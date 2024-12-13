Generatore di video per piattaforme educative per contenuti di apprendimento coinvolgenti

Crea facilmente video educativi professionali trasformando i tuoi copioni in contenuti coinvolgenti con le avanzate funzionalità di testo-a-video da script.

Sviluppa un video di 1 minuto rivolto a educatori e creatori di corsi, mostrando come le capacità di creazione di video da testo di HeyGen semplificano la produzione di video educativi coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e informativo, con un tono professionale trasmesso da voci AI chiare, evidenziando la conversione senza soluzione di continuità del copione in contenuto visivo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo di 90 secondi rivolto a formatori aziendali e sviluppatori di e-learning, dimostrando l'uso innovativo degli avatar AI per fornire moduli di formazione coerenti e coinvolgenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e dinamico, con l'avatar AI che interagisce con concetti chiave, enfatizzando l'efficienza e la scalabilità offerte dalla funzione avatar AI di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Crea un tutorial di 2 minuti per piccoli imprenditori e educatori indipendenti, illustrando la potenza dell'editor video online di HeyGen per personalizzare e migliorare i loro contenuti educativi. Il video dovrebbe avere uno stile visivo facile da seguire, passo dopo passo, con chiarezza in alta definizione, accompagnato da una voce narrante rassicurante, concentrandosi su come la libreria multimediale/supporto stock e il ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto li potenziano a produrre contenuti di alta qualità in 4k.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video istruttivo di 45 secondi per sviluppatori di contenuti focalizzati sull'accessibilità e la portata globale, enfatizzando la facilità di creare materiali didattici inclusivi. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e accessibile, abbinato a voci AI professionali, mostrando come la generazione di voiceover di HeyGen e i sottotitoli/caption automatici derivati da script alimentati da AI garantiscono una comprensione e un coinvolgimento ampi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come creare video per la tua piattaforma educativa

Produci rapidamente video educativi coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, trasformando i tuoi contenuti in lezioni accattivanti senza sforzo.

1
Step 1
Incolla il tuo copione
Inizia incollando i tuoi contenuti educativi o il copione nella piattaforma. La nostra AI lo analizzerà per prepararsi alla generazione del video, sfruttando la creazione di video da testo.
2
Step 2
Scegli i tuoi visuali
Seleziona tra una varietà di modelli video o personalizza i visuali per adattarli al tuo marchio e stile di lezione. Puoi anche selezionare un avatar AI per presentare i tuoi contenuti.
3
Step 3
Genera il voiceover
Lascia che l'AI generi voci AI realistiche per il tuo copione. Usa i nostri strumenti di editing per affinare il ritmo e il tono, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta il tuo video
Rivedi il tuo video nel nostro editor video online, apporta eventuali aggiustamenti finali, quindi esportalo in qualità 4K, pronto per la tua piattaforma educativa.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Massimizza il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione

.

Sfrutta l'AI per creare video di formazione dinamici e interattivi, garantendo una maggiore partecipazione e una migliore ritenzione delle conoscenze tra gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video da testo per contenuti educativi?

HeyGen rivoluziona la creazione di video educativi consentendo una creazione di video da testo senza soluzione di continuità. Il nostro avanzato generatore di video AI trasforma i tuoi copioni in video educativi coinvolgenti, completi di visuali AI e voci AI realistiche, semplificando la produzione di contenuti per qualsiasi piattaforma educativa.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili in HeyGen per creare video educativi?

HeyGen offre ampi strumenti di editing all'interno del suo editor video online per personalizzare i visuali dei tuoi contenuti educativi. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli video, incorporare grafica animata e utilizzare controlli di branding per produrre video esplicativi unici su misura per le tue esigenze.

HeyGen può generare avatar e voci AI realistici per video educativi?

Assolutamente. HeyGen è un potente creatore di video educativi che può generare avatar AI realistici per presentare i tuoi contenuti. Insieme a voci AI di alta qualità e realistiche, questa capacità crea visuali AI dinamiche e coinvolgenti, migliorando l'esperienza di apprendimento per il tuo pubblico.

HeyGen supporta esportazioni di alta qualità adatte alla generazione di video per piattaforme educative?

Sì, HeyGen garantisce un output di livello professionale, permettendoti di esportare i tuoi video educativi in qualità 4K. Il nostro editor video online supporta anche vari rapporti d'aspetto e genera automaticamente sottotitoli/caption, rendendo i tuoi contenuti accessibili e ottimizzati per qualsiasi esigenza di generazione di video per piattaforme educative.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo