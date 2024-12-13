Il miglior creatore di video per inserzioni e-commerce per vendite ad alta conversione

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale di 90 secondi rivolto a piccoli imprenditori e team di marketing, mostrando l'efficienza di HeyGen come creatore di video per e-commerce. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e moderno, con tagli rapidi tra vari modelli di video e dimostrando come gli strumenti AI possano semplificare la produzione. Una traccia di sottofondo vivace e avatar AI coinvolgenti dovrebbero trasmettere messaggi chiave sulla creazione rapida di video.
Prompt di Esempio 2
Crea un annuncio conciso di 45 secondi per i social media progettato per i marketer e-commerce, concentrandosi sulla generazione di video di prodotto ad alta conversione. Il video dovrebbe essere visivamente energico con dimostrazioni di prodotto vivaci e sovrapposizioni di testo efficaci. Assicurati che l'audio sia accattivante e ottimizzato per la visione silenziosa con sottotitoli/didascalie, e sottolinea la flessibilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme social.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 2 minuti per venditori online che desiderano migliorare le loro inserzioni video con testimonianze autentiche dei clienti. Lo stile visivo dovrebbe mescolare filmati genuini dei clienti (o rappresentazioni stilizzate dalla libreria multimediale/supporto stock) con riprese di prodotto raffinate, emanando calore e affidabilità. L'audio dovrebbe presentare voci narranti reali o avatar AI che trasmettono il feedback dei clienti, dimostrando come la piattaforma supporti l'integrazione di contenuti diversi.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il creatore di video per inserzioni e-commerce

Crea video di prodotto coinvolgenti senza sforzo con il nostro creatore di video per inserzioni e-commerce, progettato per aiutarti ad attrarre più clienti e aumentare le vendite.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo progetto selezionando un modello video professionale ottimizzato per l'e-commerce, utilizzando la nostra vasta libreria di modelli e scene per dare il via alla tua creazione.
2
Step 2
Carica i Tuoi Contenuti
Importa le immagini dei tuoi prodotti, foto esistenti e clip video direttamente nell'editor. La nostra libreria multimediale/supporto stock rende facile gestire i tuoi contenuti visivi.
3
Step 3
Migliora la Tua Inserzione
Personalizza il tuo video aggiungendo sovrapposizioni di testo coinvolgenti, animazioni dinamiche e voiceover professionali, assicurandoti che i dettagli del tuo prodotto si distinguano con la generazione di voiceover.
4
Step 4
Esporta e Pubblica
Scarica il tuo video di alta qualità in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere caricato su tutte le tue piattaforme e-commerce e canali social con ridimensionamento ed esportazioni del rapporto d'aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Testimonianze dei Clienti

Sfrutta l'AI per creare testimonianze video coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità per i tuoi prodotti e migliorando le decisioni di acquisto.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per e-commerce utilizzando l'AI?

HeyGen sfrutta strumenti AI avanzati, inclusi avatar AI realistici e capacità di testo per video, per trasformare i dettagli del tuo prodotto in video di prodotto coinvolgenti. Questo consente alle aziende di creare video di prodotto ad alta conversione in modo efficiente per varie piattaforme e-commerce senza una vasta esperienza nella produzione video.

Posso personalizzare i miei video di prodotto per e-commerce per diverse piattaforme con HeyGen?

Sì, HeyGen offre una robusta personalizzazione all'interno del suo editor video online, inclusi controlli di branding per incorporare il tuo logo e colori specifici. Puoi facilmente ridimensionare i tuoi video per adattarli a diverse piattaforme social o inserzioni e-commerce, garantendo che i tuoi video di prodotto mantengano un aspetto professionale ovunque.

Quali strumenti offre HeyGen per aggiungere contenuti coinvolgenti ai video di prodotto?

HeyGen offre strumenti completi per l'arricchimento dei contenuti, come la generazione di voiceover di alta qualità e la possibilità di aggiungere sovrapposizioni di testo dinamiche. Puoi anche generare sottotitoli e didascalie accurate, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento per le tue demo di prodotto e testimonianze dei clienti.

HeyGen è un creatore di video per e-commerce facile da usare per i principianti?

Assolutamente, HeyGen è progettato come un editor video online intuitivo con un'interfaccia drag-and-drop facile da usare. La nostra vasta libreria di modelli video rende semplice per chiunque creare contenuti e inserzioni video di qualità professionale senza una precedente esperienza di editing video.

