Creatore di Video per lo Sviluppo dei Dipendenti: Eleva la Formazione e le Competenze

Crea rapidamente video di formazione coinvolgenti per i dipendenti utilizzando Text-to-video from script per un apprendimento efficiente e d'impatto.

Un dipartimento HR cerca di creare un video di sviluppo per i nuovi assunti della durata di 1 minuto, introducendoli ai valori aziendali e ai flussi di lavoro iniziali. Questo video di microlearning utilizzerà uno stile visivo amichevole e professionale con una voce narrante incoraggiante, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per offrire saluti e spiegazioni personalizzate.

Prompt di Esempio 1
Per un team tecnico, è richiesto un video di formazione coinvolgente di 90 secondi per chiarire aggiornamenti software complessi. Con un visuale nitido e istruttivo e un audio chiaro, la potente generazione di voiceover di HeyGen può trasformare un copione dettagliato in istruzioni chiare e concise, assicurando che tutte le sfumature siano comunicate efficacemente.
Prompt di Esempio 2
Un professionista dell'apprendimento e dello sviluppo ha bisogno di produrre rapidamente un modulo di sviluppo professionale di 2 minuti sulle linee guida aggiornate per la conformità per tutto il personale. Questo video di formazione essenziale richiede una presentazione visiva e audio aziendale ma accessibile, che i modelli e le scene pronti all'uso di HeyGen possono fornire per una creazione e distribuzione rapida.
Prompt di Esempio 3
Per potenziare le capacità di leadership, un responsabile marketing desidera un video di microlearning di 45 secondi che copra sinteticamente tecniche di feedback efficaci per i loro team leader. Utilizzando uno stile visivo moderno e dinamico e una colonna sonora ispiratrice, la funzione di HeyGen Text-to-video from script trasformerebbe senza sforzo il loro contenuto scritto in una presentazione d'impatto e condivisibile.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video per lo Sviluppo dei Dipendenti

Crea video di sviluppo dei dipendenti coinvolgenti e professionali in modo rapido ed efficiente. Potenzia il tuo team con contenuti formativi visivamente ricchi che stimolano l'apprendimento e la crescita.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto con un Modello
Inizia selezionando da una libreria di modelli professionali o partendo da zero. La nostra interfaccia intuitiva ti consente di organizzare rapidamente i tuoi contenuti per uno sviluppo dei dipendenti d'impatto.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI Coinvolgente
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Questi avatar aiutano a mantenere l'engagement e aggiungono un tocco umano e professionale ai tuoi video di formazione senza bisogno di una troupe cinematografica.
3
Step 3
Aggiungi l'Identità Visiva del Tuo Brand
Applica il logo, i colori e i caratteri della tua azienda utilizzando i controlli di branding per garantire che ogni video sia perfettamente allineato con le linee guida aziendali e migliori il riconoscimento del brand.
4
Step 4
Esporta per Qualsiasi Piattaforma
Finalizza il tuo video ed esportalo in vari formati e risoluzioni. Condividi facilmente i tuoi video di formazione per i dipendenti di alta qualità su tutte le tue piattaforme di apprendimento preferite.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Informazioni Complesse per i Dipendenti

Utilizza strumenti video AI per semplificare concetti e procedure intricati, rendendo i contenuti di sviluppo dei dipendenti più chiari e accessibili per tutti.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video di formazione coinvolgenti per i dipendenti?

HeyGen sfrutta strumenti video avanzati AI, inclusi avatar AI e Text-to-video from script, per trasformare i tuoi contenuti in video di formazione professionali e coinvolgenti per lo sviluppo dei dipendenti. La nostra piattaforma semplifica la creazione multimediale per programmi di apprendimento e sviluppo efficaci.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i miei contenuti di sviluppo dei dipendenti?

HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi nei tuoi video di formazione per i dipendenti. Puoi utilizzare i nostri modelli diversificati per mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi contenuti didattici.

HeyGen può aiutare a semplificare la produzione di video di microlearning?

Sì, HeyGen è progettato per rendere l'educazione più efficiente, consentendo una rapida produzione di video di microlearning. Funzionalità come avatar AI e generazione di voice-over riducono significativamente i tempi di produzione, rendendo più facile creare video di formazione per i dipendenti brevi e d'impatto.

Oltre alla formazione standard, quali altri tipi di contenuti video posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare una vasta gamma di contenuti, inclusa documentazione video dettagliata, tutorial di registrazione dello schermo e video interattivi per corsi online. I nostri robusti strumenti di editing video e la piattaforma AI generativa supportano diverse esigenze di creazione multimediale per la condivisione della conoscenza.

