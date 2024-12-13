Generatore di Video per il Coinvolgimento dei Dipendenti: Aumenta il Morale Immediatamente

Sfrutta la nostra piattaforma potenziata dall'AI e i modelli video professionali per creare rapidamente video coinvolgenti per i dipendenti con potenti funzionalità di testo-a-video da script.

Crea un video di comunicazione interna di 30 secondi per tutti i dipendenti, annunciando una nuova iniziativa aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e incoraggiante, con transizioni fluide e una voce narrante AI chiara e amichevole per trasmettere efficacemente il messaggio utilizzando la capacità di generazione di Voiceover di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di Riconoscimento dei Dipendenti di 45 secondi per celebrare l'eccezionale successo di un team. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo celebrativo e ispirante, incorporando grafiche vivaci e musica di sottofondo allegra, utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per dare vita al messaggio di riconoscimento.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di cultura aziendale di 60 secondi rivolto a nuovi assunti e potenziali candidati, mostrando l'esperienza autentica e diversificata dei dipendenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere genuino ed energico, integrando brevi testimonianze dei dipendenti fornite dagli avatar AI di HeyGen per evidenziare i valori chiave e favorire la connessione.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un breve video di formazione di 20 secondi per i dipendenti, fornendo un rapido suggerimento su una nuova funzionalità software. Questo video richiede uno stile visivo chiaro e istruttivo con condivisioni schermo focalizzate e una voce AI nitida che spiega i passaggi, arricchita dai sottotitoli di HeyGen per accessibilità e chiarezza.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per il Coinvolgimento dei Dipendenti

Crea rapidamente video professionali e d'impatto per il coinvolgimento dei dipendenti con la nostra piattaforma potenziata dall'AI, trasformando le comunicazioni interne senza sforzo.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da uno Script
Seleziona un modello video professionale progettato per il coinvolgimento dei dipendenti, o incolla il tuo script per iniziare a generare il tuo video istantaneamente utilizzando i nostri Modelli & scene.
2
Step 2
Seleziona Avatar e Voce AI
Dai vita al tuo messaggio selezionando tra una vasta gamma di avatar AI e personalizzando la loro voce con la nostra tecnologia di generazione di Voiceover realistica.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Personalizza il tuo video con il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi utilizzando i nostri controlli di Branding intuitivi (logo, colori) per mantenere un messaggio coerente sulla cultura aziendale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Coinvolgimento
Finalizza la tua creazione ed esporta facilmente il tuo video di coinvolgimento dei dipendenti di alta qualità, pronto per essere condiviso attraverso i tuoi canali di comunicazione interna tramite ridimensionamento e esportazioni in rapporto d'aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea una Cultura Aziendale e Riconoscimento Coinvolgenti

.

Sviluppa video ispiratori sulla cultura aziendale e di riconoscimento dei dipendenti per favorire un ambiente di lavoro positivo e motivare i membri del tuo team.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creatività e il coinvolgimento delle nostre comunicazioni interne?

HeyGen funziona come un potente generatore di video per il coinvolgimento dei dipendenti, offrendo un motore creativo per produrre video veramente coinvolgenti. Sfrutta i nostri modelli video professionali e i controlli di branding per garantire che le tue comunicazioni interne risuonino perfettamente con l'identità della tua azienda.

Cosa rende HeyGen un creatore di video AI intuitivo per uso interno?

HeyGen è un creatore di video AI intuitivo che semplifica la creazione di contenuti attraverso la sua piattaforma potenziata dall'AI. Il nostro editor drag-and-drop, insieme ad avatar AI realistici e testo-a-voce AI, consente a chiunque di produrre video professionali per la formazione o l'onboarding con facilità.

HeyGen può aiutare a creare vari tipi di video per il coinvolgimento dei dipendenti?

Assolutamente, HeyGen è progettato per supportare una vasta gamma di video per il coinvolgimento dei dipendenti, dai video di formazione e onboarding critici ai video ispiratori sulla cultura aziendale e di riconoscimento dei dipendenti. Utilizza la nostra piattaforma flessibile per rafforzare le tue comunicazioni interne senza sforzo.

Come le funzionalità di HeyGen garantiscono video interni di qualità professionale?

HeyGen garantisce video interni di qualità professionale attraverso la sua vasta libreria di modelli video professionali e robusti controlli di branding. Aggiungi tocchi raffinati con funzionalità come sottotitoli automatici e accesso a una ricca libreria multimediale, tutto all'interno del nostro editor video versatile.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo