Creatore di Video Educativi: Semplice, Veloce, Efficace

Trasforma qualsiasi script in video educativi dinamici istantaneamente con AI text-to-video, perfetto per corsi online e insegnamento coinvolgente.

496/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Come svilupperesti un video esplicativo conciso di 90 secondi per adulti e professionisti che seguono un corso online sul cambiamento climatico? Questo video necessita di uno stile visivo pulito e professionale con infografiche chiare e un narratore calmo e autorevole. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire senza sforzo la tua ricerca in una presentazione raffinata e informativa, garantendo precisione e impatto per il tuo pubblico sofisticato.
Prompt di Esempio 2
Crea un clip promozionale di 45 secondi per insegnanti e creatori di contenuti, evidenziando i vantaggi dei modelli di video educativi. Il video dovrebbe mostrare uno stile visivo moderno e dinamico con tagli rapidi, musica di sottofondo vivace e una voce narrante sicura che enfatizzi la facilità d'uso. Dimostra come gli utenti possano personalizzare facilmente questi modelli utilizzando la funzione Modelli & scene di HeyGen, permettendo una rapida creazione di contenuti coinvolgenti su misura per le loro esigenze specifiche.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video educativo semplice di 30 secondi, perfetto per nuovi educatori senza competenze richieste nel montaggio video, che introduce tecniche di gestione della classe di base. Lo stile visivo dovrebbe essere semplice, chiaro e incoraggiante, con una narrazione diretta. Implementa la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e chiarezza a tutti gli spettatori, fornendo un'introduzione senza stress alla creazione di video per i professionisti dell'insegnamento.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Educativi

Trasforma il tuo insegnamento in video educativi coinvolgenti con la nostra piattaforma intuitiva potenziata dall'AI. Crea senza sforzo lezioni accattivanti che catturano il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto da un Modello
Inizia selezionando da un'ampia gamma di modelli di video educativi progettati per adattarsi a vari argomenti di apprendimento. Personalizza le scene per soddisfare le esigenze uniche della tua lezione.
2
Step 2
Aggiungi il Contenuto della Tua Lezione
Incolla il tuo script di lezione educativa o inserisci direttamente il tuo testo. La nostra funzione di text-to-video da script trasformerà il tuo contenuto scritto in un discorso dal suono naturale.
3
Step 3
Personalizza con Avatar AI
Dai vita alle tue lezioni selezionando da una vasta gamma di avatar AI. Personalizza il loro aspetto e la voce per trasmettere efficacemente il tuo contenuto educativo.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Educativo
Genera il tuo video educativo con sottotitoli opzionali per l'accessibilità. Esporta nel rapporto d'aspetto desiderato e condividi su varie piattaforme per raggiungere i tuoi studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Visualizza Concetti Complessi

.

Trasforma argomenti astratti o storici in narrazioni video vivide e memorabili, rendendo i soggetti complessi facilmente comprensibili per gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video educativi?

HeyGen semplifica il processo di diventare un creatore di video educativi, permettendo agli utenti di creare contenuti di alta qualità senza necessità di competenze. La sua interfaccia intuitiva drag-and-drop e le funzionalità di AI text-to-video semplificano notevolmente la produzione.

Quali opzioni creative offre HeyGen per lezioni educative coinvolgenti?

HeyGen offre un'ampia flessibilità creativa con una vasta gamma di modelli di video educativi completamente personalizzabili. Gli utenti possono incorporare personaggi animati e avatar AI per produrre video esplicativi accattivanti per un insegnamento efficace.

In che modo HeyGen sfrutta l'AI per i contenuti educativi?

Come creatore di video educativi potenziato dall'AI, HeyGen utilizza avatar AI avanzati e capacità di text-to-video da script per produrre efficacemente video educativi dinamici. Questo include funzionalità come i sottotitoli AI, migliorando l'accessibilità per tutti gli studenti.

HeyGen può creare video educativi adatti a diverse piattaforme come corsi online e social media?

Sì, HeyGen ti consente di generare facilmente video educativi ottimizzati per vari usi, dai corsi online alle piattaforme di social media. Le sue opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione robuste assicurano che il tuo contenuto appaia sempre professionale e raggiunga un vasto pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo