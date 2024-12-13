Creatore di Video di Briefing per Dipendenti per Contenuti Coinvolgenti Rapidi

Trasforma i tuoi script in video di briefing per dipendenti professionali istantaneamente con capacità avanzate di testo-a-video, aumentando coinvolgimento e ritenzione.

Crea un video di comunicazione interna di 60 secondi per i nuovi assunti, utilizzando un avatar AI coinvolgente per presentare i valori aziendali in uno stile visivo e audio professionale e chiaro, sfruttando la capacità degli avatar AI di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla sicurezza di 45 secondi per tutti i dipendenti, progettato per migliorare la ritenzione delle informazioni attraverso uno stile visivo pratico con testo chiaro sullo schermo, utilizzando i sottotitoli di HeyGen per accessibilità e rinforzo.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di onboarding amichevole e informativo di 90 secondi per i nuovi dipendenti, mostrando la cultura aziendale con uno stile visivo e audio coerente con il marchio, costruito in modo efficiente utilizzando la capacità di Templates & scenes di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di formazione dinamico di 75 secondi per il dipartimento marketing, educandoli sulle nuove funzionalità del software con uno stile visivo e audio educativo strutturato, creato rapidamente utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Briefing per Dipendenti

Crea senza sforzo video di briefing per dipendenti coinvolgenti e di alta qualità per migliorare le comunicazioni interne e aumentare la ritenzione delle informazioni nel tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Video da un Modello
Inizia selezionando tra una vasta gamma di modelli personalizzabili progettati per varie comunicazioni interne. Questa funzione di HeyGen ti aiuta a strutturare rapidamente il tuo messaggio per il massimo impatto.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Script
Scegli un avatar AI coinvolgente per presentare il tuo briefing e trasforma facilmente il tuo script di testo in un voiceover professionale, garantendo una consegna coerente e chiara.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding e Miglioramenti
Mantieni la coerenza del marchio utilizzando i controlli di branding per aggiungere il tuo logo e colori personalizzati. Migliora la chiarezza con sottotitoli generati automaticamente, rendendo il tuo messaggio accessibile a tutti.
4
Step 4
Esporta e Condividi con il Tuo Team
Una volta finalizzato il tuo video, esporta e condividi i video in vari formati adatti per piattaforme interne o sistemi di gestione dell'apprendimento, assicurando che il tuo messaggio raggiunga ogni dipendente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Messaggi Interni Ispiratori

.

Produci video coinvolgenti e motivazionali per messaggi di leadership, aggiornamenti aziendali o briefing culturali, promuovendo uno spirito di squadra positivo e unificato.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le nostre iniziative di comunicazione interna e formazione?

HeyGen è una piattaforma video AI avanzata progettata per essere il tuo creatore definitivo di video di briefing per dipendenti. Semplifica la creazione di video di formazione per dipendenti e video di onboarding coinvolgenti, aumentando significativamente la ritenzione delle informazioni nelle tue comunicazioni interne. Sfruttando l'AI, HeyGen trasforma contenuti statici in esperienze di apprendimento visivo dinamiche per il tuo team.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video creati con HeyGen?

Con HeyGen, hai ampi controlli di branding per garantire che i tuoi video si allineino perfettamente con l'identità della tua azienda. Utilizza modelli personalizzabili e integra il tuo logo, colori e font per produrre video AI coerenti e dall'aspetto professionale. Puoi anche scegliere tra diversi avatar AI per rappresentare efficacemente il tuo marchio, assicurando che ogni video rifletta il tuo stile unico.

Posso creare facilmente video AI di alta qualità da testo con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen rende la creazione di video AI di alta qualità semplice utilizzando la sua capacità di testo-a-video. Basta inserire il tuo script, scegliere un avatar AI, e HeyGen genera un video rifinito completo di voiceover professionale in pochi minuti. Questo creatore di video efficiente consente a chiunque di produrre contenuti coinvolgenti senza competenze complesse di editing video.

Come supporta HeyGen il pubblico globale e la condivisione dei video creati?

HeyGen facilita un'ampia portata offrendo sottotitoli automatici per l'accessibilità e una migliore comprensione tra pubblici diversi. Inoltre, la sua innovativa funzione di traduzione con un clic ti consente di adattare i tuoi video per team globali senza sforzo. Una volta perfezionati, puoi facilmente esportare e condividere video su varie piattaforme o persino integrarli con il tuo LMS esistente per una distribuzione senza soluzione di continuità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo