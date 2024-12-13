Scatena le Vendite: Generatore di Video per Prodotti E-commerce

Eleva la presentazione del tuo prodotto e accelera la creazione di contenuti con capacità intelligenti di testo-a-video da script.

Crea un video dinamico di 30 secondi per un prodotto e-commerce che mostri un nuovo gadget tecnologico, rivolto a acquirenti online impegnati sui social media. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con tagli rapidi e primi piani, accompagnato da una voce fuori campo amichevole e professionale generata utilizzando la funzione di generazione vocale di HeyGen, il tutto costruito rapidamente da uno dei nostri diversi modelli di video.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video dimostrativo informativo di 45 secondi che spieghi i vantaggi di un servizio in abbonamento, rivolto a responsabili marketing in cerca di soluzioni di contenuto efficienti. Utilizza un avatar AI professionale di HeyGen per presentare le caratteristiche principali con una consegna chiara e concisa, utilizzando la capacità di testo-a-video da script per ottimizzare la creazione di contenuti e garantire l'accuratezza.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di prodotto e-commerce ad alta fedeltà di 60 secondi per una linea di skincare di lusso, che attiri clienti esigenti che apprezzano l'estetica e la qualità. Lo stile visivo dovrebbe essere cinematografico ed elegante, utilizzando primi piani mozzafiato e illuminazione soffusa, arricchito dal supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per b-roll e accompagnato da sottotitoli/caption temporizzati con precisione per evidenziare gli ingredienti e i benefici del prodotto, creando un output veramente fotorealistico.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di prodotto conciso di 20 secondi per una nuova app mobile, rivolto a marketer digitali e creatori di contenuti che necessitano di risorse rapide e adattabili per campagne sui social media. Il video dovrebbe avere uno stile visivo energico e moderno, ottimizzato per varie piattaforme attraverso la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, consentendo un flusso di lavoro rapido dalla creazione all'idea alla distribuzione per le tue esigenze di creazione di video di prodotto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video per Prodotti E-commerce

Trasforma senza sforzo le tue inserzioni di prodotti in esperienze video coinvolgenti e di alta qualità che catturano l'attenzione e aumentano le vendite.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia selezionando un "modello di video" pre-progettato o inserisci il tuo script per sfruttare la capacità efficiente di "Testo-a-video da script" di HeyGen per una rapida generazione di contenuti.
2
Step 2
Personalizza la Tua Storia di Prodotto
Personalizza il tuo video incorporando "immagini di prodotto generate dall'AI" e applicando colori e loghi personalizzati utilizzando i "Controlli di branding (logo, colori)" di HeyGen per adattarsi all'identità del tuo marchio.
3
Step 3
Genera una Narrazione Dinamica
Arricchisci il tuo messaggio con audio professionale. Seleziona tra varie voci utilizzando la funzione di "Generazione di voiceover" di HeyGen, dando vita ai benefici del tuo prodotto.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi "video di prodotti e-commerce" utilizzando la funzione di "Ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per ottimizzarli per varie piattaforme, garantendo una distribuzione senza soluzione di continuità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen elevare la creatività dei miei video di prodotti e-commerce?

HeyGen ti consente di produrre video di prodotti e-commerce di qualità cinematografica sfruttando gli Avatar AI e una vasta gamma di modelli di video. Puoi creare narrazioni coinvolgenti e output fotorealistici per mostrare i tuoi prodotti in modo efficace.

Quali caratteristiche uniche offre HeyGen come generatore di video AI per demo di prodotti?

HeyGen fornisce un flusso di lavoro rapido per i video dimostrativi di prodotti, inclusi script generati automaticamente e voiceover di alta qualità. Il suo editor intuitivo drag-and-drop consente un'integrazione senza soluzione di continuità dei tuoi contenuti, garantendo una presentazione del prodotto professionale e coinvolgente.

È possibile personalizzare i modelli di video di prodotto all'interno di HeyGen per adattarli al mio marchio?

Assolutamente, HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di personalizzare i modelli di video con il tuo logo, colori e media specifici. Questo assicura che ogni video di prodotto e-commerce si allinei perfettamente con l'identità e il messaggio del tuo marchio.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video di prodotti di alta qualità?

HeyGen semplifica la produzione di video di prodotti attraverso la sua interfaccia user-friendly e le capacità AI, permettendoti di generare contenuti accattivanti rapidamente. Dalla funzionalità testo-a-video all'aggiunta facile di sottotitoli, HeyGen rende la creazione di video professionali accessibile a tutti.

