Generatore di Video Istruttivi per Dipendenti: Semplifica la Formazione

Produci senza sforzo video di formazione di alta qualità utilizzando il testo per video da script, perfetti per l'onboarding e la conformità.

375/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di formazione conciso di 60 secondi per i dipendenti esistenti sul nuovo sistema di rendicontazione delle spese, con visual chiari e professionali passo-passo e musica di sottofondo vivace, accompagnato da una narrazione precisa. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente voiceover accurati e garantire un messaggio coerente per una condivisione efficace delle conoscenze.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale coinvolgente di 30 secondi rivolto ai team L&D, mostrando quanto sia facile creare nuovi contenuti didattici. Questo video dovrebbe presentare visual dinamici e accattivanti con una voce sicura ed energica, enfatizzando la rapida creazione di video potenziata dall'AI. Sfrutta i numerosi modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente moduli di formazione dall'aspetto professionale.
Prompt di Esempio 3
Crea un video istruttivo dettagliato di 90 secondi per i membri del team globale su un nuovo aggiornamento software, utilizzando grafica pulita e informativa e una voce AI calma e autorevole. Il video deve includere sottotitoli multilingue per garantire l'accessibilità a tutti i colleghi internazionali, dimostrando un onboarding efficace dei dipendenti attraverso media accessibili.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Istruttivi per Dipendenti

Ottimizza la creazione di video di formazione coinvolgenti per i dipendenti con l'AI. Trasforma rapidamente i tuoi contenuti in istruzioni professionali e facili da comprendere, risparmiando tempo e migliorando la condivisione delle conoscenze.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto
Inizia inserendo il tuo script di formazione. La nostra piattaforma potenziata dall'AI sfrutterà il testo per video da script per convertire il tuo testo in un video dinamico, formando la base del tuo materiale istruttivo.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare visivamente le tue istruzioni. Questo aggiunge un tocco professionale e relazionabile al tuo contenuto di formazione senza la necessità di telecamere o attori.
3
Step 3
Migliora e Affina
Personalizza il tuo video con la generazione di voiceover, branding personalizzato e sottotitoli automatici. Assicurati che il tuo messaggio sia chiaro, accessibile e allineato con l'estetica della tua azienda.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video istruttivo, esportalo facilmente nel formato o nel rapporto d'aspetto desiderato. Distribuisci il tuo contenuto di formazione di alta qualità al tuo team, garantendo una condivisione coerente delle conoscenze e un onboarding efficace dei dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Procedure Complesse per i Dipendenti

.

Trasforma processi operativi intricati o linee guida di conformità in video istruttivi facilmente comprensibili per una chiara comprensione da parte dei dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen creare video di formazione per dipendenti straordinari e coinvolgenti?

HeyGen ti consente di produrre video di formazione professionali e coinvolgenti con avatar AI e voiceover AI. Puoi trasformare il testo in video istruttivi accattivanti, perfetti per la formazione dei dipendenti, la formazione sulla conformità e la condivisione completa delle conoscenze.

Quali funzionalità potenziate dall'AI offre HeyGen per una creazione video efficiente?

HeyGen offre strumenti di creazione video potenziati dall'AI, inclusi avatar AI realistici e capacità avanzate di trasformare il testo in video da script. Questo consente la rapida generazione di video di alta qualità, ottimizzando l'intero flusso di lavoro di produzione video.

HeyGen supporta la rapida generazione di video istruttivi diversificati?

Assolutamente. Con HeyGen, puoi generare rapidamente una vasta gamma di video istruttivi utilizzando modelli video personalizzabili e capacità multilingue. Questo consente una rapida creazione di contenuti per tutto, dall'onboarding dei dipendenti alla formazione tecnica, garantendo che il tuo messaggio raggiunga tutti in modo efficace.

Per i team L&D, come facilita HeyGen la creazione scalabile di corsi?

HeyGen fornisce ai team L&D una piattaforma intuitiva per la creazione scalabile di corsi, permettendoti di sviluppare rapidamente una libreria di video tutorial. Sfrutta funzionalità come avatar AI e una ricca libreria multimediale per costruire programmi di formazione completi in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo