Creatore di Video del Manuale del Dipendente: Aumenta la Conformità e il Coinvolgimento

Ottimizza gli aggiornamenti delle politiche e la formazione HR con video coinvolgenti creati istantaneamente utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Crea un video di benvenuto di 45 secondi per i nuovi assunti, progettato per introdurre le sezioni essenziali del manuale del dipendente. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e amichevole, utilizzando colori vivaci e grafiche pulite, accompagnato da una traccia di sottofondo vivace e una voce chiara e amichevole di un avatar AI. Questo video sfrutta gli avatar AI di HeyGen e la capacità di trasformare il testo in video da script per trasformare efficacemente i contenuti chiave dei 'video di onboarding' dai 'video del manuale del dipendente' in un'introduzione coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di aggiornamento delle politiche di 60 secondi rivolto a tutti i dipendenti esistenti, enfatizzando i cambiamenti critici all'interno del manuale del dipendente per garantire la conformità aziendale. La presentazione visiva dovrebbe essere professionale e diretta, utilizzando animazioni in stile infografico per chiarezza, accompagnate da una generazione di Voiceover calma e autorevole e sottotitoli per l'accessibilità, rendendo comprensibili i 'video delle politiche' per la 'comunicazione interna'.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di formazione coinvolgente di 30 secondi per i dipendenti che necessitano di aggiornamenti specifici sui moduli dai 'video del manuale del dipendente', concentrandosi su un particolare flusso di lavoro o processo. Utilizza uno stile visivo dinamico e veloce con tagli rapidi ed elementi animati coinvolgenti scelti dalla libreria multimediale/supporto stock, completati da un voiceover energico. Utilizzando i Template e le scene di HeyGen, i team HR possono 'ottimizzare i flussi di lavoro' producendo rapidamente 'video di formazione' mirati.
Prompt di Esempio 3
Crea un video coinvolgente di 50 secondi che mostri i valori fondamentali e la cultura dell'azienda, derivato dai contenuti del 'creatore di video del manuale del dipendente', rivolto a potenziali e nuovi assunti per favorire un forte senso di appartenenza. L'estetica visiva e audio dovrebbe essere ispiratrice e calda, incorporando filmati aspirazionali e una voce amichevole e invitante. Assicurati che il video sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, trasformando semplici script in pezzi di 'comunicazione interna' di impatto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video del Manuale del Dipendente

Rivoluziona la comunicazione interna e garantisci la conformità con video coinvolgenti potenziati dall'AI. Trasforma rapidamente le tue politiche in contenuti accattivanti per i dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando o incollando il contenuto del tuo manuale del dipendente. La nostra piattaforma converte il tuo testo in uno script video dinamico, perfetto per spiegare video complessi del manuale del dipendente.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI professionali per narrare il tuo video. Personalizza il loro aspetto e sincronizzali facilmente con il tuo script.
3
Step 3
Migliora con Branding e Audio
Genera un voiceover naturale per il tuo script e integralo senza problemi. Migliora ulteriormente il tuo video aggiungendo il logo della tua azienda e i colori del brand per una comunicazione interna coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta facilmente i tuoi video di politiche di alta qualità in vari rapporti d'aspetto. Condividili attraverso i canali di comunicazione interna per ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare la comprensione dei dipendenti.

Casi d'Uso

Chiarisci Informazioni Complesse sulle Politiche

Trasforma politiche intricate del manuale del dipendente in formati video chiari e digeribili, migliorando la comprensione e garantendo la conformità in tutta l'organizzazione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video del manuale del dipendente?

HeyGen agisce come un intuitivo creatore di video del manuale del dipendente, permettendo ai team HR di trasformare rapidamente politiche complesse in video di onboarding coinvolgenti. Con strumenti potenziati dall'AI e la trasformazione del testo in video da script, puoi facilmente produrre video di formazione professionali e aggiornamenti delle politiche.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i video delle politiche?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione degli elementi visivi, inclusi avatar AI e opzioni di voiceover naturale per dare vita ai tuoi video delle politiche. Puoi anche applicare controlli di branding come il logo e i colori della tua azienda, garantendo una comunicazione interna coerente.

HeyGen può essere utilizzato per creare altri tipi di video di formazione HR?

Assolutamente, HeyGen è uno strumento di editing video versatile che ottimizza i flussi di lavoro per vari contenuti HR, inclusi video di onboarding completi e formazione sulla conformità. Sfrutta i template e una libreria multimediale per creare contenuti visivi coinvolgenti per il tuo team.

Come assicura HeyGen l'accessibilità e un output professionale per i video di comunicazione interna?

HeyGen assicura un output professionale per i tuoi video di comunicazione interna offrendo sottotitoli automatici e ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Questo permette ai team HR di distribuire video di politiche di alta qualità e accessibili su varie piattaforme in modo efficiente.

