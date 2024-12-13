Creatore di Video di Notizie Educative: Crea Aggiornamenti Coinvolgenti Velocemente

Trasforma le tue notizie in video di qualità professionale rapidamente utilizzando AI text-to-video from script, coinvolgendo studenti ed educatori.

Crea un aggiornamento "creatore di video di notizie educative" di 60 secondi progettato per amministratori scolastici e genitori, informandoli sui recenti successi del campus e sugli eventi imminenti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e raffinato, simile a una trasmissione di notizie con sovrapposizioni di testo dinamiche e una voce narrante chiara e autorevole. Utilizza la potente funzione "AI avatars" di HeyGen per presentare l'ancora delle notizie, garantendo una presenza coerente e coinvolgente sullo schermo per le tue newsletter video.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un "video esplicativo" coinvolgente di 45 secondi per studenti delle scuole medie, semplificando un concetto scientifico complesso come la fotosintesi. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso, colorato e altamente animato, con musica di sottofondo vivace e testo chiaro sullo schermo. Sfrutta la capacità "Text-to-video from script" di HeyGen per trasformare senza sforzo la tua lezione scritta in una presentazione visiva dinamica, rendendo questo un progetto ideale per un creatore di video educativi animati.
Prompt di Esempio 2
Produci un "video promozionale scolastico" invitante di 30 secondi rivolto a potenziali studenti universitari e ai loro genitori, mostrando la vivace vita del campus e le strutture all'avanguardia. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna ed energica, utilizzando tagli rapidi, musica di sottofondo ispiratrice e riprese di alta qualità con droni del campus. Migliora la tua presentazione utilizzando il supporto completo "Media library/stock support" di HeyGen per incorporare facilmente immagini straordinarie e garantire un video di qualità professionale che risuoni con il tuo pubblico di riferimento.
Prompt di Esempio 3
Crea un "video educativo AI" perspicace di 75 secondi per formatori aziendali ed esperti del settore, dettagliando i più recenti progressi nelle applicazioni di machine learning all'interno del loro settore. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, informativo e tecnologicamente sofisticato, con diagrammi chiari, visualizzazioni di dati e una voce narrante professionale con testo preciso sullo schermo. Massimizza la chiarezza e l'accessibilità integrando la funzione "Subtitles/captions" di HeyGen, assicurando che tutte le informazioni chiave siano facilmente comprese e abilitando opzioni di personalizzazione complete per il branding.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Notizie Educative

Trasforma le tue notizie educative in video coinvolgenti e professionali che coinvolgono studenti ed educatori con facilità, utilizzando strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Seleziona la Fonte del Tuo Contenuto
Inizia incollando il tuo script di notizie educative. La nostra funzione text-to-video from script lo convertirà istantaneamente in un video bozza, oppure scegli un modello pre-progettato.
2
Step 2
Aggiungi AI Avatars e Branding
Personalizza il tuo video con coinvolgenti AI avatars per presentare le notizie. Incorpora i colori e il logo del tuo brand e arricchisci le scene con media dalla nostra vasta libreria.
3
Step 3
Genera Voiceovers e Sottotitoli
Migliora l'accessibilità e il coinvolgimento con la generazione automatica di voiceover per il tuo script. Aggiungi sottotitoli sincronizzati per garantire che il tuo messaggio sia chiaro a tutti gli studenti ed educatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Creazione
Finalizza il tuo video di notizie educative e utilizza le nostre versatili opzioni di esportazione per scaricarlo in vari formati, perfetti per la condivisione sui social media o YouTube.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Apprendimento e la Ritenzione delle Informazioni

.

Utilizza l'AI per creare video di notizie educative coinvolgenti che migliorano la comprensione e la memoria degli studenti delle informazioni e degli aggiornamenti importanti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video educativi AI coinvolgenti?

HeyGen consente agli educatori di creare facilmente video educativi AI di qualità professionale e video educativi animati, trasformando argomenti complessi in contenuti coinvolgenti e condivisibili. La sua piattaforma intuitiva rende HeyGen un eccellente creatore di video di notizie educative.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace creatore di video educativi animati?

HeyGen semplifica la creazione di video con funzionalità come AI avatars, text-to-video from script e modelli personalizzabili, rendendolo un ideale creatore di video educativi animati e di notizie. Questo consente una rapida produzione di contenuti dinamici senza competenze di editing estese.

HeyGen può facilitare la creazione di video educativi condivisibili per piattaforme online?

Assolutamente. HeyGen consente a educatori e studenti di produrre video di alta qualità e condivisibili ottimizzati per varie piattaforme di educazione online e social media, inclusi YouTube. Esporta facilmente i video in diversi formati per massimizzare la tua portata.

Come supporta HeyGen la personalizzazione per i creatori di video educativi?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusa una vasta gamma di modelli video, controlli di branding per loghi e colori e una ricca libreria multimediale, potenziando ogni creatore di video educativi. Puoi personalizzare ogni dettaglio per riflettere il messaggio e lo stile unici della tua istituzione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo