Genera senza sforzo video di prodotti di alta qualità per annunci sui social media e demo di prodotti, sfruttando strumenti AI e template e scene personalizzabili.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Immagina uno spot dinamico di 45 secondi progettato per agenzie di marketing e manager dei social media alla ricerca di un flusso di lavoro di creazione rapida. Questo video dovrebbe evidenziare come HeyGen consenta una rapida produzione di annunci sui social media. I visual dovrebbero essere veloci e moderni, dimostrando l'efficienza di trasformare script in video utilizzando il testo in video da script, migliorato da un avatar AI che presenta i vantaggi chiave con musica di sottofondo energica.
Sviluppa un video istruttivo dettagliato di 90 secondi per aziende tecnologiche e product manager, concentrandosi sulla creazione di video dimostrativi di prodotto completi. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e informativa, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare le spiegazioni. Fondamentale, il video presenterà una narrazione precisa abbinata a sottotitoli/caption chiari per garantire l'accessibilità e la comprensione delle caratteristiche tecniche complesse per un pubblico globale.
Progetta un video conciso di 30 secondi per creatori di contenuti e gestori di piattaforme e-commerce, illustrando la potenza di HeyGen come Generatore di Video di Prodotti AI per la creazione di contenuti scalabili. Questo prompt richiede uno stile visivo che dimostri transizioni senza soluzione di continuità su varie piattaforme, evidenziando la facilità di riproporre contenuti utilizzando la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, accompagnato da una traccia di sottofondo rapida e coinvolgente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea annunci di prodotti ad alte prestazioni.
Sfrutta l'AI per produrre rapidamente annunci video coinvolgenti che stimolano l'interazione e le vendite per i tuoi prodotti e-commerce.
Coinvolgi il pubblico sui social media.
Genera rapidamente video e clip coinvolgenti per i social media per commercializzare efficacemente i tuoi prodotti su tutte le piattaforme.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di più video di prodotti?
HeyGen potenzia la creazione di contenuti efficiente e scalabile con il suo Generatore di Video di Prodotti AI e un robusto editor video online. Gli utenti possono sfruttare un flusso di lavoro di creazione rapida, utilizzando template video e strumenti AI per produrre rapidamente numerosi video di prodotti di alta qualità e video demo di prodotti.
Quali strumenti AI offre HeyGen per creare video di prodotti?
HeyGen fornisce strumenti AI avanzati per un'esperienza intuitiva di creatore di video per prodotti e-commerce, inclusi avatar AI e capacità di testo in video. Il suo editor drag-and-drop semplifica l'aggiunta di branding personalizzato, sottotitoli e musica di sottofondo e voiceover per creare video di prodotti coinvolgenti.
HeyGen può produrre video di prodotti di alta qualità per varie piattaforme?
Sì, HeyGen è progettato per generare video di prodotti di alta qualità adatti a diverse piattaforme, inclusi annunci sui social media di impatto e contenuti video promozionali coinvolgenti. Gli utenti possono facilmente personalizzare i rapporti d'aspetto e applicare controlli di branding per garantire una presentazione ottimale su tutti i canali.
Come posso personalizzare i miei video di prodotti usando HeyGen?
Come creatore di video di prodotti versatile, HeyGen offre un'ampia personalizzazione attraverso il suo editor drag-and-drop, permettendoti di personalizzare i template video con il logo e i colori del tuo brand. Puoi facilmente aggiungere sottotitoli dinamici, musica di sottofondo coinvolgente e voiceover per creare video demo di prodotti unici che risuonano con il tuo pubblico.