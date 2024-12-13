Creatore di Video di Onboarding per Dipendenti: Semplifica il Tuo Processo

Consegna video di onboarding personalizzati che catturano i nuovi assunti. Eleva la fidelizzazione dei dipendenti e la cultura aziendale utilizzando avatar AI realistici per introduzioni d'impatto.

Crea un video animato di 45 secondi per introdurre la nostra cultura aziendale ai nuovi dipendenti, mostrando i valori chiave e lo spirito di squadra. Questo video di onboarding coinvolgente dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che guida gli spettatori, accompagnato da una voce narrante generata dall'AI, offrendo una prima impressione invitante per i nostri nuovi assunti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi per l'onboarding dei dipendenti, spiegando come navigare nella nostra piattaforma di comunicazione interna. Questa guida chiara e concisa per i nuovi dipendenti dovrebbe utilizzare la funzionalità di testo-a-video da script per garantire precisione, con visual professionali e sottotitoli chiari per l'accessibilità, dimostrando che non sono necessarie competenze per creare contenuti formativi efficaci.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 30 secondi motivante per i nuovi assunti, evidenziando i benefici unici e le opportunità di crescita all'interno della nostra azienda, progettato per rafforzare la fidelizzazione dei dipendenti. Questo video dovrebbe sfruttare i modelli video predefiniti di HeyGen e incorporare filmati di repertorio positivi dalla libreria multimediale/supporto stock, presentati con uno stile visivo energico e una colonna sonora incoraggiante.
Prompt di Esempio 3
Crea un messaggio di benvenuto personalizzato di 20 secondi per i nuovi assunti, direttamente da un leader del team, utilizzando la piattaforma AI generativa di HeyGen. Questo video caldo e professionale, con un avatar AI realistico che pronuncia un messaggio personalizzato generato dalla generazione di Voiceover, farà sentire ogni nuovo dipendente particolarmente riconosciuto durante il processo di onboarding.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding per Dipendenti

Trasforma il tuo onboarding dei dipendenti con contenuti video dinamici e personalizzati. Crea esperienze coinvolgenti che accolgono i nuovi membri del team e aumentano la fidelizzazione.

1
Step 1
Scegli il Tuo Modello
Seleziona da una libreria di modelli video predefiniti e scene, progettati per avviare facilmente i tuoi video di onboarding per i dipendenti.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Messaggio Personalizzato
Personalizza facilmente il tuo video aggiungendo il tuo script. Sfrutta la generazione avanzata di Voiceover per dare vita ai tuoi contenuti, garantendo un'esperienza chiara e coinvolgente per i nuovi dipendenti.
3
Step 3
Applica gli Elementi del Tuo Brand
Applica l'identità unica del tuo brand utilizzando i controlli di Branding per loghi e colori. Questo assicura che i tuoi contenuti di onboarding riflettano costantemente la tua distinta cultura aziendale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Completa la creazione del tuo video utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per preparare i tuoi contenuti di alta qualità, sviluppati sulla nostra piattaforma AI generativa, per qualsiasi canale di distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva la Cultura e la Visione Aziendale

.

Ispira i nuovi membri del team con video coinvolgenti che comunicano efficacemente la missione, i valori e la cultura vibrante della tua azienda fin dal primo giorno.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding per i dipendenti?

HeyGen ti consente di creare "video di onboarding per i dipendenti" coinvolgenti senza sforzo, anche senza "competenze necessarie". La nostra "piattaforma AI generativa" semplifica l'intero processo, rendendo l'"onboarding" dei nuovi dipendenti un'esperienza senza intoppi.

Posso personalizzare i video di onboarding di HeyGen per riflettere la nostra cultura aziendale?

Assolutamente. HeyGen ti permette di creare "video personalizzati" che si allineano perfettamente con la tua "cultura aziendale" attraverso branding personalizzato, loghi e colori. Questo assicura che i tuoi "nuovi dipendenti" si sentano connessi fin dal primo giorno.

Quali funzionalità potenziate dall'AI offre HeyGen per i contenuti di onboarding?

HeyGen sfrutta funzionalità avanzate "potenziate dall'AI" come "avatar AI" e "voce narrante generata dall'AI" per dare vita ai tuoi "video di onboarding". La nostra capacità di "testo-a-video" trasforma gli script in contenuti "video animati" dinamici in modo efficiente.

HeyGen offre modelli per una rapida produzione di video di onboarding?

Sì, HeyGen fornisce una libreria di "modelli video predefiniti" per accelerare il tuo processo di "creazione di video di onboarding per i dipendenti". Questi modelli, combinati con "flussi di lavoro automatizzati" e "editing basato su browser", consentono la creazione rapida di "video di onboarding" professionali per migliorare la "fidelizzazione dei dipendenti".

