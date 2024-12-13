Generatore di Video Prodotto E-commerce: Crea Video Straordinari Velocemente

Trasforma le descrizioni dei prodotti in video coinvolgenti con la nostra creazione di testo-a-video potenziata dall'AI, rendendo il marketing e-commerce più semplice che mai.

Crea un video di lancio prodotto di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, introducendo un nuovo dispositivo smart home. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e futuristico, con tagli dinamici e immagini pulite del prodotto, accompagnato da una colonna sonora vivace e ispiratrice. Questo video dimostrerà la potenza di un Generatore di Video Prodotto AI per generare rapidamente contenuti coinvolgenti, sfruttando il "Testo-a-video da script" per narrare i benefici chiave e mostrando "avatar AI" realistici che spiegano i punti di forza unici del dispositivo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video demo prodotto di 60 secondi progettato per i marketer e i creatori di contenuti e-commerce, evidenziando l'efficienza di un generatore di video prodotto e-commerce. I visual dovrebbero essere chiari e istruttivi, mescolando registrazioni dello schermo nitide della piattaforma in azione con una voce fuori campo professionale e rassicurante. Sottolinea quanto sia facile per gli utenti personalizzare i video utilizzando diversi "Modelli e scene" e personalizzare la narrazione con funzionalità avanzate di "Generazione di voce fuori campo", garantendo un'esperienza di creazione senza soluzione di continuità.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio social media vibrante di 30 secondi per aspiranti imprenditori e team di marketing che mirano a potenziare la loro presenza online. Il video necessita di un'estetica veloce e ricca di immagini con musica di sottofondo di tendenza, garantendo il massimo coinvolgimento su piattaforme come TikTok e Instagram Reels. Evidenzia la creazione di video personalizzabili mostrando come i "Sottotitoli/didascalie" siano generati automaticamente per l'accessibilità e come il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" permetta un adattamento senza sforzo su diversi canali social.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo conciso di 90 secondi rivolto ai nuovi utenti di un creatore di video prodotto, guidandoli attraverso i primi passi della creazione video. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, amichevole e incorporare semplici grafiche animate per illustrare i concetti, accompagnato da una narrazione calda e accogliente. Questo video dovrebbe illustrare la semplicità dell'uso degli "avatar AI" per presentare informazioni e come il "Supporto libreria multimediale/stock" disponibile arricchisca il contenuto video, rendendo i video di qualità professionale accessibili a tutti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Prodotto E-commerce

Crea video demo e di presentazione del prodotto coinvolgenti con facilità, sfruttando l'AI per semplificare la creazione di contenuti di marketing e-commerce.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia selezionando da una vasta libreria di "modelli e scene" professionali su misura per le presentazioni di prodotto, dandoti un vantaggio nella creazione del tuo video.
2
Step 2
Personalizza la Tua Storia di Prodotto
Personalizza il tuo video aggiungendo i media del tuo prodotto, regolando il testo e integrando "controlli di branding" come il tuo logo e i colori del marchio per garantire un aspetto coerente.
3
Step 3
Migliora con la Narrazione AI
Eleva il messaggio del tuo prodotto con una "generazione di voce fuori campo" dal suono naturale, scegliendo tra varie voci AI per articolare perfettamente i benefici e le caratteristiche del tuo prodotto.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video prodotto e utilizza il "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per ottimizzarlo per varie piattaforme, rendendolo pronto per impressionare il tuo pubblico su social media e siti e-commerce.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presentazione del Valore del Prodotto attraverso Testimonianze

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in video AI dinamici che costruiscono fiducia e mostrano efficacemente i benefici del prodotto ai nuovi acquirenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il processo creativo per i creatori di video prodotto?

HeyGen potenzia i creatori di video prodotto con una piattaforma robusta, offrendo un editor intuitivo drag-and-drop e modelli video personalizzabili. Questo consente la rapida creazione di video di presentazione del prodotto visivamente accattivanti che riflettono visioni creative uniche.

Come semplifica il Generatore di Video Prodotto AI di HeyGen la creazione di video demo prodotto?

Il Generatore di Video Prodotto AI di HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di creazione testo-a-video efficienti, semplificando notevolmente la produzione di video demo prodotto dettagliati. Questo consente alle aziende di raggiungere una creazione di contenuti scalabile senza configurazioni tradizionali complesse.

Quali tipi di contenuti di marketing prodotto possono essere generati con HeyGen?

HeyGen è una piattaforma versatile in grado di generare una vasta gamma di contenuti di marketing e-commerce, inclusi video demo prodotto coinvolgenti, video di presentazione del prodotto accattivanti e video di lancio prodotto di impatto. Serve come un generatore di video prodotto e-commerce tutto-in-uno per diverse esigenze promozionali.

HeyGen offre opzioni per il branding e la personalizzazione nei video prodotto?

Sì, HeyGen fornisce ampi controlli di branding per garantire che i tuoi video prodotto si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Gli utenti possono facilmente incorporare loghi, colori del marchio e altri elementi personalizzabili per mantenere la coerenza su tutti i loro canali social e di marketing.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo