Prompt di Esempio 1
Produci un video di formazione di 60 secondi per assistenti, dimostrando semplici esercizi per promuovere la salute cognitiva degli anziani. Lo stile visivo dovrebbe essere calmo e istruttivo, utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per convertire rapidamente uno script dettagliato in un video raffinato, completo di sottotitoli essenziali per l'accessibilità, garantendo che i video di eLearning cruciali siano facilmente comprensibili.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di marketing coinvolgente di 30 secondi rivolto a figli adulti e famiglie, mostrando un nuovo programma online progettato per portare gioiosi approfondimenti sull'apprendimento degli anziani ai loro genitori o nonni. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e stimolante, sfruttando i ricchi modelli e scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per assemblare rapidamente immagini accattivanti che ispirano la partecipazione.
Prompt di Esempio 3
Per gli istruttori che mirano a creare video educativi di impatto per studenti adulti più anziani, è necessario un video informativo di 50 secondi. Dovrebbe possedere un design visivo moderno e pulito, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare direttamente il contenuto e garantire che il messaggio risuoni. Fondamentale, il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni garantiranno che l'output del generatore di video AI appaia perfetto su qualsiasi dispositivo, semplificando la distribuzione di preziosi approfondimenti sull'apprendimento degli anziani.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Approfondimenti sull'Apprendimento degli Anziani

Trasforma rapidamente ed efficacemente approfondimenti complessi sull'apprendimento degli anziani in video educativi coinvolgenti, rendendo la conoscenza accessibile e d'impatto per il tuo pubblico.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Trasforma direttamente il tuo script di approfondimenti sull'apprendimento degli anziani in un video dinamico, pronto a diventare video educativi coinvolgenti con la nostra funzione di testo-a-video da script.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli dalla nostra selezione diversificata di avatar AI per presentare i tuoi video di formazione, garantendo una consegna amichevole e professionale per il tuo pubblico.
3
Step 3
Migliora con Voiceover
Genera voiceover dal suono naturale in varie lingue per narrare il tuo contenuto, rendendo i tuoi video di eLearning accessibili e chiari con la nostra generazione di voiceover.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video con sottotitoli automatici ed esportalo nel formato ottimale per la condivisione, garantendo che i tuoi approfondimenti raggiungano un pubblico più ampio con questo potente creatore di video.

Chiarisci Informazioni Sanitarie Complesse per Anziani

Trasforma concetti medici complessi in contenuti video facilmente comprensibili e visivamente coinvolgenti, migliorando l'educazione sanitaria e la comprensione per gli anziani.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video educativi?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica notevolmente la produzione di video educativi di alta qualità e contenuti di formazione. Con HeyGen, gli utenti possono trasformare script in esperienze video coinvolgenti con avatar AI e voiceover professionali, rendendolo ideale per video di eLearning e formazione dei dipendenti.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video per pubblici diversi?

HeyGen ti consente di creare video accattivanti per pubblici diversi sfruttando sofisticate capacità di testo-a-video e avatar AI. La sua piattaforma robusta supporta oltre 140 lingue, garantendo che il tuo marketing video e l'educazione dei clienti raggiungano facilmente una scala globale.

I team L&D possono utilizzare HeyGen per la formazione dei dipendenti?

Assolutamente, HeyGen è un generatore di video AI indispensabile per i team L&D che cercano di migliorare la formazione dei dipendenti e l'educazione dei clienti. La sua interfaccia intuitiva e i modelli pronti all'uso semplificano il processo di creazione da script a video, consentendo lo sviluppo efficiente di video di formazione ad alto impatto.

HeyGen offre funzionalità per produrre rapidamente video di marketing?

Sì, HeyGen fornisce funzionalità robuste su misura per la rapida produzione di video di marketing, inclusa una vasta gamma di modelli e la capacità di generare istantaneamente voiceover e sottotitoli. Questo creatore di video AI aiuta le aziende a creare rapidamente contenuti coinvolgenti che catturano l'attenzione e trasmettono efficacemente il loro messaggio.

