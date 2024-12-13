Generatore di Video per Moduli Educativi: Crea E-learning Coinvolgenti

Trasforma il tuo e-learning con un creatore di video educativi AI. Converti facilmente gli script in video accattivanti utilizzando il testo-a-video da script per una rapida creazione di contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
I formatori aziendali necessitano di un video di micro-apprendimento di 60 secondi per introdurre nuove politiche di conformità. Crea questo modulo E-learning in video con un'estetica pulita e aziendale, grafica professionale e una voce calma e autorevole, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen e le capacità di testo-a-video da script per semplificare efficacemente la comunicazione delle politiche.
Prompt di Esempio 2
Immagina un clip educativo di 30 secondi progettato per studenti che cercano rapidi rinfreschi sui concetti scientifici, impiegando uno stile visivo dinamico e veloce con filmati di repertorio coinvolgenti e una voce giovanile ed entusiasta. Questo contenuto della piattaforma di creazione video alimentata da AI garantirà il massimo coinvolgimento utilizzando i sottotitoli/caption di HeyGen e il supporto della ricca libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per gli appassionati di tecnologia che esplorano una nuova funzionalità software, presentando uno stile visivo moderno, elegante e informativo con registrazioni dettagliate dello schermo e una narrazione nitida e esperta di tecnologia. Questo progetto richiede l'utilizzo della funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per creare contenuti raffinati e adattabili che evidenziano elementi interattivi su varie piattaforme.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Moduli Educativi

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti educativi in moduli video coinvolgenti, perfetti per l'apprendimento online e i corsi di formazione, con la creazione video alimentata da AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inserisci o incolla i tuoi contenuti educativi direttamente nella piattaforma. La nostra AI analizzerà il tuo "script-to-video" per un ritmo ottimale e suggerimenti visivi, gettando le basi per il tuo modulo.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Modello Video
Scegli tra una varietà di "modelli video" progettati per contenuti educativi. Personalizza scene, sfondi e aggiungi media rilevanti dalla libreria per impostare l'ambiente di apprendimento perfetto.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Personalizzazione
Arricchisci il tuo modulo con voiceover "text-to-speech" realistici o carica i tuoi. Aggiungi controlli di branding per incorporare il tuo logo e i tuoi colori, rendendo il video unicamente tuo.
4
Step 4
Genera e Consegna il Tuo Modulo
Una volta finalizzato, genera i tuoi "Video Educativi Alimentati da AI" in vari rapporti d'aspetto. Esporta facilmente il tuo modulo educativo completato, pronto per un'integrazione LMS senza soluzione di continuità o per la condivisione con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi

Semplifica argomenti educativi complessi in video AI chiari e comprensibili, rendendo l'apprendimento accessibile e più efficace per gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video educativi AI?

HeyGen è un creatore di video educativi AI che trasforma gli script in video esplicativi coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e modelli video personalizzabili, semplificando l'intero processo di creazione per gli educatori.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per personalizzare i video dei moduli e-learning?

Come piattaforma di creazione video alimentata da AI, HeyGen offre ampie caratteristiche creative come controlli di branding, una ricca libreria multimediale e voiceover multilingue, assicurando che l'output del tuo Creatore di Moduli E-learning in Video si allinei perfettamente con il tuo marchio e il tuo pubblico.

HeyGen può essere utilizzato dagli educatori per produrre video di micro-apprendimento e corsi online?

Sì, HeyGen consente agli educatori di produrre senza sforzo video educativi AI di alta qualità per varie applicazioni, inclusi video di micro-apprendimento e corsi online e di formazione completi, migliorando significativamente il coinvolgimento e i risultati di apprendimento.

Come supporta HeyGen le diverse esigenze di contenuto con le sue capacità di creazione video?

Le capacità di HeyGen includono la conversione da script a video, il testo-a-voce per varie lingue e una vasta gamma di modelli video, rendendola una piattaforma di creazione video alimentata da AI ideale per generare contenuti diversi, dalla formazione aziendale ai contenuti interattivi.

