Generatore di Video di Onboarding per Dipendenti: Video AI Rapidi e Facili

Semplifica la creazione di video per i nuovi assunti utilizzando avatar AI per dare vita alla tua formazione in pochi minuti.

Crea un video di benvenuto dinamico di 45 secondi per i nuovi assunti in una vivace startup tecnologica. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo energico e moderno con transizioni rapide, presentando una voce fuori campo amichevole e professionale per impostare un tono positivo. Utilizza gli "AI avatars" di HeyGen per presentare i membri chiave del team, rendendo l'esperienza di "onboarding dei nuovi assunti" coinvolgente e personale fin dal primo giorno.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di 60 secondi per i responsabili delle risorse umane, mirato a introdurre la cultura aziendale ai dipendenti remoti. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo, accogliente e diversificato, con "personaggi animati" coinvolgenti all'interno di "Template e scene" progettati professionalmente. L'audio necessita di una voce fuori campo amichevole e rassicurante per articolare i valori fondamentali e promuovere un senso di appartenenza, rendendo questi "video di onboarding" davvero impattanti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 30 secondi per i capi dipartimento che spieghi un nuovo strumento o processo specifico al loro team. Questo video richiede uno stile visivo chiaro e conciso con testo in evidenza sullo schermo, trasformando informazioni complesse in elementi "testo in video", completati da filmati professionali dalla "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen. L'audio dovrebbe essere informativo e autorevole, rendendo questo "training di onboarding" coinvolgente e facile da seguire.
Prompt di Esempio 3
Immagina una guida completa di 75 secondi per aziende globali, progettata come esempio di "creatore di video di onboarding" per accogliere team internazionali. Lo stile visivo deve essere professionale ed elegante, mostrando background diversi per trasmettere inclusività. Sfrutta la robusta "Generazione di voce fuori campo" di HeyGen per fornire audio chiaro e adattabile in diverse lingue, completato da "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità, assicurando che ogni nuovo dipendente comprenda efficacemente il materiale di "training di onboarding".
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Onboarding per Dipendenti

Crea senza sforzo video di onboarding coinvolgenti e professionali che accolgono i nuovi assunti e semplificano la loro integrazione con modelli personalizzabili e strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di onboarding. Sfrutta la nostra potente funzione di testo in video da script per convertire istantaneamente il tuo testo in una narrazione visiva per i tuoi nuovi assunti.
2
Step 2
Personalizza con i Modelli
Seleziona tra una varietà di modelli video predefiniti progettati per l'onboarding. Personalizza scene, sfondi ed elementi per allinearti con il marchio e il messaggio della tua azienda.
3
Step 3
Migliora con le Voci Fuori Campo
Genera voci fuori campo dal suono naturale in più lingue utilizzando la nostra avanzata capacità di generazione di voci fuori campo, garantendo una comunicazione chiara e accessibilità per il tuo team globale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video, scegliendo il rapporto d'aspetto preferito, quindi esportalo e condividilo facilmente sulle tue piattaforme interne o direttamente con i tuoi nuovi dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Messaggi di Benvenuto Coinvolgenti

.

Crea video di benvenuto ispiratori e informativi con l'AI, facendo sentire i nuovi assunti valorizzati e rapidamente integrati nella cultura aziendale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding coinvolgenti?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di onboarding per i dipendenti offrendo una vasta gamma di modelli video predefiniti. Puoi facilmente selezionare un modello e personalizzarlo per produrre rapidamente contenuti di onboarding professionali e coinvolgenti, semplificando notevolmente la creazione di video.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per video di onboarding personalizzati?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per garantire che i tuoi video di onboarding riflettano l'identità del tuo marchio. Puoi personalizzare i tuoi video con loghi e colori personalizzati, e regolare scene e contenuti per creare esperienze di onboarding per i nuovi assunti personalizzate ed efficaci.

HeyGen può generare video di onboarding AI utilizzando avatar realistici?

Sì, HeyGen ti consente di generare video di onboarding AI di alta qualità con avatar AI realistici. Questi personaggi animati avanzati possono trasmettere il tuo messaggio in modo coerente, rendendo HeyGen un efficace creatore di video di onboarding AI per coinvolgere i nuovi assunti.

Come facilita HeyGen la trasformazione di script in video di formazione professionale per l'onboarding?

HeyGen consente agli utenti di trasformare i loro script in video di formazione per l'onboarding coinvolgenti con facilità. Basta creare il tuo script, e le capacità di testo in video di HeyGen genereranno una voce fuori campo e contenuti visivi, permettendoti di produrre rapidamente video di onboarding professionali.

