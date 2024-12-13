creatore di video e-commerce: Crea Video che Convertono

Aumenta le vendite e l'engagement trasformando script in annunci video accattivanti con testo-a-video.

Crea un video prodotto dinamico di 30 secondi su misura per i proprietari di piccole imprese che vendono prodotti fisici online. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno e luminoso con musica vivace e una voce chiara, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare i principali vantaggi del prodotto e aumentare l'engagement sui social media.




Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina di sviluppare un video esplicativo di prodotto di 45 secondi rivolto a potenziali clienti che devono comprendere la funzionalità di un nuovo prodotto. Progetta un video pulito e informativo con un tono professionale e musica di sottofondo calma, sfruttando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per narrare istruzioni passo-passo e sottotitoli automatici per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Genera un annuncio video incisivo di 15 secondi progettato per i marketer di e-commerce che cercano di catturare immediatamente l'attenzione sui social media. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e accattivante con musica alla moda, facendo uso efficace dei modelli e delle scene di HeyGen e del supporto esteso della libreria multimediale/stock per mostrare il prodotto rapidamente ed efficacemente.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi per un marchio che lancia un nuovo prodotto o campagna, concentrandoti sull'aumento dell'impatto complessivo del video marketing e-commerce. Questo video cinematografico dovrebbe impiegare musica ispirazionale e una voce professionale, ed essere ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, incorporando diversi elementi visivi dalla libreria multimediale/stock.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video E-commerce

Crea rapidamente e facilmente video di prodotto accattivanti per mostrare i tuoi prodotti, coinvolgere i clienti e aumentare la tua presenza online con i nostri strumenti intuitivi.

1
Step 1
Scegli il Tuo Modello o Inizia da Zero
Seleziona tra una vasta gamma di modelli video progettati professionalmente per l'e-commerce, o inizia con una tela bianca per dare vita alla tua visione unica.
2
Step 2
Aggiungi i Dettagli del Tuo Prodotto
Carica facilmente le immagini e i video del tuo prodotto. Personalizza la tua scena aggiungendo testo, transizioni e musica di sottofondo utilizzando il nostro editor drag-and-drop intuitivo.
3
Step 3
Migliora con AI e Elementi Visivi
Utilizza strumenti AI per perfezionare il tuo video, come rimuovere sfondi dalle riprese del prodotto o generare sottotitoli automatici, e integra animazioni vivaci per evidenziare le caratteristiche principali.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta completato, esporta facilmente il tuo video come file MP4 ad alta risoluzione, pronto per la pubblicazione sul tuo sito web, sui social media e sulle piattaforme di e-commerce.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze dei Clienti

.

Sviluppa video autentici di testimonianze dei clienti per costruire fiducia e fornire prove sociali, incoraggiando più acquisti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di prodotto e-commerce coinvolgenti per il marketing?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di prodotto e-commerce coinvolgenti e contenuti di marketing di alta qualità. Sfrutta i nostri strumenti AI e i modelli video estesi per produrre video esplicativi di prodotto accattivanti che aumentano la tua presenza online e incrementano le vendite.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un creatore di video di prodotto facile da usare per le attività online?

HeyGen funziona come un potente ma intuitivo creatore di video di prodotto con un editor drag-and-drop facile da usare. Questo consente a chiunque di produrre rapidamente video di prodotto di qualità professionale, utilizzando modelli video predefiniti e funzionalità AI per una creazione di contenuti efficiente.

HeyGen può generare vari tipi di video di marketing, come demo di prodotto o annunci sui social media?

Assolutamente! HeyGen consente la creazione di diversi video di marketing, inclusi demo di prodotto dinamici, video esplicativi accattivanti e annunci video efficaci per i social media. La nostra piattaforma integra avatar AI e robuste funzionalità di animazione per garantire che il messaggio del tuo marchio si distingua su tutte le piattaforme.

Come semplifica HeyGen il processo di editing video e-commerce e mantiene la coerenza del marchio?

HeyGen semplifica notevolmente il processo di editing video e-commerce con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e una libreria multimediale completa. Puoi facilmente mantenere la coerenza del marchio utilizzando i controlli di branding per loghi e colori su tutti i tuoi annunci video e video promozionali di prodotto.

