Immagina un video di 60 secondi rivolto agli insegnanti, che mostri come creare facilmente contenuti educativi coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e incoraggiante, con una voce fuori campo amichevole e chiara. Utilizzando la funzione di HeyGen 'Text-to-video from script' e la generazione di Voiceover, gli educatori possono trasformare i piani di lezione in lezioni visive dinamiche che catturano gli studenti, rendendo più semplice che mai la creazione di video educativi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi per i creatori di corsi online, concentrandoti sulla consegna di informazioni complesse con un tocco professionale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante, informativo e ispirare fiducia, con un avatar AI che mantiene il contatto visivo. Sottolinea come i Sottotitoli/caption migliorino l'accessibilità e il coinvolgimento degli studenti, posizionando HeyGen come il creatore di video educativi definitivo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale di 30 secondi rivolto agli amministratori scolastici o ai team di marketing, dimostrando il potere dei video educativi animati per la promozione scolastica. Utilizza uno stile visivo animato moderno e vivace con musica di sottofondo allegra per trasmettere un senso di innovazione. Questo video dovrebbe illustrare quanto sia veloce generare contenuti accattivanti utilizzando i vari Template & scene di HeyGen e il supporto esteso della libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 50 secondi progettato per studenti ed educatori che cercano di spiegare rapidamente concetti difficili. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e conciso, utilizzando tagli rapidi e una voce energica per mantenere l'interesse degli spettatori. Questa soluzione per la creazione di video edtech consente una rapida creazione di contenuti, enfatizzando la funzione 'Text-to-video from script' di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione senza soluzione di continuità del rapporto d'aspetto per la condivisione multipiattaforma.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Edtech

Trasforma i tuoi contenuti educativi in video coinvolgenti senza sforzo. Crea video esplicativi di qualità professionale, corsi online e materiali di formazione con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando i tuoi contenuti educativi. La nostra AI convertirà automaticamente il tuo testo in una narrazione visiva, gettando le basi per il tuo video.
2
Step 2
Scegli un Avatar AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per presentare la tua lezione, aggiungendo un tocco umano che cattura l'attenzione e migliora il coinvolgimento del tuo pubblico.
3
Step 3
Aggiungi Immagini & Branding
Integra foto e video stock coinvolgenti dalla nostra vasta libreria multimediale per illustrare i tuoi punti e arricchire efficacemente l'esperienza di apprendimento.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Educativo
Finalizza il tuo video, scegli il rapporto d'aspetto desiderato ed esportalo in alta definizione, pronto per essere condiviso con i tuoi studenti o studenti online senza sforzo.

Casi d'Uso

Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione dell'Apprendimento

Produci contenuti educativi dinamici con AI che catturano l'attenzione degli studenti, migliorando la ritenzione delle conoscenze e i risultati complessivi dell'apprendimento in modo efficiente.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare gli educatori a creare video educativi coinvolgenti con l'AI?

HeyGen consente a insegnanti e creatori di contenuti di creare facilmente video educativi utilizzando avatar AI e funzionalità di text-to-video. Puoi trasformare script in video educativi animati, rendendo accessibili e coinvolgenti argomenti complessi per gli studenti.

HeyGen è un creatore di video edtech facile da usare per la creazione multimediale?

Sì, HeyGen offre un'interfaccia intuitiva e facile da usare progettata per una creazione video senza soluzione di continuità. Le sue capacità collaborative consentono ai team di lavorare insieme in modo efficiente, integrando vari elementi multimediali per produrre video educativi di alta qualità senza competenze estese nella creazione di video.

Quali risorse offre HeyGen per realizzare video educativi di livello professionale?

HeyGen offre una ricca libreria di modelli, foto e video stock e strumenti potenziati dall'AI per creare video educativi di livello professionale. Puoi personalizzare questi asset con controlli di branding, sottotitoli e generazione di voiceover di alta qualità per migliorare i tuoi contenuti didattici.

Posso generare video educativi animati con voci AI usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen è specializzato nella creazione di video educativi animati con voci AI avanzate. Basta inserire il tuo script e la creazione text-to-video di HeyGen genererà voci AI realistiche e umane per il tuo avatar AI, migliorando l'esperienza di apprendimento complessiva.

