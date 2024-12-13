Rivoluziona l'Onboarding con un Creatore di Video di Orientamento per i Dipendenti

Crea rapidamente video di orientamento coinvolgenti per i nuovi assunti. Trasforma il tuo script in contenuti video professionali con testo a video da script.

Crea un'introduzione coinvolgente di 45 secondi per i nuovi assunti, utilizzando un approccio da "creatore di video di orientamento per i dipendenti" per accoglierli nella cultura aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e invitante, con "avatar AI" allegri che presentano i membri chiave del team e i dipartimenti, accompagnati da una voce narrante vivace e amichevole per impostare un tono positivo per il loro percorso.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video istruttivo di 60 secondi rivolto ai nuovi dipendenti per "ottimizzare il processo di onboarding" delineando i passaggi iniziali e le risorse essenziali. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e professionale con grafica facile da comprendere e una voce narrante "da testo a video da script" sicura e chiara, rendendo le informazioni complesse digeribili ed efficienti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un "video di benvenuto personalizzato" di 30 secondi per i nuovi membri del team, rendendo il loro primo giorno memorabile e "coinvolgente". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente personale e caloroso, potenzialmente mostrando brevi clip amichevoli del loro team immediato. Sfrutta la "generazione di voiceover" per offrire un saluto personalizzato, facendo sentire ogni nuovo dipendente unicamente valorizzato fin dall'inizio.
Prompt di Esempio 3
Produci un video guida rapido di 50 secondi per i nuovi assunti su come navigare gli strumenti essenziali, inquadrato come un modulo di "formazione" iniziale che è "facile da personalizzare" per vari ruoli. Adotta un approccio visivo pratico e passo-passo con dimostrazioni chiare sullo schermo e una voce narrante istruttiva e precisa. Assicurati che sia accessibile e comprensibile incorporando "sottotitoli" in tutto il video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Orientamento per i Dipendenti

Crea rapidamente video di onboarding coinvolgenti, professionali e personalizzati per accogliere i nuovi assunti e semplificare il tuo processo di orientamento con facilità.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona da una libreria di modelli video predefiniti o incolla il tuo script per sfruttare la nostra funzione di testo a video da script. Questo ti aiuta a iniziare il tuo progetto in modo efficiente.
2
Step 2
Personalizza con AI e Branding
Integra gli elementi del marchio della tua azienda e utilizza avatar AI per creare un benvenuto personalizzato. Questo rende i tuoi video di onboarding dei dipendenti davvero unici e coinvolgenti.
3
Step 3
Arricchisci con Media e Modifica
Aggiungi media rilevanti dalla nostra vasta libreria, genera voiceover e affina i tuoi contenuti utilizzando l'editor video. Assicurati che il tuo messaggio sia chiaro e accattivante.
4
Step 4
Esporta e Semplifica la Condivisione
Finalizza il tuo video di orientamento aggiungendo sottotitoli e poi esportalo nel formato desiderato. Questo consente una collaborazione senza problemi e una facile distribuzione ai nuovi assunti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Benvenuto e Cultura Coinvolgenti

.

Ispira i nuovi assunti con messaggi di benvenuto personalizzati e mostra la cultura aziendale attraverso una narrazione video coinvolgente.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il nostro processo di onboarding dei dipendenti?

HeyGen consente ai team HR di creare rapidamente video di benvenuto coinvolgenti e personalizzati per i nuovi assunti. Le nostre funzionalità potenziate dall'AI semplificano il processo di produzione di video di onboarding di alta qualità che coprono efficacemente i valori aziendali, le politiche e le funzioni lavorative.

HeyGen è un creatore di video di onboarding facile da usare?

Sì, HeyGen è progettato per essere intuitivo, permettendoti di creare video di onboarding online senza un'esperienza estesa nella creazione di video. Con modelli di video intuitivi, funzionalità di trascinamento e rilascio e testo a video da script, personalizzare contenuti coinvolgenti per i nuovi dipendenti è semplice.

Posso personalizzare i video di onboarding per diversi nuovi assunti con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen ti permette di personalizzare i tuoi video di onboarding con il tuo branding, inclusi loghi e colori, e integrare messaggi specifici per vari ruoli o dipartimenti. Puoi utilizzare avatar AI e generazione di voiceover per rendere ogni video accogliente e rilevante per i nuovi assunti.

Come aiuta HeyGen a semplificare la creazione di video di formazione e orientamento?

HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video di formazione e orientamento essenziali convertendo efficacemente il testo in video professionali. Questo assicura un processo standardizzato per promuovere la condivisione della conoscenza e portare rapidamente i nuovi dipendenti a conoscenza delle politiche aziendali e dei tutorial tecnici.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo