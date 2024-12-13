Generatore di Ciclo di Vita dei Dipendenti: Padroneggia il Tuo Percorso HR

Migliora l'esperienza dei dipendenti e guida la fidelizzazione dei talenti lungo l'intero ciclo di vita, sfruttando contenuti video dinamici con facilità grazie ai modelli e alle scene di HeyGen.

Crea un video istruttivo di 45 secondi rivolto ai professionisti delle risorse umane che desiderano comprendere i vantaggi di un generatore di ciclo di vita dei dipendenti per ottimizzare processi come l'onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con visualizzazioni di dati coinvolgenti e una voce amichevole e chiara di un avatar AI. Sottolinea come la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video semplifichi la creazione di contenuti per questi argomenti complessi.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di 60 secondi in stile testimonianza per leader aziendali e strateghi delle risorse umane, che mostri come un focus sull'esperienza dei dipendenti porti a un miglioramento della fidelizzazione. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo ispiratore e moderno con musica di sottofondo motivante e una voce narrante professionale, illustrando storie di successo legate alla gestione delle prestazioni. Evidenzia la facilità di aggiungere elementi visivi accattivanti utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo conciso di 30 secondi progettato per consulenti HR e team leader su come utilizzare efficacemente gli strumenti di mappatura del percorso dei dipendenti per affinare la strategia HR. La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica e pulita, impiegando elementi in stile infografico, con un avatar AI diretto e conciso che trasmette il messaggio. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per costruire rapidamente spiegazioni visivamente attraenti, completate da sottotitoli per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 50 secondi vivace e informativo rivolto a specialisti dell'acquisizione di talenti e generalisti HR, dimostrando come ottimizzare le fasi di reclutamento e onboarding all'interno del ciclo di vita dei dipendenti migliori la fidelizzazione complessiva dei talenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere luminoso e positivo, con dimostrazioni passo-passo e musica di sottofondo ottimista. Mostra come la funzione di trasformazione del testo in video di HeyGen possa generare rapidamente contenuti coinvolgenti e sfrutta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per la distribuzione su più piattaforme.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Ciclo di Vita dei Dipendenti

Rivoluziona la tua strategia HR creando facilmente video dinamici sul ciclo di vita dei dipendenti che migliorano l'esperienza dei dipendenti dal reclutamento alla fidelizzazione.

1
Step 1
Crea da un Modello
Inizia il tuo progetto selezionando un modello professionale dalla nostra vasta libreria, progettato per affrontare specifiche fasi del ciclo di vita dei dipendenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli un avatar AI per fungere da presentatore virtuale, aggiungendo un tocco umano ai tuoi contenuti video e migliorando l'esperienza complessiva dei dipendenti.
3
Step 3
Aggiungi il Tuo Script
Inserisci il tuo script e la nostra funzione di trasformazione del testo in video creerà automaticamente una narrazione e visuali coinvolgenti, supportando efficacemente lo sviluppo dei dipendenti.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Personalizza il tuo video con controlli di branding, inclusi loghi e colori, per garantire la coerenza del marchio. Esporta il tuo video finale per una distribuzione senza problemi ai professionisti delle risorse umane.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Marketing del Reclutamento

Attira i migliori talenti e rafforza il branding del datore di lavoro con contenuti video dinamici per campagne di reclutamento accattivanti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare l'esperienza del ciclo di vita dei dipendenti?

HeyGen consente ai professionisti delle risorse umane di creare contenuti video coinvolgenti per ogni fase del percorso dei dipendenti, dal reclutamento dinamico e onboarding allo sviluppo continuo e alla fidelizzazione dei talenti. Utilizza avatar AI e modelli e scene personalizzabili per fornire comunicazioni coerenti e professionali che elevano l'esperienza complessiva dei dipendenti.

Qual è il ruolo degli agenti video AI nel migliorare l'esperienza dei dipendenti?

Gli agenti video AI alimentati da HeyGen semplificano la comunicazione fornendo messaggi personalizzati per il reclutamento, l'onboarding, la gestione delle prestazioni e le iniziative di coinvolgimento. Questo approccio innovativo migliora significativamente l'esperienza dei dipendenti fornendo informazioni coerenti e di alta qualità in modo efficiente lungo tutto il ciclo di vita dei dipendenti.

HeyGen può aiutare i team HR a creare contenuti strategici HR efficaci?

Assolutamente. HeyGen fornisce gli strumenti per trasformare strategie HR complesse in contenuti video accattivanti con facilità. Sfrutta le capacità di trasformazione del testo in video e i controlli di branding per produrre video professionali che supportano lo sviluppo dei dipendenti, favoriscono un maggiore coinvolgimento e rafforzano la tua strategia di fidelizzazione dei talenti.

HeyGen offre un generatore di ciclo di vita dei dipendenti per varie fasi?

Sebbene non sia un 'generatore' tradizionale che automatizza le decisioni, HeyGen agisce come una potente piattaforma di creazione di contenuti che genera contenuti video diversificati per tutte le fasi del ciclo di vita dei dipendenti. Offre avatar AI, generazione di voiceover e modelli e scene personalizzabili per produrre rapidamente video di impatto per onboarding, gestione delle prestazioni, sviluppo e oltre.

