Generatore Dinamico di Annunci Video: l'AI Potenzia la Creazione dei Tuoi Annunci

Crea facilmente annunci video ad alte prestazioni per i social media con template e scene intuitivi, riducendo drasticamente i tempi di produzione.

Crea un video accattivante di 30 secondi rivolto ai marketer, mostrando come l'AI Video Ad Generator di HeyGen li aiuti a creare annunci video ad alte prestazioni senza sforzo. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e ispirante, con grafiche vivaci e una colonna sonora professionale e vivace. Dimostra quanto sia facile trasformare idee in un video raffinato utilizzando la funzionalità di testo-a-video da script.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
I proprietari di piccole imprese e i team di marketing stanno lottando con la produzione di video che richiede tempo? Crea un video di 45 secondi, ricco di grafiche moderne e una voce narrante amichevole, che mostri HeyGen come il generatore di annunci video dinamici definitivo. Questo video dovrebbe illustrare potentemente come ridurre il tempo di produzione video sfruttando la vasta gamma di avatar AI, offrendo un tocco personalizzato senza bisogno di attori.
Prompt di Esempio 2
Per i creatori di contenuti e le agenzie che cercano di amplificare la loro presenza sui social media, sviluppa una narrazione di 60 secondi che adotti uno stile vibrante e generato dagli utenti con musica di sottofondo popolare. Questo video dovrebbe dimostrare praticamente come i Template & scene di HeyGen rendano la creazione di annunci UGC impattanti non solo possibile, ma eccezionalmente efficiente, trasformando idee creative in contenuti virali.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo elegante e high-tech di 30 secondi per inserzionisti digitali e acquirenti di media, enfatizzando il flusso di lavoro semplificato offerto dagli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen. L'audio dovrebbe presentare una voce calma ma assertiva, accompagnata da testo chiaro sullo schermo. Dimostra la funzione automatica di Sottotitoli/didascalie, garantendo accessibilità e coinvolgimento per un pubblico più ampio, indipendentemente dal suono.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore Dinamico di Annunci Video

Sfrutta la potenza dell'AI per creare annunci video coinvolgenti e ad alte prestazioni in pochi minuti, semplificando il tuo flusso di lavoro di produzione e coinvolgendo efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per l'Annuncio
Inizia creando o incollando il tuo script per l'annuncio. Questo input testuale fondamentale sfrutta la capacità principale di HeyGen di "testo-a-video da script", trasformando le tue parole nella base del tuo annuncio video dinamico.
2
Step 2
Seleziona Elementi Visivi & Scene
Migliora l'appeal del tuo annuncio scegliendo tra "template & scene" professionali. Questi layout pre-progettati forniscono un punto di partenza creativo per costruire elementi visivi coinvolgenti su misura per il tuo messaggio.
3
Step 3
Personalizza con Avatar AI
Dai vita al tuo annuncio integrando "avatar AI". Seleziona tra una vasta gamma di personaggi per trasmettere il tuo messaggio, aggiungendo un tocco dinamico e umano al tuo contenuto.
4
Step 4
Genera & Esporta il Tuo Annuncio
Finalizza la tua creazione generando il video. Utilizza "ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per produrre il tuo annuncio in vari formati, assicurandoti che sia perfettamente ottimizzato per qualsiasi piattaforma di social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci di Successo del Cliente Potenziati dall'AI

Crea annunci video coinvolgenti con storie di successo dei clienti per costruire fiducia e guidare le conversioni.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare i marketer a creare annunci video ad alte prestazioni?

HeyGen è un AI Video Ad Generator che consente ai marketer di creare annunci video ad alte prestazioni con una velocità senza precedenti. Sfruttando strumenti potenziati dall'AI, riduce significativamente i tempi di produzione video gestendo elementi visivi, testi e tempistiche, permettendo agli utenti di generare efficacemente annunci video dinamici per varie campagne.

Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per la creazione di annunci video?

HeyGen offre una robusta suite di strumenti potenziati dall'AI, inclusi avatar AI e avanzate capacità di testo-a-video. Questo consente una scrittura di script senza soluzione di continuità, generazione di voiceover e l'applicazione di template per costruire annunci video coinvolgenti, semplificando l'intero flusso di lavoro dal concetto al completamento.

HeyGen supporta la creazione di annunci video in stile UGC?

Sì, HeyGen è un eccellente creatore di annunci video per generare annunci video autentici in stile UGC. Con la sua vasta gamma di avatar AI e template flessibili, gli utenti possono facilmente produrre contenuti coinvolgenti che risuonano con il pubblico dei social media, rendendolo uno strumento potente per i marketer moderni.

Come semplifica HeyGen il flusso di lavoro di produzione degli annunci video?

HeyGen semplifica il flusso di lavoro di produzione degli annunci video offrendo strumenti intuitivi per la scrittura di script, la generazione di contenuti e l'editing. Gli utenti possono utilizzare template esistenti, personalizzare il branding con loghi e colori, e ridimensionare gli annunci video per diversi rapporti d'aspetto, garantendo un processo rapido ed efficiente per tutti gli annunci video.

