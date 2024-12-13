Il tuo Generatore di Video sui Benefici per i Dipendenti per i Team HR

Migliora la comunicazione interna con video professionali. Genera voiceover senza sforzo per spiegazioni chiare.

Crea un video di benvenuto di 45 secondi per i nuovi assunti, progettato per spiegare i principali benefici per i dipendenti in un tono coinvolgente e professionale. Questo video dovrebbe presentare immagini chiare e una voce fuori campo amichevole, generata senza sforzo utilizzando la capacità di generazione vocale di HeyGen, assicurando che ogni nuovo membro del team si senta informato e valorizzato fin dal primo giorno.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 60 secondi per la comunicazione interna rivolto ai dipendenti esistenti, dettagliando un recente aggiornamento al nostro pacchetto di benefici sanitari. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando un avatar AI coinvolgente per presentare informazioni complesse in modo chiaro, semplificando così le nostre esigenze di generazione video sui benefici per i dipendenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi per il branding del datore di lavoro rivolto a potenziali candidati e reclutatori, mostrando la nostra vivace cultura aziendale e le iniziative uniche di attrazione dei talenti. L'estetica dovrebbe essere moderna e ispiratrice, attingendo alla vasta libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per creare immagini accattivanti che mettano in risalto ciò che rende speciale il nostro ambiente di lavoro.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 50 secondi per tutti i dipendenti, spiegando come utilizzare un programma specifico di benefici per il benessere. Questo progetto di creazione video per le risorse umane dovrebbe sfruttare modelli e scene video professionali per garantire una produzione rapida e coerente, fornendo informazioni cruciali con uno stile audio chiaro e incoraggiante.
Step 1
Step 2
Step 3
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video sui Benefici per i Dipendenti

Crea senza sforzo video coinvolgenti e informativi sui benefici che attraggono talenti e tengono informato il tuo team con il nostro creatore di video HR alimentato da AI.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia inserendo le informazioni sui benefici o lo script. La nostra piattaforma utilizza la tecnologia di testo-a-video da script per trasformare le tue parole in un video professionale senza sforzo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi al tono e al marchio della tua azienda.
3
Step 3
Applica Branding e Voiceover
Migliora il tuo video applicando il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding. Genera facilmente un voiceover dal suono naturale per il tuo contenuto.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta che il tuo video è perfetto, scaricalo facilmente in vari formati di aspetto utilizzando la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione, pronto per tutte le tue esigenze di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Rafforza il Branding del Datore di Lavoro e la Cultura

Crea video di branding del datore di lavoro e testimonianze dei dipendenti accattivanti per attrarre i migliori talenti e promuovere una cultura aziendale positiva.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video coinvolgenti sui benefici per i dipendenti per i team HR?

HeyGen agisce come un generatore di video alimentato da AI, consentendo ai team HR di produrre rapidamente video di alta qualità sui benefici e contenuti di comunicazione interna. Utilizza la sua piattaforma intuitiva per creare messaggi coinvolgenti che migliorano la comprensione e l'engagement dei dipendenti senza sforzo.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per migliorare la comunicazione interna e l'attrazione dei talenti?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video, permettendoti di trasformare script in video professionali per l'onboarding, la cultura aziendale e il branding del datore di lavoro. Questo semplifica la creazione di contenuti per i team HR, rendendo la comunicazione più dinamica e accessibile.

HeyGen fornisce modelli video per accelerare la produzione di contenuti legati alle risorse umane?

Sì, HeyGen offre una varietà di modelli video personalizzabili progettati per accelerare la creazione di contenuti per testimonianze dei dipendenti, onboarding e video sulla cultura aziendale. Questi modelli consentono ai team HR di generare rapidamente video professionali senza esperienza di editing estesa.

HeyGen può aiutare i team HR a creare video di branding del datore di lavoro professionali con branding personalizzato?

Assolutamente. HeyGen consente ai team HR di produrre video di branding del datore di lavoro raffinati, completi di opzioni per la generazione di voiceover e sottotitoli automatici. Puoi facilmente incorporare il logo e i colori del tuo marchio per mantenere un messaggio coerente sulla cultura aziendale e attrarre i migliori talenti.

