Crea un video istruttivo di 90 secondi per i nuovi assunti tecnici, fornendo una panoramica completa su come HeyGen funzioni come creatore di video potenziato dall'AI. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con sovrapposizioni chiare di catture schermo dell'interfaccia utente, accompagnate da un avatar AI sicuro e informativo che spiega le funzionalità complesse, sfruttando la capacità degli avatar AI di HeyGen.

Sviluppa un tutorial di 2 minuti specificamente per i membri del team su come utilizzare efficacemente HeyGen come creatore di video per l'onboarding, concentrandosi sul processo senza interruzioni dal copione al video finale. Questo video dovrebbe adottare una guida visiva dinamica e passo-passo, evidenziando gli elementi chiave dell'interfaccia utente, con una voce narrante AI coinvolgente e istruttiva generata utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen.
Immagina un video promozionale di 60 secondi rivolto ai professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo, mostrando come possano personalizzare i contenuti di onboarding per i nuovi assunti per riflettere l'identità del loro marchio. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e vivace, dimostrando diverse personalizzazioni di modelli e elementi di branding aziendale, arricchito da musica di sottofondo vivace e una voce narrante professionale che evidenzia i numerosi modelli e scene di HeyGen.
Produci una guida concisa di 45 secondi per creatori di contenuti e amministratori, dimostrando l'efficienza dell'esportazione e condivisione di video di onboarding per i dipendenti su varie piattaforme. Il video dovrebbe essere veloce, evidenziando le diverse opzioni di esportazione e integrazioni di piattaforma, con una traccia audio energica che sottolinea le transizioni rapide e la distribuzione fluida facilitata dalla ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Come Funziona il Generatore di Video per l'Orientamento dei Dipendenti

Crea facilmente video di onboarding coinvolgenti e informativi per i nuovi assunti per coltivare la cultura aziendale e migliorare il loro coinvolgimento con strumenti potenziati dall'AI.

Step 1
Crea il Tuo Copione o Seleziona un Modello
Inizia scrivendo il tuo copione di orientamento per i dipendenti o scegli da una libreria di modelli video personalizzati progettati per l'onboarding dei nuovi assunti.
Step 2
Applica il Branding della Tua Azienda
Utilizza controlli di branding robusti per incorporare il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi per un aspetto professionale e coerente.
Step 3
Aggiungi la Voce Narrante AI
Genera una voce narrante dal suono naturale dal tuo copione utilizzando la tecnologia avanzata di generazione di voce narrante AI, assicurando una narrazione chiara e coerente.
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di orientamento per i dipendenti e utilizza le funzionalità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione per produrlo nel formato perfetto per condividerlo con i tuoi nuovi membri del team.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione tecnica di video di orientamento per i dipendenti?

HeyGen semplifica la creazione tecnica di video di orientamento per i dipendenti trasformando i copioni di testo in contenuti dinamici. Gli utenti possono sfruttare gli avatar AI e la generazione di voce narrante AI per produrre rapidamente video professionali e coerenti. Questo rende HeyGen un creatore di video potenziato dall'AI efficiente per un onboarding completo dei nuovi assunti.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare la qualità visiva e audio dei video di onboarding?

HeyGen migliora la qualità visiva e audio dei tuoi video di onboarding attraverso funzionalità avanzate come avatar AI realistici e generazione di voce narrante AI di alta qualità. Inoltre, puoi utilizzare una vasta libreria multimediale, modelli video personalizzati e controlli di branding per creare contenuti raffinati e coinvolgenti. Questo assicura una presentazione professionale per ogni nuovo assunto.

HeyGen può personalizzare le opzioni di branding ed esportazione per i contenuti di onboarding dei nuovi assunti?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi direttamente nei contenuti di onboarding per i nuovi assunti. Per la pubblicazione, HeyGen supporta il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e varie opzioni di esportazione, assicurando che i tuoi video di onboarding per i dipendenti siano perfettamente adattati a qualsiasi piattaforma.

In che modo il creatore di video potenziato dall'AI di HeyGen semplifica il processo di creazione di video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti?

Il creatore di video potenziato dall'AI di HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti automatizzando molte attività di produzione complesse. Dalla generazione di voci narranti AI e visuali dinamici dai copioni di testo-a-video all'offerta di avatar AI personalizzabili, HeyGen consente una rapida generazione di contenuti senza la necessità di conoscenze di editing estese.

