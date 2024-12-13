Creatore di Video sui Benefici per i Dipendenti per Contenuti HR Coinvolgenti

Semplifica le tue comunicazioni HR e crea video accattivanti rapidamente con funzionalità avanzate di testo-a-video.

Crea un video di onboarding di 45 secondi rivolto ai nuovi assunti, mostrando il pacchetto completo di benefici per i dipendenti in uno stile di contenuto amichevole e coinvolgente con grafica animata e musica di sottofondo vivace, utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una comunicazione chiara e accogliente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi per i dipendenti attuali, dettagliando le opzioni del piano sanitario con uno stile visivo professionale e informativo, incorporando grafica illustrativa pulita e un tono di voce calmo e rassicurante, arricchito da sottotitoli automatici per migliorare l'accessibilità e la comprensione.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di branding aziendale di 30 secondi rivolto ai potenziali candidati, evidenziando la cultura aziendale e i vantaggi in uno stile visivo moderno, dinamico e aspirazionale che si allinea con la nostra carta grafica del marchio, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen come base per una creazione rapida.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo di 50 secondi per tutti i dipendenti, spiegando gli aggiornamenti trimestrali del piano azionario e altri benefici chiave per i dipendenti, caratterizzato da un'estetica visiva professionale chiara e concisa con animazioni di testo dinamiche e un avatar AI sicuro per trasmettere il messaggio in modo efficace.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video sui Benefici per i Dipendenti

Crea facilmente video HR e per i dipendenti coinvolgenti per spiegare benefici complessi con un tocco professionale, garantendo chiarezza e impatto per il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Scegli tra una varietà di modelli video o incolla il tuo script sui benefici nell'editor di testo-a-video per iniziare rapidamente la creazione del tuo video sui benefici per i dipendenti.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Marchio e Voce
Personalizza il tuo video sui benefici per i dipendenti selezionando un avatar AI per presentare il tuo contenuto, garantendo che il tuo messaggio sia trasmesso in modo chiaro e coerente.
3
Step 3
Applica Miglioramenti
Migliora il tuo messaggio abilitando i sottotitoli automatici per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento del tuo pubblico, assicurando che ogni dettaglio dei tuoi benefici sia compreso.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video HR e per i dipendenti professionale esportandolo in vari formati adatti a diverse piattaforme, pronto per essere condiviso con il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Onboarding e l'Educazione dei Dipendenti

.

Scala la creazione di contenuti video sui benefici e l'onboarding dei dipendenti, garantendo una consegna di informazioni coerente e coinvolgente a tutto il personale.

background image

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare video coinvolgenti sui benefici per i dipendenti?

HeyGen consente una facile creazione di video per contenuti accattivanti sui benefici per i dipendenti utilizzando avatar AI e modelli video personalizzabili, garantendo che il tuo messaggio sia chiaro e coinvolgente. Puoi anche applicare personalizzazioni alla tua carta grafica del marchio per un branding aziendale coerente.

HeyGen può essere utilizzato per creare video di onboarding e spiegazioni HR?

Sì, HeyGen è un creatore di video HR ideale per produrre video di onboarding professionali e video esplicativi HR dettagliati. Semplifica il processo con capacità di testo-a-video e generazione di voice-over, rendendo i temi complessi facili da comprendere per i dipendenti.

Come può HeyGen garantire che i nostri video HR siano allineati con le linee guida del marchio?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione alla tua carta grafica del marchio, permettendoti di integrare il tuo logo, colori e font senza soluzione di continuità nei tuoi video HR e per i dipendenti. Questo assicura un branding aziendale coerente in tutte le tue comunicazioni video.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficiente creatore di video sui benefici per i dipendenti?

HeyGen semplifica la creazione di video sui benefici per i dipendenti con caratteristiche come avatar AI, sottotitoli automatici e un editor video online facile da usare. Questo consente ai team HR di produrre rapidamente contenuti di alta qualità e accessibili senza bisogno di competenze avanzate di editing video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo