Generatore di Video per il Coinvolgimento dei Dipendenti: Aumenta il Morale Immediatamente
Sfrutta la nostra piattaforma potenziata dall'AI e i modelli video professionali per creare rapidamente video coinvolgenti per i dipendenti con potenti funzionalità di testo-a-video da script.
Progetta un video di Riconoscimento dei Dipendenti di 45 secondi per celebrare l'eccezionale successo di un team. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo celebrativo e ispirante, incorporando grafiche vivaci e musica di sottofondo allegra, utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per dare vita al messaggio di riconoscimento.
Produci un video di cultura aziendale di 60 secondi rivolto a nuovi assunti e potenziali candidati, mostrando l'esperienza autentica e diversificata dei dipendenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere genuino ed energico, integrando brevi testimonianze dei dipendenti fornite dagli avatar AI di HeyGen per evidenziare i valori chiave e favorire la connessione.
Sviluppa un breve video di formazione di 20 secondi per i dipendenti, fornendo un rapido suggerimento su una nuova funzionalità software. Questo video richiede uno stile visivo chiaro e istruttivo con condivisioni schermo focalizzate e una voce AI nitida che spiega i passaggi, arricchita dai sottotitoli di HeyGen per accessibilità e chiarezza.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione e l'Onboarding dei Dipendenti.
Migliora i video di formazione e onboarding interni con l'AI per migliorare significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze in tutta l'organizzazione.
Scala le Comunicazioni e l'Apprendimento Interni.
Produci rapidamente un volume maggiore di comunicazioni interne e contenuti di apprendimento per raggiungere efficacemente tutti i dipendenti con messaggi coerenti e di alta qualità.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare la creatività e il coinvolgimento delle nostre comunicazioni interne?
HeyGen funziona come un potente generatore di video per il coinvolgimento dei dipendenti, offrendo un motore creativo per produrre video veramente coinvolgenti. Sfrutta i nostri modelli video professionali e i controlli di branding per garantire che le tue comunicazioni interne risuonino perfettamente con l'identità della tua azienda.
Cosa rende HeyGen un creatore di video AI intuitivo per uso interno?
HeyGen è un creatore di video AI intuitivo che semplifica la creazione di contenuti attraverso la sua piattaforma potenziata dall'AI. Il nostro editor drag-and-drop, insieme ad avatar AI realistici e testo-a-voce AI, consente a chiunque di produrre video professionali per la formazione o l'onboarding con facilità.
HeyGen può aiutare a creare vari tipi di video per il coinvolgimento dei dipendenti?
Assolutamente, HeyGen è progettato per supportare una vasta gamma di video per il coinvolgimento dei dipendenti, dai video di formazione e onboarding critici ai video ispiratori sulla cultura aziendale e di riconoscimento dei dipendenti. Utilizza la nostra piattaforma flessibile per rafforzare le tue comunicazioni interne senza sforzo.
Come le funzionalità di HeyGen garantiscono video interni di qualità professionale?
HeyGen garantisce video interni di qualità professionale attraverso la sua vasta libreria di modelli video professionali e robusti controlli di branding. Aggiungi tocchi raffinati con funzionalità come sottotitoli automatici e accesso a una ricca libreria multimediale, tutto all'interno del nostro editor video versatile.