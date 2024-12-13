Creatore di Video per il Coinvolgimento dei Dipendenti: Crea Contenuti Efficaci

Aumenta il morale e favorisci la connessione con una piattaforma potenziata dall'AI. Genera facilmente video dinamici per il coinvolgimento dei dipendenti utilizzando avatar AI.

Crea un video dinamico di 45 secondi per l'onboarding dei nuovi assunti, mostrando la vivace cultura aziendale. Questo pezzo coinvolgente dovrebbe includere tagli rapidi di volti sorridenti e spazi di lavoro collaborativi, accompagnati da musica allegra e accogliente, il tutto realizzato in modo efficiente utilizzando i diversi "Modelli e scene" di HeyGen per costruire rapidamente una narrativa visiva invitante per i "video di onboarding" e rafforzare i "video sulla cultura aziendale".

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video professionale di 60 secondi per le "comunicazioni interne" rivolto a tutti i dipendenti esistenti, progettato per annunciare un importante traguardo aziendale o un'iniziativa imminente. Lo stile visivo deve essere elegante e aziendale, utilizzando "avatar AI" realistici per trasmettere i messaggi chiave con un tono sicuro, supportato da una "Generazione di voiceover" chiara e autorevole per comunicare efficacemente aggiornamenti importanti e promuovere i "video di coinvolgimento dei dipendenti".
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un "video animato" celebrativo di 30 secondi per team specifici, evidenziando i recenti successi di progetto o i traguardi del team. Lo stile visivo dovrebbe essere giocoso ed energico, incorporando grafiche divertenti e animazioni coinvolgenti dalla "Libreria multimediale/supporto stock", sincronizzate con una traccia di sottofondo vivace e "Sottotitoli/didascalie" concise per garantire che ogni membro del team apprezzi questo rapido riconoscimento da un "creatore di video di coinvolgimento dei dipendenti".
Prompt di Esempio 3
Che ne dici di un segmento informativo di 50 secondi per "video di formazione" per membri specifici del team, offrendo un rapido consiglio o una best practice direttamente da un esperto del settore? Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e diretto, guidato principalmente dalla "Conversione testo in video da script" per trasformare efficacemente il contenuto scritto in una presentazione raffinata, accompagnata da una "Generazione di voiceover" calma e chiara dall'"AI video maker" per migliorare la comprensione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per il Coinvolgimento dei Dipendenti

Crea video coinvolgenti per il coinvolgimento dei dipendenti senza sforzo. Migliora le comunicazioni interne e la cultura aziendale con la creazione di video potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo il tuo messaggio coinvolgente o incollando uno script esistente. Questa piattaforma potenziata dall'AI trasformerà senza sforzo il tuo testo in contenuti video dinamici.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI realistici per trasmettere il tuo messaggio. Questi avatar aiutano a personalizzare i tuoi video di coinvolgimento dei dipendenti.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Audio
Arricchisci il tuo video con immagini pertinenti dalla libreria multimediale e generazione di voiceover professionali per far risuonare il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Coinvolgimento
Utilizza i controlli di branding per integrare il logo e i colori della tua azienda, garantendo la coerenza del marchio. Poi, esporta facilmente i tuoi video di coinvolgimento dei dipendenti rifiniti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Motiva il Tuo Team

.

Coltiva una cultura aziendale positiva e aumenta il morale creando video potenti e ispiratori che risuonano profondamente con i tuoi dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo creativo per i video di coinvolgimento dei dipendenti?

HeyGen ti consente di elevare la tua produzione creativa per i video di coinvolgimento dei dipendenti sfruttando le avanzate capacità dell'AI video maker. Puoi scegliere tra diversi modelli di video, generare voiceover professionali e utilizzare avatar AI per dare vita ai tuoi messaggi, rendendo il processo di creazione video efficiente e stimolante.

Quali tipi di video di comunicazione interna posso creare utilizzando HeyGen?

Con la piattaforma potenziata dall'AI di HeyGen, puoi creare senza sforzo una vasta gamma di video di comunicazione interna, inclusi video di onboarding coinvolgenti, video di formazione completi e video dinamici sulla cultura aziendale. Il suo editor video intuitivo drag-and-drop e i modelli video pronti all'uso semplificano la produzione di contenuti per varie esigenze organizzative.

HeyGen consente la coerenza del branding nei video con avatar AI?

Assolutamente, HeyGen supporta controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video mantengano un'identità di marca coerente, anche con avatar AI. Puoi facilmente integrare i loghi e i colori del tuo marchio, assicurando che ogni video di coinvolgimento dei dipendenti rifletta la tua estetica aziendale unica.

Come aiuta l'AI video maker di HeyGen i team HR nella creazione di contenuti?

Il creatore di video per il coinvolgimento dei dipendenti di HeyGen semplifica la creazione di contenuti per i team HR automatizzando compiti complessi. Funzionalità come la sintesi vocale AI, la generazione di script e i modelli video personalizzabili consentono ai professionisti HR di produrre rapidamente comunicazioni interne e materiali di formazione di alta qualità senza un'esperienza estesa di editing video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo