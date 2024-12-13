Creatore di Video di Marketing via Email: Crea Campagne Coinvolgenti

Aumenta il coinvolgimento e i tassi di clic generando senza sforzo video professionali dai tuoi script di testo in video.

Immagina di creare un video di marketing via email di 30 secondi che aumenti istantaneamente i tassi di clic. Questo suggerimento immagina un piccolo imprenditore o un responsabile marketing che seleziona rapidamente dai diversi Template e scene di HeyGen per creare una promozione dinamica e vivace, completa di musica di sottofondo ispiratrice, mostrando il loro prodotto o servizio con il minimo sforzo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing professionale di 45 secondi rivolto a marketer digitali e agenzie, dimostrando come un editor video AI possa trasformare la loro strategia. Questo video dovrebbe presentare una voce narrante autorevole e raffinata che guida gli spettatori attraverso il processo di generazione di video di marketing di alta qualità, evidenziando l'integrazione senza soluzione di continuità della generazione di Voiceover per un messaggio di marca coerente.
Prompt di Esempio 2
Crea un video coinvolgente di 60 secondi per creatori di contenuti e manager dei social media, illustrando il potere di trasformare semplici testi in video animati per il marketing sui social media. Questo suggerimento richiede una presentazione visivamente ricca, amichevole e conversazionale, mostrando attivamente la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare senza sforzo i contenuti scritti in cortometraggi accattivanti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale conciso di 15 secondi per brand manager e aziende di e-commerce, enfatizzando l'identità del marchio e la coerenza cross-platform. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e diretto, utilizzando colori coerenti con il marchio per mostrare come la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen assicura che i loro video di marketing via email appaiano perfetti su qualsiasi canale, mantenendo un messaggio coeso.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Marketing via Email

Crea senza sforzo video di marketing coinvolgenti per le tue campagne email, trasformando messaggi statici in contenuti dinamici che catturano l'attenzione e stimolano l'azione.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia selezionando da una vasta libreria di **template video gratuiti** professionali progettati per varie esigenze di marketing o inizia da zero con una tela bianca per costruire la tua storia. Questo sfrutta i Template e scene estesi di HeyGen per dare il via alla tua creazione.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi Coinvolgenti
Popola il tuo video con elementi visivi accattivanti utilizzando gli avanzati **avatar AI** di HeyGen o caricando i tuoi media. Integra facilmente la tua **identità di marca** con loghi, colori e font personalizzati per mantenere un aspetto coerente.
3
Step 3
Applica un Tocco Professionale
Migliora il tuo video con tocchi professionali. Utilizza la nostra **generazione di voiceover** per una narrazione chiara, aggiungi musica di sottofondo coinvolgente e perfeziona il tuo messaggio con sottotitoli dinamici. I nostri strumenti intuitivi di **editing video** rendono la personalizzazione senza soluzione di continuità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di **marketing via email** ed esportalo nel formato ottimale per le tue campagne. Con la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, puoi assicurarti che il tuo video appaia perfetto su qualsiasi dispositivo, pronto per essere incorporato e ottenere risultati.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Crea video AI coinvolgenti per evidenziare il successo dei clienti, costruendo fiducia e credibilità nei tuoi sforzi di marketing via email.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come un efficace creatore di video di marketing via email?

HeyGen ti consente di creare video professionali per campagne di marketing via email senza sforzo. Utilizza il suo editor video AI, avatar AI e funzionalità di testo in video per produrre video di marketing coinvolgenti che catturano l'attenzione e aumentano il coinvolgimento.

HeyGen offre template per una rapida creazione di video?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di template video gratuiti e strumenti intuitivi di drag-and-drop, rendendo semplice creare video promozionali o video animati rapidamente. Questi template sono progettati per aiutarti a iniziare i tuoi video di marketing senza bisogno di un'esperienza di editing estesa.

Quali funzionalità offre HeyGen per mantenere l'identità del marchio nei video di marketing?

HeyGen assicura che l'identità del tuo marchio sia coerente in tutti i video di marketing attraverso controlli di branding completi come loghi e colori personalizzati. Inoltre, funzionalità come la generazione di voiceover e sottotitoli/caption aiutano a perfezionare il tuo messaggio per un impatto massimo.

Posso produrre video di prodotto di alta qualità utilizzando l'editor video AI di HeyGen?

Assolutamente. HeyGen funziona come un potente creatore di video di prodotto, permettendoti di produrre contenuti di video marketing di alta qualità con il suo avanzato editor video AI. Sfrutta funzionalità come testo in video e una vasta libreria multimediale per mostrare efficacemente i tuoi prodotti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo