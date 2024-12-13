Generatore di Video Guida per Dipendenti: Formazione Rapida e Potenziata dall'AI

Crea senza sforzo video di formazione coinvolgenti per i dipendenti con la funzione di trasformazione del testo in video da script, migliorando l'onboarding e la ritenzione della conoscenza.

Immagina di creare un vivace video guida di 60 secondi per i nuovi assunti che si uniscono a team remoti, con una voce fuori campo professionale ma amichevole e utilizzando i diversi Modelli e scene di HeyGen per avviare la creazione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial conciso di 45 secondi, perfetto per i dipendenti esistenti che necessitano di guide rapide sui processi, presentato con uno stile visivo pulito ed energico e voci fuori campo dinamiche generate dall'AI fornite dalla funzione di generazione di Voiceover di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci una guida utente passo-passo elegante di 30 secondi per i capi dipartimento, mostrando un'estetica moderna e con il marchio aziendale, facilmente generata da documentazione testuale esistente utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 90 secondi per tutti i dipendenti globali, concentrandoti sulla ritenzione della conoscenza, impiegando uno stile visivo accessibile con elementi animati e i Sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare la comprensione in diverse lingue.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Guida per Dipendenti

Crea senza sforzo video guida per dipendenti coinvolgenti e precisi utilizzando la nostra piattaforma potenziata dall'AI per migliorare la formazione e la documentazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Inizia inserendo il tuo script e sfrutta la capacità di trasformazione del testo in video da script di HeyGen per creare istantaneamente contenuti visivi per un onboarding efficace dei dipendenti.
2
Step 2
Seleziona Avatar e Voce AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi contenuti, migliorando la chiarezza con voci fuori campo di alta qualità generate dall'AI, su misura per i tuoi video di formazione.
3
Step 3
Personalizza con il Branding
Applica il branding personalizzato della tua azienda, inclusi loghi e colori, utilizzando l'editor video intuitivo drag-and-drop per garantire che la tua documentazione si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi le Guide
Finalizza la tua documentazione video aggiungendo sottotitoli/caption automatici, quindi esporta facilmente in vari formati di aspetto per una distribuzione senza soluzione di continuità e una migliore ritenzione della conoscenza.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Guide e Documentazione Complesse

.

Trasforma politiche aziendali complesse o procedure tecniche in documentazione video chiara e facile da comprendere, migliorando la comprensione e l'adesione dei dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione creativi per i dipendenti?

La piattaforma AI generativa di HeyGen ti consente di produrre rapidamente video di formazione coinvolgenti per i dipendenti utilizzando modelli di video di formazione personalizzabili e voci fuori campo generate dall'AI. Puoi persino generare script automaticamente e applicare un branding personalizzato per mantenere un aspetto coerente per i tuoi contenuti.

HeyGen può essere utilizzato per una documentazione video efficiente e guide pratiche?

Sì, HeyGen è un generatore ideale di video guida per dipendenti, consentendo la creazione di documentazione video chiara e guide utente passo-passo. Il suo editor video intuitivo drag-and-drop e gli avatar AI semplificano la produzione di video tutorial informativi.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per migliorare i contenuti video?

HeyGen offre una robusta conversione da testo a video e voci fuori campo generate dall'AI, insieme a opzioni per localizzare i video per team globali diversi. Puoi ulteriormente migliorare i contenuti con funzionalità come il Video di Cattura Schermo per creare spiegazioni complete.

HeyGen è adatto per migliorare la ritenzione della conoscenza tra i team remoti?

Assolutamente, la piattaforma AI generativa di HeyGen è perfettamente adatta per creare documentazione video d'impatto e materiali di onboarding per i dipendenti, migliorando così la ritenzione della conoscenza per i team remoti. Il suo formato accessibile garantisce un apprendimento coerente indipendentemente dalla posizione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo