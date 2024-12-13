Generatore di Video Email: Crea Messaggi Coinvolgenti Velocemente

Crea email video personalizzate rapidamente e facilmente con la generazione avanzata di testo-a-video da script.

Immagina un video di 45 secondi che mostra come un professionista delle vendite possa inviare istantaneamente email video personalizzate ai potenziali clienti, aumentando il coinvolgimento. Questo video dovrebbe essere rivolto ai proprietari di piccole imprese e ai team di vendita, con uno stile visivo dinamico e professionale, in cui un avatar AI trasmette con sicurezza il messaggio, evidenziando la facilità di creare contenuti di marketing con gli avatar AI di HeyGen per una comunicazione semplificata.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video accattivante di 30 secondi per creatori di contenuti e manager dei social media, dimostrando la rapida trasformazione di un post del blog in un video breve coinvolgente per i social media. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, accompagnato da una voce narrante vivace, sottolineando come la funzione di testo-a-video da script di HeyGen possa generare contenuti dinamici senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi rivolto a formatori aziendali e professionisti delle risorse umane, illustrando come creare rapidamente un modulo di onboarding professionale. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e aziendale con una voce narrante rassicurante e autorevole, mostrando l'efficienza ottenuta utilizzando i modelli predefiniti di HeyGen per produrre contenuti video AI di alta qualità per la comunicazione interna.
Prompt di Esempio 3
Un video di 40 secondi dovrebbe essere rivolto alle aziende di e-commerce e ai responsabili del marketing dei prodotti, illustrando come aggiungere facilmente una voce narrante professionale ai video dimostrativi dei prodotti senza configurazioni complesse in studio. L'estetica visiva deve essere elegante e focalizzata sul prodotto, alimentata dalla generazione di voiceover di HeyGen per spiegazioni coinvolgenti, semplificando l'intero processo di editing video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Email

Crea e invia facilmente messaggi video coinvolgenti direttamente dalla tua casella di posta per catturare l'attenzione e migliorare la comunicazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Video con Avatar AI
Inizia creando il tuo script o selezionando tra diversi avatar AI per dare vita al tuo messaggio.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Voiceover Professionale
Migliora il tuo video utilizzando la generazione di voiceover per trasmettere il tuo messaggio in modo chiaro ed efficace.
3
Step 3
Personalizza con Elementi di Branding
Applica il logo e lo schema di colori unici del tuo brand utilizzando i controlli di branding per garantire la coerenza visiva.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Personalizzato
Finalizza la tua creazione ed esportala, sfruttando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per una visualizzazione ottimale all'interno delle email video personalizzate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Comunicazioni Interne ed Esterne

.

Produci facilmente messaggi video chiari e concisi per aggiornamenti aziendali, annunci e newsletter per migliorare la ritenzione delle informazioni.

background image

Domande Frequenti

Come può il generatore di video AI di HeyGen migliorare la mia creazione di contenuti?

Il potente generatore di video AI di HeyGen ti consente di trasformare il testo in video coinvolgenti con avatar AI realistici e visuali dinamici. Questo semplifica il tuo processo di creazione di contenuti, rendendolo ideale per il marketing e i social media.

Posso creare email video personalizzate utilizzando le capacità AI di HeyGen?

Sì, HeyGen è specializzato nella generazione di email video personalizzate su larga scala. Sfrutta il nostro generatore di avatar AI e i modelli predefiniti per creare messaggi video unici che aumentano significativamente il coinvolgimento e semplificano la comunicazione con il tuo pubblico.

Quali opzioni di personalizzazione creativa sono disponibili per i video in HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione creativa, inclusa una vasta gamma di avatar AI e una generazione avanzata di testo-a-video. Puoi anche utilizzare vari voiceover, talking heads e modelli predefiniti per personalizzare completamente i tuoi contenuti video.

HeyGen è uno strumento efficace per produrre contenuti video generati da AI per i social media?

Assolutamente. HeyGen è progettato per aiutarti a produrre rapidamente contenuti video di alta qualità generati da AI, perfetti per i social media. Il nostro editor video AI intuitivo e la vasta selezione di modelli assicurano che i tuoi video siano accattivanti e in linea con il brand per varie piattaforme.

