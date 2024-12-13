Il tuo generatore di video di formazione sull'adeguata diligenza con AI
Crea facilmente video di formazione sulla conformità coinvolgenti utilizzando potenti avatar AI.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video istruttivo di 60 secondi rivolto ai dipartimenti HR e ai nuovi assunti, dettagliando i protocolli cruciali dei video di formazione sulla sicurezza durante il processo di onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e coinvolgente, incorporando grafiche vivaci e semplici animazioni, il tutto supportato da una voce AI accessibile. Illustra come i diversi Modelli e scene di HeyGen aiutino a assemblare rapidamente questi materiali introduttivi vitali, completi di Sottotitoli/caption facili da leggere.
Immagina un video promozionale conciso di 30 secondi rivolto ai manager aziendali, che dimostri il potere della formazione personalizzata dei dipendenti tramite AI. La presentazione visiva dovrebbe essere moderna e adattiva, con sovrapposizioni grafiche eleganti e transizioni fluide, accompagnata da una voce fuori campo dinamica generata dall'AI. Questo clip dovrebbe sottolineare come gli avatar AI di HeyGen offrano presentazioni coinvolgenti e coerenti, rendendo accessibili e memorabili per i dipendenti i concetti complessi di formazione sull'adeguata diligenza.
Sviluppa un video tutorial di 50 secondi per project manager e professionisti L&D, illustrando come trasformare la documentazione video esistente in moduli di formazione strutturati. L'approccio visivo dovrebbe essere orientato al processo e diretto, utilizzando diagrammi chiari e catture dello schermo focalizzate, arricchiti da una voce esplicativa e sicura generata dall'AI. Mostra il supporto della Libreria multimediale/stock di HeyGen per arricchire i contenuti e il ridimensionamento e l'esportazione del Rapporto d'aspetto per un utilizzo versatile su diverse piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi le Opportunità di Apprendimento.
Sviluppa corsi completi sull'adeguata diligenza in modo efficiente e distribuiscili globalmente a un pubblico più ampio.
Migliora l'Efficacia della Formazione.
Utilizza l'AI per creare contenuti sull'adeguata diligenza coinvolgenti che migliorano significativamente il coinvolgimento dei discenti e la ritenzione delle informazioni.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione con AI?
HeyGen consente alle aziende di creare facilmente video di formazione con AI, trasformando informazioni complesse in contenuti coinvolgenti. Il nostro Generatore di Video AI ti permette di produrre rapidamente materiali di formazione per i dipendenti di alta qualità, utilizzando le capacità di trasformazione del testo in video.
HeyGen supporta la produzione di video di formazione sulla conformità e sulla sicurezza?
Assolutamente. HeyGen è un generatore di video AI ideale per la creazione di video di formazione essenziali sulla conformità e sulla sicurezza. Puoi creare rapidamente documentazione video completa per varie esigenze aziendali, incluso un onboarding efficiente.
Quali funzionalità offre HeyGen per rendere i video di formazione AI più accessibili?
HeyGen dà priorità all'accessibilità integrando funzionalità essenziali come Sottotitoli/caption automatici e voce fuori campo avanzata generata dall'AI. Questi strumenti, combinati con diversi avatar AI, assicurano che i tuoi contenuti di formazione per i dipendenti siano coinvolgenti e comprensibili per un pubblico globale.
Come facilita HeyGen la documentazione video rapida e la generazione di contenuti?
HeyGen funziona come una potente piattaforma AI generativa progettata per una documentazione video efficiente. Il suo editor intuitivo alimentato dall'AI, combinato con una ricca libreria di Modelli e scene, consente agli utenti di produrre rapidamente video professionali senza esperienza precedente nel montaggio video.