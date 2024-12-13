Creatore di Video per il Ciclo di Vita dei Dipendenti: Aumenta Coinvolgimento e Fidelizzazione

Trasforma le risorse umane con video coinvolgenti, dal reclutamento all'uscita, potenziati dalla conversione testo-a-video senza soluzione di continuità.

Crea un video di benvenuto personalizzato di 60 secondi per i nuovi dipendenti, utilizzando un avatar AI per offrire un caloroso saluto e informazioni essenziali per il primo giorno. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale ma amichevole con una generazione di voiceover chiara e coinvolgente, rivolgendosi ai nuovi assunti e ai team HR che cercano di migliorare il processo di onboarding dei dipendenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di branding aziendale accattivante di 90 secondi rivolto a candidati potenziali e team di acquisizione talenti, mostrando la cultura aziendale attraverso scene dinamiche e testimonianze dei dipendenti. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per creare uno stile visivo vibrante e ispirante, completato da musica di sottofondo energica, generando narrazioni senza soluzione di continuità dal copione utilizzando il testo-a-video.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione interna conciso di 45 secondi che spiega una nuova politica aziendale, progettato per tutti i dipendenti esistenti. Il video dovrebbe mantenere uno stile visivo chiaro e informativo con grafiche minimaliste e narrazione professionale, garantendo la massima comprensione con sottotitoli/caption automatici e sfruttando la libreria multimediale/supporto stock per filmati B-roll pertinenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video celebrativo di 30 secondi che riconosce un traguardo di un dipendente o un successo del team, rivolto a tutti i dipendenti e alla leadership senior per aumentare la soddisfazione e la fidelizzazione dei dipendenti. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo edificante con colori vivaci e musica allegra, facilmente adattabile per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, e rapido da assemblare dai modelli e scene diversificati di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per il Ciclo di Vita dei Dipendenti

Semplifica le comunicazioni HR e migliora il coinvolgimento dei dipendenti in ogni fase, dall'onboarding all'uscita, con contenuti video dinamici e personalizzati.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Inizia scrivendo il tuo messaggio per l'onboarding o la formazione dei dipendenti. Sfrutta la nostra funzione di conversione testo-a-video per trasformare senza sforzo le tue parole in contenuti video coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli un Modello e il Brand
Seleziona dalla libreria di modelli video professionali per le risorse umane. Applica la tua identità aziendale utilizzando i controlli di branding personalizzabili (logo, colori), assicurandoti che ogni video rifletta lo stile unico della tua azienda.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI e Voiceover
Arricchisci il tuo video con avatar AI realistici che trasmettono il tuo messaggio in modo dinamico. Questo umanizza le tue comunicazioni interne e aumenta il coinvolgimento, rendendo i tuoi contenuti memorabili.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video con sottotitoli/caption automatici per garantire l'accessibilità a tutti i dipendenti. Esporta facilmente il tuo video di comunicazione interna completato, pronto per una vasta distribuzione su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Rafforza il Branding Aziendale e il Reclutamento

Produci contenuti video accattivanti per il branding aziendale e gli sforzi di acquisizione di talenti, attirando i migliori talenti mostrando efficacemente la cultura e i valori aziendali.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video sul ciclo di vita dei dipendenti e il branding aziendale?

HeyGen consente ai team HR di creare video coinvolgenti sul ciclo di vita dei dipendenti, dall'onboarding all'uscita, senza sforzo. Utilizza avatar AI e opzioni di branding personalizzabili per produrre contenuti video professionali e brandizzati che rafforzano il tuo marchio aziendale e la cultura aziendale.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per generare video HR accattivanti?

HeyGen semplifica la creazione di video HR con potenti funzionalità basate su AI come la generazione testo-a-video e una vasta libreria di avatar AI. Questo ti consente di produrre rapidamente modelli animati di alta qualità per la comunicazione interna e la formazione senza competenze avanzate di editing video.

HeyGen può aiutare a creare video di onboarding personalizzati per i nuovi dipendenti?

Assolutamente. La piattaforma di HeyGen è ideale per creare video di benvenuto personalizzati e video di onboarding completi. Sfrutta i modelli video, la personalizzazione completa e la tua identità aziendale per far sentire ogni nuovo dipendente valorizzato e informato fin dall'inizio.

HeyGen è una piattaforma intuitiva per la creazione di video di comunicazione interna di ogni tipo?

Sì, HeyGen funge da editor video online intuitivo progettato per chiunque voglia creare contenuti video professionali. Genera facilmente flussi di lavoro video per contenuti dei dipendenti, dagli annunci alla formazione, con modelli predefiniti e robuste funzionalità di animazione, senza necessità di esperienza video precedente.

