creatore di video tutorial di marketing via email: Crea Contenuti Email Coinvolgenti

Crea tutorial di marketing via email professionali e coinvolgenti con avatar AI realistici.

Crea un video tutorial introduttivo di 1 minuto per i proprietari di piccole imprese nuovi al marketing via email, dimostrando come impostare la loro prima campagna. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e incoraggiante, utilizzando testo chiaro sullo schermo e una voce fuori campo amichevole e vivace. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare i passaggi chiave e il Text-to-video da script per generare in modo efficiente il contenuto istruttivo, rendendo il processo di diventare un creatore di video tutorial di marketing via email accessibile a tutti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo di 90 secondi per i marketer digitali che mirano a incrementare l'engagement con le loro campagne esistenti. Questo video dovrebbe mostrare strategie per incorporare video nelle email e ottimizzare la visualizzazione su dispositivi mobili. Adotta uno stile visivo professionale e conciso con grafica animata che illustra i concetti, accompagnato da una traccia audio energica e basata sui dati. Sfrutta i Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e assicurati che il risultato finale sia ottimizzato utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Progetta una guida completa di 2 minuti per i team di marketing che illustra come HeyGen possa servire come il loro strumento definitivo per la creazione di video di marketing, coprendo non solo tutorial ma anche contenuti promozionali e testimonianze dei clienti. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva dinamica e creativa, mostrando una varietà di transizioni di scena e video coinvolgenti. Fai ampio uso dei Template e scene di HeyGen per evidenziare le diverse applicazioni video e integra elementi dalla libreria multimediale/supporto stock per arricchire la narrazione visiva, dimostrando come creare video di marketing via email accattivanti.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di 45 secondi con suggerimenti rapidi per i marketer concentrandosi sull'importanza critica dell'autenticazione del dominio email per migliorare la deliverability. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante e moderna, impiegando sovrapposizioni di testo nitide e una voce fuori campo sicura e autorevole. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per fornire consigli esperti e il Text-to-video da script per tradurre in modo efficiente le informazioni tecniche in un formato facilmente digeribile, sottolineando come gli strumenti potenziati dall'AI semplifichino compiti di marketing complessi.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Tutorial di Marketing via Email

Crea video tutorial coinvolgenti per le tue campagne di marketing via email con strumenti potenziati dall'AI, migliorando la comprensione e l'engagement degli spettatori.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script tutorial. La nostra funzione di **Text-to-video da script** convertirà il tuo testo in un video dinamico, perfetto per i tuoi contenuti di marketing via email.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di **avatar AI** per presentare il tuo tutorial, o seleziona un template pre-progettato per guidare la tua narrazione visiva.
3
Step 3
Personalizza e Brandizza
Applica la tua identità visiva unica utilizzando i **controlli di branding** per aggiungere loghi e colori personalizzati, assicurando che i tuoi video tutorial rafforzino l'immagine complessiva del tuo brand.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera **Sottotitoli/caption** per l'accessibilità ed esporta il tuo video. Puoi quindi incorporare facilmente il tuo video nelle email per aumentare l'engagement e i tassi di clic.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video Promozionali Coinvolgenti

Genera rapidamente video di marketing accattivanti e clip da incorporare nelle email, stimolando l'interesse e le conversioni per i tuoi prodotti o servizi.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video tutorial di marketing via email?

HeyGen rivoluziona il tuo processo di "creatore di video tutorial di marketing via email" sfruttando le capacità degli "Avatar AI" e del "Generatore di Testo in Video" avanzato. Puoi trasformare rapidamente gli script in "video coinvolgenti" e professionali che educano il tuo pubblico e "aumentano l'engagement" nelle "campagne di marketing via email".

Quali funzionalità offre HeyGen per produrre video di marketing di alta qualità in modo efficiente?

HeyGen fornisce un potente "creatore di video di marketing" con un "editor drag and drop" facile da usare e una ricca libreria di "template". Questi "strumenti di editing video", combinati con i "controlli di branding", ti permettono di creare "video promozionali" raffinati e diversi "video per i social media" su misura per l'estetica del tuo brand.

HeyGen ottimizza i suoi video generati dall'AI per l'incorporamento nelle email e la visualizzazione su dispositivi mobili?

Sì, HeyGen assicura che i tuoi "strumenti potenziati dall'AI" producano video perfettamente ottimizzati per "incorporare video nelle email" e funzionare senza problemi sui dispositivi mobili. Con funzionalità come un "Generatore di Sottotitoli AI" e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, i tuoi "video tutorial" appariranno sempre professionali, migliorando l'accessibilità per gli spettatori e "aumentando l'engagement".

HeyGen può aiutare a creare contenuti video personalizzati e di impatto per varie esigenze di marketing?

Assolutamente. Oltre ai "video di marketing via email", HeyGen ti consente di generare "contenuti personalizzati" su vari canali, inclusi "testimonianze dei clienti" e video per "landing page". La nostra piattaforma ti permette di creare "video coinvolgenti" e diversificati che risuonano profondamente con il tuo pubblico.

