribuzione per supportare una formazione completa sulla conformità in tutta la tua organizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi una Cultura Aziendale Positiva tramite la Comunicazione HR

.

Utilizza video AI coinvolgenti per comunicare i valori aziendali, le linee guida etiche e ispirare l'adesione alle politiche aziendali.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video sulle politiche aziendali e di formazione?

HeyGen rivoluziona la produzione di video sulle politiche aziendali e di formazione sfruttando la tecnologia avanzata del generatore di video AI. Con avatar AI personalizzabili e una funzionalità di trasformazione del testo in video facile da usare, le organizzazioni possono creare in modo efficiente contenuti di formazione sulla conformità coinvolgenti e coerenti per migliorare la comunicazione HR.

Cosa rende HeyGen uno strumento efficiente per l'onboarding dei dipendenti e gli aggiornamenti delle politiche?

HeyGen è ideale per l'onboarding dei dipendenti e gli aggiornamenti delle politiche grazie al suo processo di generazione video End-to-End semplificato. Questo consente ai team HR di trasformare rapidamente il testo in contenuti video dinamici, garantendo una diffusione tempestiva ed efficace delle informazioni cruciali senza la necessità di un complesso editing video.

HeyGen può essere utilizzato per varie esigenze di comunicazione HR oltre alla formazione?

Assolutamente. La piattaforma versatile di HeyGen si estende oltre i soli video di formazione, servendo come uno strumento potente per una comunicazione HR più ampia. Puoi facilmente creare video esplicativi coinvolgenti, annunci interni e altri contenuti correlati alle risorse umane per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e mantenere informata la tua forza lavoro.

Come contribuiscono gli avatar AI e i voiceover di HeyGen ai video aziendali professionali?

Gli avatar AI all'avanguardia di HeyGen e i voiceover di alta qualità garantiscono un'esperienza visiva e uditiva professionale e coerente con il marchio nei tuoi video aziendali. Questa capacità consente la creazione di video di formazione raffinati, aggiornamenti delle politiche e comunicazioni HR generali che mantengono l'integrità del tuo marchio e coinvolgono efficacemente i dipendenti.

