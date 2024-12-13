Generatore di Video di Annuncio per Dipendenti: Rapido e Professionale

Produci rapidamente annunci per dipendenti accattivanti e migliora la comunicazione del team con Testo-a-video.

Crea un video di benvenuto di 45 secondi per i nuovi assunti, utilizzando un avatar AI amichevole per introdurre la cultura aziendale e i membri chiave del team. Rivolgi il video direttamente ai nuovi dipendenti con uno stile visivo caldo e invitante e un tono audio chiaro e incoraggiante, garantendo una prima impressione coinvolgente attraverso il generatore di video di annuncio per dipendenti di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di comunicazione interna di 30 secondi per celebrare un importante traguardo aziendale, mirato a informare e motivare tutti i dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e professionale con una traccia audio vivace, facilmente generato convertendo un copione in video utilizzando la funzione Testo-a-video da copione di HeyGen per creare video di annunci aziendali di impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi che mostri un valore fondamentale dell'azienda, destinato a rafforzare il branding e la cultura tra il personale attuale e i potenziali assunti. Utilizza un'estetica visivamente ispirante con una sofisticata palette di colori e uno stile audio motivazionale, sfruttando la precisa generazione di Voiceover di HeyGen per una narrazione coinvolgente che eleva i video professionali.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video interno conciso di 20 secondi per un aggiornamento coinvolgente su una nuova funzionalità del prodotto, rivolto ai team dipartimentali pertinenti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo informativo ed elegante, completato da un audio chiaro e conciso, incorporando il vasto supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per B-roll e aggiungendo Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità all'interno del processo di generazione video end-to-end.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Annuncio per Dipendenti

Crea video di annunci per dipendenti coinvolgenti senza sforzo. Sfrutta strumenti potenziati dall'AI e modelli professionali per trasmettere aggiornamenti importanti con impatto e stile.

1
Step 1
Seleziona un Modello Video
Scegli da una vasta libreria di Modelli Video professionali per avviare il tuo annuncio e risparmiare tempo nella creazione.
2
Step 2
Personalizza con il Tuo Marchio
Personalizza il tuo video incorporando le risorse del tuo marchio, caricando i tuoi media o selezionando tra una gamma di avatar AI realistici per il tuo presentatore.
3
Step 3
Genera Voce e Didascalie
Migliora il tuo messaggio con la generazione di Voiceover AI in più lingue, assicurando che il tuo annuncio sia ascoltato chiaramente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Renderizza i tuoi video professionali con ridimensionamento dell'aspetto e esportazioni, permettendoti di condividere senza soluzione di continuità su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza l'Onboarding e il Riconoscimento

Mostra i successi dei dipendenti e ottimizza l'onboarding dei nuovi assunti con video AI coinvolgenti, migliorando il riconoscimento e accelerando l'integrazione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video visivamente accattivanti per gli annunci?

HeyGen consente agli utenti di creare video professionali e visivamente accattivanti con facilità. Il suo Generatore di Video AI offre animazioni dinamiche, una ricca libreria di media stock e modelli video personalizzabili, garantendo che i tuoi annunci si distinguano.

Quali opzioni di branding offre HeyGen per i video di annunci aziendali?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare i colori e il logo del tuo marchio senza soluzione di continuità nei video di annunci aziendali. Questo aiuta a mantenere una narrazione coerente e focalizzata sul marchio in tutte le tue comunicazioni interne.

HeyGen facilita la creazione di video da copione con avatar AI?

Sì, HeyGen offre un processo di generazione video end-to-end, trasformando il tuo copione in video senza sforzo. Puoi sfruttare avatar AI realistici e capacità di voiceover AI per dare vita al tuo messaggio senza editing complesso.

Come rende HeyGen più facile la creazione di video di annunci per dipendenti coinvolgenti?

HeyGen agisce come un potente generatore di video di annunci per dipendenti, semplificando la creazione di video brevi e coinvolgenti per comunicazioni interne come l'onboarding di nuovi assunti o aggiornamenti aziendali. Le sue funzionalità di personalizzazione facili e le scene pre-costruite consentono una narrazione visiva dinamica senza sforzo estensivo.

