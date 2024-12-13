Il Tuo Strumento di Creazione Video per l'Apprendimento dei Dipendenti per una Formazione Rapida

Crea un video di formazione per i nuovi assunti della durata di 60 secondi, introducendo la cultura aziendale e i valori fondamentali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e accogliente, con un avatar AI coinvolgente che fornisce una voce narrante chiara per spiegare i concetti chiave.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video di onboarding di 45 secondi progettato per i manager, per introdurre efficacemente i nuovi membri del team ai flussi di lavoro dipartimentali. Utilizza uno stile visivo dinamico con una traccia audio vivace, sfruttando i modelli di video di formazione di HeyGen e la capacità di testo-a-video da script per produrre rapidamente contenuti raffinati.
Produci un video di formazione alle vendite di 30 secondi per i membri del team, offrendo un rapido aggiornamento sulle ultime caratteristiche del prodotto. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e veloce con una narrazione concisa, arricchita dai sottotitoli di HeyGen per l'accessibilità e dal supporto della libreria multimediale per immagini accattivanti.
Crea un video tutorial di 75 secondi per il personale di supporto IT interno, dimostrando passo dopo passo un nuovo processo di installazione software. Impiega uno stile visivo dettagliato e chiaro con una narrazione calma ed esplicativa, assicurando che il video sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, insieme al testo-a-video da script per una creazione di contenuti efficiente.
Motore Creativo

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona lo Strumento di Creazione Video per l'Apprendimento dei Dipendenti

Crea video di formazione coinvolgenti ed efficaci per i tuoi dipendenti rapidamente e senza sforzo, trasformando il modo in cui il tuo team apprende e si sviluppa.

1
Step 1
Crea il Contenuto del Tuo Video di Formazione
Inizia inserendo il tuo script o selezionando tra una varietà di modelli di video di formazione per strutturare rapidamente il tuo contenuto per un apprendimento efficace dei dipendenti.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Voice-over
Dai vita al tuo script selezionando un avatar AI per presentare il tuo contenuto. Aumenta il coinvolgimento con un voice-over generato automaticamente.
3
Step 3
Applica Branding Professionale e Sottotitoli
Raffina il tuo video con i controlli di branding della tua azienda, aggiungendo loghi e colori personalizzati. Assicurati che sia accessibile a tutti i dipendenti includendo sottotitoli.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Finale
Una volta completato il tuo video di formazione per i dipendenti, esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto per un'integrazione senza problemi nel tuo sistema di gestione dell'apprendimento o piattaforme di condivisione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza l'Istruzione e la Formazione Specializzata

.

Semplifica argomenti complessi come quelli medici, offrendo contenuti educativi più chiari ed efficaci per la formazione specializzata dei dipendenti nel settore sanitario.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione per i dipendenti?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di formazione coinvolgenti per i dipendenti utilizzando avatar AI e testo-a-video da script. La sua piattaforma intuitiva funge da potente strumento per la creazione di video di formazione, aiutandoti a produrre rapidamente contenuti di alta qualità per i tuoi dipendenti.

Posso personalizzare i video di formazione per esigenze di apprendimento specifiche?

Assolutamente, HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i tuoi video di formazione. Puoi utilizzare vari modelli di video di formazione, incorporare la generazione di voice-over e aggiungere sottotitoli, assicurando che i tuoi video tutorial siano personalizzati e accessibili a tutti i dipendenti.

Quali tipi di video di apprendimento per i dipendenti posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare una vasta gamma di video di apprendimento per i dipendenti, inclusi video di onboarding, video di formazione alle vendite e video tutorial completi. Il costruttore di video drag-and-drop rende facile produrre contenuti diversificati per i tuoi dipendenti.

HeyGen è adatto a tutte le aziende che necessitano di video di formazione?

Sì, HeyGen è uno strumento ideale per la creazione di video di apprendimento per i dipendenti per aziende di tutte le dimensioni, progettato per creare video di formazione in modo efficiente. Le sue funzionalità, come il supporto della libreria multimediale e i controlli di branding, assicurano che la tua esperienza di editing video sia fluida e professionale per tutti i dipendenti.

