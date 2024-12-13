Rivoluziona l'Onboarding con un Creatore di Video di Orientamento per i Dipendenti
Crea rapidamente video di orientamento coinvolgenti per i nuovi assunti. Trasforma il tuo script in contenuti video professionali con testo a video da script.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video istruttivo di 60 secondi rivolto ai nuovi dipendenti per "ottimizzare il processo di onboarding" delineando i passaggi iniziali e le risorse essenziali. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e professionale con grafica facile da comprendere e una voce narrante "da testo a video da script" sicura e chiara, rendendo le informazioni complesse digeribili ed efficienti.
Sviluppa un "video di benvenuto personalizzato" di 30 secondi per i nuovi membri del team, rendendo il loro primo giorno memorabile e "coinvolgente". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente personale e caloroso, potenzialmente mostrando brevi clip amichevoli del loro team immediato. Sfrutta la "generazione di voiceover" per offrire un saluto personalizzato, facendo sentire ogni nuovo dipendente unicamente valorizzato fin dall'inizio.
Produci un video guida rapido di 50 secondi per i nuovi assunti su come navigare gli strumenti essenziali, inquadrato come un modulo di "formazione" iniziale che è "facile da personalizzare" per vari ruoli. Adotta un approccio visivo pratico e passo-passo con dimostrazioni chiare sullo schermo e una voce narrante istruttiva e precisa. Assicurati che sia accessibile e comprensibile incorporando "sottotitoli" in tutto il video.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione di Onboarding.
Migliora la ritenzione delle conoscenze e aumenta il coinvolgimento dei nuovi assunti con video di formazione interattivi potenziati dall'AI.
Sviluppa Contenuti di Orientamento Completi.
Produci in modo efficiente corsi di orientamento standardizzati e di alta qualità che raggiungono ogni nuovo dipendente in modo coerente.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare il nostro processo di onboarding dei dipendenti?
HeyGen consente ai team HR di creare rapidamente video di benvenuto coinvolgenti e personalizzati per i nuovi assunti. Le nostre funzionalità potenziate dall'AI semplificano il processo di produzione di video di onboarding di alta qualità che coprono efficacemente i valori aziendali, le politiche e le funzioni lavorative.
HeyGen è un creatore di video di onboarding facile da usare?
Sì, HeyGen è progettato per essere intuitivo, permettendoti di creare video di onboarding online senza un'esperienza estesa nella creazione di video. Con modelli di video intuitivi, funzionalità di trascinamento e rilascio e testo a video da script, personalizzare contenuti coinvolgenti per i nuovi dipendenti è semplice.
Posso personalizzare i video di onboarding per diversi nuovi assunti con HeyGen?
Assolutamente. HeyGen ti permette di personalizzare i tuoi video di onboarding con il tuo branding, inclusi loghi e colori, e integrare messaggi specifici per vari ruoli o dipartimenti. Puoi utilizzare avatar AI e generazione di voiceover per rendere ogni video accogliente e rilevante per i nuovi assunti.
Come aiuta HeyGen a semplificare la creazione di video di formazione e orientamento?
HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video di formazione e orientamento essenziali convertendo efficacemente il testo in video professionali. Questo assicura un processo standardizzato per promuovere la condivisione della conoscenza e portare rapidamente i nuovi dipendenti a conoscenza delle politiche aziendali e dei tutorial tecnici.