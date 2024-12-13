Generatore di Video Panoramici per Dipendenti per un Onboarding Facile
Crea senza sforzo video panoramici per dipendenti coinvolgenti, trasformando il testo in video da script per un messaggio coerente.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Crea un video esplicativo dinamico di 60 secondi rivolto a potenziali clienti, mostrando le caratteristiche e i benefici principali di un nuovo prodotto con uno stile visivo pulito e moderno. La narrazione dovrebbe essere guidata da un copione coinvolgente trasformato senza sforzo in un video accattivante utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen, accompagnato da una voce fuori campo professionale ed entusiasta.
Sviluppa un video di aggiornamento interno conciso di 30 secondi per i dipendenti esistenti, annunciando una nuova politica aziendale o un traguardo raggiunto. Questa panoramica professionale e diretta, destinata a un rapido consumo da parte di tutto il personale, dovrebbe sfruttare i modelli e le scene estese di HeyGen per stabilire uno stile visivo aziendale coerente, consegnato con un tono audio sicuro e chiaro.
Crea un video di marketing per il reclutamento ispirazionale di 90 secondi rivolto a potenziali candidati, evidenziando la cultura aziendale e le testimonianze dei dipendenti. Questa produzione visivamente ricca ed emotivamente coinvolgente dovrebbe utilizzare la generazione di voce fuori campo di HeyGen per articolare i valori aziendali con un tono caldo e invitante, completato da scene diversificate e aspirazionali che risuonano con la crescita professionale.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Migliora l'Onboarding e la Formazione dei Dipendenti.
Utilizza l'AI per creare video di onboarding dinamici e moduli di formazione, aumentando significativamente il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze per i nuovi assunti.
Scala l'Apprendimento e lo Sviluppo dei Dipendenti.
Sviluppa e distribuisci una gamma più ampia di corsi interni e video esplicativi più velocemente, garantendo uno sviluppo professionale coerente in tutta l'organizzazione.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la generazione di video AI?
HeyGen rende la generazione di video AI semplice permettendoti di creare video di alta qualità direttamente dal testo utilizzando il nostro avanzato generatore di testo-a-video AI. La nostra piattaforma sfrutta avatar AI sofisticati e un generatore di voce AI per dare vita ai tuoi script con il minimo sforzo.
Posso personalizzare gli avatar AI in HeyGen?
Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per gli avatar AI, permettendoti di adattare il loro aspetto e la loro voce per abbinarsi perfettamente allo stile del tuo brand. Questo consente di creare personaggi animati veramente unici nei tuoi video esplicativi e altri contenuti, migliorando la tua produzione creativa.
Quali risorse fornisce HeyGen per avviare la creazione di video?
HeyGen fornisce una varietà di modelli professionali e un editor intuitivo drag-and-drop per aiutarti a produrre rapidamente contenuti accattivanti. Questo rende l'editing video accessibile anche ai principianti, garantendo un flusso di lavoro efficiente per tutti i tuoi progetti.
Che tipo di video posso creare con HeyGen?
HeyGen è versatile per varie applicazioni, inclusi video esplicativi dinamici di prodotti, video di onboarding coinvolgenti e contenuti di impatto per il marketing. Le nostre capacità di generazione di video AI semplificano il tuo processo di produzione per diverse esigenze di comunicazione.