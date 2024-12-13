Il tuo generatore di video e-learning definitivo per una formazione coinvolgente

Produci un video dimostrativo conciso di 1 minuto, rivolto ai professionisti L&D, che illustri come un generatore di video e-learning semplifica notevolmente la formazione dei dipendenti. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo professionale e chiaro con una voce narrante AI amichevole, mostrando rapidamente come gli utenti possano trasformare 'testo in video da script' per generare contenuti coinvolgenti con avatar AI realistici, evidenziando l'efficienza nella creazione di contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video tutorial approfondito di 2 minuti per i responsabili della formazione IT e gli educatori tecnici, concentrandoti sulle capacità avanzate di una piattaforma video AI. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dettagliato, informativo e autorevole, utilizzando voci AI sincronizzate dalla 'Generazione di voiceover' per spiegare concetti complessi, mostrando in particolare l'integrazione senza soluzione di continuità con 'LMS' per moduli di formazione tecnica completa.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo dinamico di 90 secondi rivolto ai product manager e ai generalisti HR, dimostrando la rapida creazione di contenuti possibile con il nostro generatore di video e-learning. Adotta uno stile visivo moderno e coinvolgente con una colonna sonora dinamica, incorporando 'Modelli e scene' per un'impostazione rapida e 'Sottotitoli/didascalie' chiare per rafforzare i messaggi chiave negli spiegatori di prodotto o nelle sequenze di onboarding dei dipendenti, garantendo aggiornamenti facili.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video promozionale versatile di 45 secondi per i coordinatori di formazione globale e i team di marketing internazionali, evidenziando la capacità della piattaforma di facilitare le 'traduzioni' e raggiungere pubblici diversi. Il video dovrebbe avere uno stile visivo mondiale e adattivo con vari stili di avatar AI e testo localizzato, dimostrando esplicitamente la potenza del 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' per adattare senza sforzo i video di formazione a più canali di distribuzione in tutto il mondo.
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il generatore di video e-learning

Trasforma i tuoi materiali di formazione in contenuti e-learning coinvolgenti e professionali senza sforzo. Crea video dinamici con AI per aumentare il coinvolgimento e la ritenzione degli studenti.

Step 1
Crea il tuo script
Inizia incollando il tuo materiale di formazione esistente o scrivendo nuovi contenuti. La nostra piattaforma utilizza il tuo script per la generazione di testo in video da script, formando la base del tuo video e-learning.
Step 2
Scegli il tuo avatar AI
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI per agire come il tuo presentatore sullo schermo. I nostri avatar AI realistici migliorano la connessione con gli studenti e trasmettono efficacemente il tuo messaggio.
Step 3
Aggiungi elementi visivi e voce
Arricchisci il tuo video con elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale e genera voiceover dal suono naturale. Sfrutta la nostra generazione di voiceover per garantire una narrazione chiara e coinvolgente.
Step 4
Esporta e condividi
Finalizza il tuo video e-learning selezionando il rapporto d'aspetto e le opzioni di esportazione desiderate. Il tuo video finito è pronto per essere condiviso su qualsiasi piattaforma o LMS.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica argomenti complessi

Chiarisci argomenti e-learning difficili o tecnici, rendendo le informazioni complesse accessibili e più facili da comprendere per gli studenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per l'e-learning?

HeyGen funge da piattaforma video AI intuitiva, trasformando script in video e-learning coinvolgenti con avatar AI avanzati e voiceover AI, semplificando il tuo flusso di lavoro di produzione video.

Quali integrazioni tecniche offre HeyGen per i programmi di formazione?

HeyGen supporta l'integrazione senza soluzione di continuità con LMS, consentendoti di distribuire video di formazione generati da AI direttamente nei tuoi sistemi di apprendimento esistenti. Inoltre, la nostra API consente automazioni personalizzate e miglioramenti del flusso di lavoro.

HeyGen può fornire supporto multilingue per la formazione globale dei dipendenti?

Assolutamente, il generatore di video AI di HeyGen offre robuste capacità di traduzione e voiceover AI in oltre 140 lingue, garantendo che i tuoi video di formazione siano accessibili e incisivi per una forza lavoro globale.

Quanto sono personalizzabili gli avatar AI e i contenuti video all'interno di HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per gli avatar AI, permettendoti di creare presentatori virtuali unici. La nostra piattaforma include anche vari modelli e controlli di branding, permettendoti di adattare tutto il contenuto video generato da AI alle tue esigenze specifiche.

