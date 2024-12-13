Creatore di Video di Prodotti E-commerce: Aumenta le Vendite con l'AI

Crea senza sforzo video di prodotti straordinari che convertono utilizzando i nostri Modelli & scene intuitivi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi per i team di marketing e-commerce che mirano ad aumentare l'engagement sulle piattaforme social. Questo video dovrebbe mostrare rapidamente una collezione di accessori moda, impiegando uno stile visivo vibrante e moderno con musica di sottofondo di tendenza. Incorpora diversi "Modelli & scene" e assicurati che "Ridimensionamento & esportazioni del rapporto d'aspetto" siano utilizzati per adattarsi ai vari formati dei social media, rendendolo una soluzione ideale per "creare video di prodotti e-commerce".
Prompt di Esempio 2
Produci un video di presentazione prodotto immersivo di 90 secondi per marchi di alta gamma che puntano a clienti che apprezzano "visivi di qualità da studio" sul loro sito web. Il video dovrebbe adottare un'estetica cinematografica, con riprese al rallentatore e illuminazione drammatica, accompagnate da un design sonoro sofisticato. Usa "Supporto libreria multimediale/stock" per integrare senza soluzione di continuità filmati personalizzati del prodotto e aggiungi "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità, trasformando descrizioni dettagliate del prodotto in coinvolgenti "video di prodotto".
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 30 secondi per rivenditori online che desiderano creare rapidamente "video tutorial" educativi che spiegano caratteristiche complesse del prodotto. L'approccio visivo dovrebbe essere autentico e accessibile, dimostrando un processo chiaro e passo-passo con un tono amichevole e incoraggiante. Impiega "Generazione di voce narrante" per istruzioni chiare e utilizza un "avatar AI" come guida esperta, semplificando il processo per "creare video di prodotto" in modo efficiente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video di Prodotti E-commerce

Crea facilmente video di prodotti professionali che catturano il tuo pubblico e aumentano le vendite, con una piattaforma intuitiva progettata per il successo dell'e-commerce.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo tra una vasta gamma di modelli video progettati professionalmente, su misura per vari tipi di prodotti e obiettivi di marketing. Questo utilizza la capacità "Modelli & scene" per dare il via alla tua creazione.
2
Step 2
Carica i Tuoi Asset
Personalizza il tuo video caricando le immagini dei tuoi prodotti, clip video e logo del marchio. Sfrutta il "Supporto libreria multimediale/stock" per integrare senza soluzione di continuità i tuoi contenuti visivi, inclusi eventuali asset caricati.
3
Step 3
Aggiungi una Narrazione Dinamica
Eleva il tuo video con una "Generazione di voce narrante" realistica dal tuo script, o scegli di presentare avatar digitali coinvolgenti per trasmettere efficacemente il messaggio del tuo prodotto.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e utilizza "Ridimensionamento & esportazioni del rapporto d'aspetto" per assicurarti che sia perfettamente ottimizzato per varie piattaforme, inclusi annunci sui social media o le pagine dei prodotti del tuo negozio online.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra i Prodotti con Testimonianze dei Clienti

Sviluppa video AI coinvolgenti che mettono in evidenza esperienze autentiche dei clienti e testimonianze per i tuoi prodotti, costruendo fiducia e credibilità.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di prodotti e-commerce?

HeyGen rivoluziona la creazione di video di prodotti sfruttando il suo avanzato generatore di video AI. Gli utenti possono facilmente trasformare script di testo in video di prodotti coinvolgenti con avatar digitali realistici e visivi di qualità da studio, rendendolo un creatore di video di prodotti e-commerce senza pari.

Posso personalizzare i video di prodotti con i miei asset e il mio branding in HeyGen?

Assolutamente. L'editor online intuitivo di HeyGen offre un editor drag-and-drop che ti consente di caricare asset e applicare i tuoi controlli di branding specifici. Puoi persino rimuovere gli sfondi dei video per mettere in risalto i tuoi prodotti in modo efficace.

Quali caratteristiche tecniche rendono HeyGen un creatore di video di prodotti efficiente?

HeyGen offre un flusso di lavoro di creazione rapido grazie al suo agente creativo AI e a modelli di video estesi. Questa potente tecnologia di generazione video include il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni in MP4 ad alta risoluzione, assicurando che i tuoi video di prodotti siano pronti per qualsiasi piattaforma.

Come può HeyGen aiutare a rendere i miei video di prodotti più coinvolgenti per il pubblico?

HeyGen ti consente di creare demo di prodotti altamente coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e una generazione di voce narrante senza soluzione di continuità. Inoltre, puoi aggiungere sottotitoli/didascalie per massimizzare l'accessibilità e l'efficacia per gli annunci sui social media e altri canali di marketing, risultando in video visivamente accattivanti.

