Generatore di Video di Formazione per il Personale Educativo per i Team L&D

Crea rapidamente video di formazione coinvolgenti per i team L&D utilizzando Avatar AI per migliorare i risultati di apprendimento.

Crea un video di onboarding coinvolgente di 45 secondi progettato per il nuovo personale educativo, delineando le procedure iniziali e dando loro il benvenuto nell'istituzione. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e accogliente, con un avatar AI amichevole che fornisce una voce chiara e informativa. Utilizza i potenti avatar AI di HeyGen per stabilire un presentatore coerente e accessibile, facendo sentire i nuovi assunti integrati fin dal primo giorno con questo generatore di video di formazione per il personale educativo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
I team L&D possono produrre un video di aggiornamento conciso di 30 secondi per il personale educativo esistente, dettagliando i cambiamenti di politica o annunci urgenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, coinvolgente e diretto, con animazioni di testo dinamiche e filmati di repertorio pertinenti con una voce professionale. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente le direttive scritte in video di formazione coinvolgenti, assicurando che tutto il personale sia informato in modo efficiente con questo generatore di video AI.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione tecnica di 60 secondi per tutto il personale educativo, dimostrando un nuovo strumento software o una procedura di conformità cruciale. Questo video dovrebbe mantenere uno stile visivo pulito, istruttivo e facile da seguire, utilizzando dimostrazioni chiare o registrazioni dello schermo accompagnate da una voce sicura e articolata. Migliora l'accessibilità e la comprensione per i diversi apprendenti incorporando la funzione affidabile di sottotitoli/caption di HeyGen, assicurando che ogni membro del personale possa comprendere efficacemente il materiale di formazione con il supporto AI.
Prompt di Esempio 3
Immagina di creare un video ispiratore di 50 secondi per mostrare le migliori pratiche nella gestione della classe o metodi di insegnamento innovativi per i responsabili del dipartimento educativo e il personale interessato allo sviluppo professionale. L'estetica del video dovrebbe essere ispiratrice, positiva e visivamente attraente, utilizzando modelli pre-progettati insieme a musica edificante e una voce incoraggiante. Approfitta dei modelli e delle scene pronti all'uso di HeyGen per creare rapidamente contenuti video di alta qualità che motivano ed educano utilizzando questa piattaforma video AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione per il Personale Educativo

Ottimizza la creazione di contenuti per i team L&D e fornisci video di formazione coinvolgenti in modo efficiente con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando o digitando il tuo contenuto di formazione nel generatore di video AI. Sfrutta la funzionalità di testo in video da script per generare automaticamente scene, gettando le basi per i tuoi video di formazione per il personale educativo.
2
Step 2
Scegli un Avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio o formatore. Personalizza il tuo presentatore per garantire un aspetto professionale e coerente in tutto il tuo materiale di formazione, rendendo i tuoi video di formazione più coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Elementi Visivi
Arricchisci il tuo script con voiceover AI dal suono naturale in più lingue. Arricchisci ulteriormente la tua formazione integrando elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale per illustrare concetti chiave, creando materiale di formazione coinvolgente con AI.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Formazione
Finalizza il tuo video con modifiche precise, assicurando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Esporta i tuoi video di formazione completati in alta definizione, pronti per essere condivisi con il tuo personale educativo o integrati nei tuoi LMS per un facile accesso.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica il Materiale di Formazione Complesso

.

Trasforma concetti educativi complessi in contenuti video chiari e coinvolgenti potenziati dall'AI per una comprensione più facile da parte del personale.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione per i team L&D?

HeyGen agisce come un intuitivo generatore di video AI e piattaforma video AI, permettendo ai team L&D di trasformare rapidamente gli script in video di formazione professionali. La sua funzionalità di testo in video elimina la produzione complessa, semplificando la creazione di contenuti di apprendimento essenziali.

HeyGen può creare materiale di formazione coinvolgente con avatar AI e voiceover?

Assolutamente, HeyGen consente agli utenti di produrre materiale di formazione dinamico con AI. Puoi selezionare da una vasta gamma di avatar AI e generare voiceover AI realistici per fornire contenuti educativi coinvolgenti senza sforzo, assicurando un alto coinvolgimento.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un generatore ideale di video di formazione per il personale educativo?

Come principale generatore di video di formazione per il personale educativo, HeyGen offre modelli estesi e una libreria multimediale, accelerando significativamente la creazione di video. Le sue capacità permettono lo sviluppo rapido di video di formazione completi adatti a varie esigenze di apprendimento.

Come può HeyGen garantire la coerenza del marchio e l'accessibilità nei video di formazione?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i tuoi colori direttamente nei tuoi video di formazione, mantenendo un'immagine di marca coerente. Inoltre, funzionalità come sottotitoli e traduzioni con un clic migliorano l'accessibilità per un pubblico più ampio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo