Crea un video breve di 45 secondi per la preparazione alle emergenze, dimostrando piani essenziali di sicurezza familiare, rivolto a genitori e tutori. Lo stile visivo dovrebbe essere calmo e informativo, con avatar AI amichevoli che illustrano azioni passo-passo, accompagnati da una voce fuori campo rassicurante e chiara. Questo annuncio di servizio pubblico mira a costruire fiducia e prontezza all'interno delle famiglie.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di 30 secondi sulla consapevolezza della sicurezza antincendio per proprietari di case e residenti in appartamenti, concentrandosi su consigli rapidi e pratici come le vie di fuga e i controlli degli allarmi antifumo. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere conciso e urgente, utilizzando testo sullo schermo e grafica audace per evidenziare i punti chiave, generati in modo efficiente utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen. Questo annuncio di servizio pubblico darà ai telespettatori conoscenze vitali sulla prevenzione degli incendi.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio di servizio pubblico di 60 secondi rivolto a leader comunitari locali e volontari, evidenziando l'importanza degli annunci di servizio pubblico per la preparazione ai disastri e l'impegno della comunità. Il video dovrebbe avere uno stile visivo ispiratore e motivazionale, combinando musica di sottofondo edificante con una narrazione chiara, utilizzando la generazione di voce fuori campo di HeyGen per articolare l'appello all'azione per le iniziative di sicurezza del quartiere.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video incisivo di 20 secondi per gli utenti generali dei social media, sottolineando la necessità critica di un kit di emergenza di base. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e memorabile, utilizzando scene dinamiche e immagini d'impatto dai modelli e scene di HeyGen per catturare rapidamente l'attenzione, abbinato a un messaggio audio conciso ed energico. Questo annuncio di servizio pubblico sulla preparazione ai disastri serve come promemoria rapido per 'Essere Preparati.'
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video PSA per la Preparazione alle Emergenze

Produci rapidamente annunci di servizio pubblico efficaci per la preparazione ai disastri e la sicurezza della comunità utilizzando strumenti di creazione video potenziati dall'AI.

Step 1
Crea il Tuo Script
Scrivi il tuo messaggio critico di annuncio di servizio pubblico. La nostra funzione di testo-a-video da script converte istantaneamente il tuo testo in una voce fuori campo naturale.
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio di preparazione alle emergenze, rendendo il tuo contenuto più coinvolgente e relazionabile.
Step 3
Applica Elementi di Branding
Integra i controlli di branding della tua organizzazione, come loghi e colori specifici, per mantenere la coerenza e costruire fiducia nei tuoi PSA per la preparazione ai disastri.
Step 4
Esporta e Condividi
Prepara il tuo video per una vasta distribuzione. Usa il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per varie piattaforme, pronto per essere condiviso come video sui social media o per l'impegno della comunità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Annunci di Servizio Pubblico ad Alto Impatto

Genera rapidamente PSA professionali potenziati dall'AI per comunicare efficacemente informazioni vitali sulle emergenze e aumentare la consapevolezza pubblica.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di PSA per la preparazione alle emergenze?

HeyGen ti consente di produrre rapidamente PSA coinvolgenti per la preparazione ai disastri utilizzando il suo motore creativo, le capacità di testo-a-video e modelli personalizzabili, rendendo i messaggi complessi accessibili e coinvolgenti.

Gli avatar AI di HeyGen possono efficacemente trasmettere annunci di servizio pubblico?

Sì, gli avatar AI di HeyGen offrono presentazioni realistiche, complete di generazione di voce fuori campo naturale, garantendo che i tuoi annunci di servizio pubblico siano efficaci e promuovano un forte coinvolgimento della comunità.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i video di risposta alle emergenze?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di integrare il logo della tua organizzazione e colori specifici nei video di risposta alle emergenze, mantenendo un'identità coerente e professionale in tutte le tue comunicazioni.

HeyGen supporta una distribuzione più ampia dei video di sicurezza pubblica?

HeyGen migliora l'accessibilità dei tuoi messaggi critici attraverso sottotitoli/caption automatici e ridimensionamento del rapporto d'aspetto, garantendo che i tuoi video di sicurezza pubblica siano facilmente fruibili su varie piattaforme social e dispositivi.

