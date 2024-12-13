Creatore di Video di Briefing per Dipendenti per Contenuti Coinvolgenti Rapidi
Trasforma i tuoi script in video di briefing per dipendenti professionali istantaneamente con capacità avanzate di testo-a-video, aumentando coinvolgimento e ritenzione.
Sviluppa un video di formazione sulla sicurezza di 45 secondi per tutti i dipendenti, progettato per migliorare la ritenzione delle informazioni attraverso uno stile visivo pratico con testo chiaro sullo schermo, utilizzando i sottotitoli di HeyGen per accessibilità e rinforzo.
Progetta un video di onboarding amichevole e informativo di 90 secondi per i nuovi dipendenti, mostrando la cultura aziendale con uno stile visivo e audio coerente con il marchio, costruito in modo efficiente utilizzando la capacità di Templates & scenes di HeyGen.
Produci un video di formazione dinamico di 75 secondi per il dipartimento marketing, educandoli sulle nuove funzionalità del software con uno stile visivo e audio educativo strutturato, creato rapidamente utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione dei Dipendenti.
Fornisci video di formazione per dipendenti e briefing essenziali che migliorano la ritenzione delle informazioni e il coinvolgimento in tutta la tua forza lavoro utilizzando l'AI.
Scala la Formazione e le Comunicazioni Interne.
Genera senza sforzo un volume maggiore di contenuti di formazione e comunicazioni interne, garantendo che tutti i dipendenti ricevano aggiornamenti coerenti e tempestivi.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare le nostre iniziative di comunicazione interna e formazione?
HeyGen è una piattaforma video AI avanzata progettata per essere il tuo creatore definitivo di video di briefing per dipendenti. Semplifica la creazione di video di formazione per dipendenti e video di onboarding coinvolgenti, aumentando significativamente la ritenzione delle informazioni nelle tue comunicazioni interne. Sfruttando l'AI, HeyGen trasforma contenuti statici in esperienze di apprendimento visivo dinamiche per il tuo team.
Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video creati con HeyGen?
Con HeyGen, hai ampi controlli di branding per garantire che i tuoi video si allineino perfettamente con l'identità della tua azienda. Utilizza modelli personalizzabili e integra il tuo logo, colori e font per produrre video AI coerenti e dall'aspetto professionale. Puoi anche scegliere tra diversi avatar AI per rappresentare efficacemente il tuo marchio, assicurando che ogni video rifletta il tuo stile unico.
Posso creare facilmente video AI di alta qualità da testo con HeyGen?
Assolutamente, HeyGen rende la creazione di video AI di alta qualità semplice utilizzando la sua capacità di testo-a-video. Basta inserire il tuo script, scegliere un avatar AI, e HeyGen genera un video rifinito completo di voiceover professionale in pochi minuti. Questo creatore di video efficiente consente a chiunque di produrre contenuti coinvolgenti senza competenze complesse di editing video.
Come supporta HeyGen il pubblico globale e la condivisione dei video creati?
HeyGen facilita un'ampia portata offrendo sottotitoli automatici per l'accessibilità e una migliore comprensione tra pubblici diversi. Inoltre, la sua innovativa funzione di traduzione con un clic ti consente di adattare i tuoi video per team globali senza sforzo. Una volta perfezionati, puoi facilmente esportare e condividere video su varie piattaforme o persino integrarli con il tuo LMS esistente per una distribuzione senza soluzione di continuità.