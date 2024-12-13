Creatore di Video di Marketing per Marchi DTC per un ROI Maggiore

Crea video prodotto e annunci video che catturano l'attenzione con avatar AI, progettati per un ROI maggiore e una creazione in massa efficiente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un autentico video pubblicitario di 45 secondi rivolto a acquirenti online scettici, presentando testimonianze genuine di clienti su un marchio DTC sostenibile. Lo stile visivo dovrebbe emulare contenuti generati dagli utenti, con illuminazione calda, ambientazioni naturali e una colonna sonora calma e rassicurante. Integra citazioni reali dei clienti senza soluzione di continuità utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen, assicurando che il messaggio sia chiaro e persuasivo, creato da uno script avvincente utilizzando le capacità di Text-to-video da script.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video istruttivo chiaro e conciso di 60 secondi progettato per i nuovi acquirenti di un innovativo prodotto di bellezza, guidandoli nel suo corretto utilizzo per risultati ottimali. L'estetica dovrebbe essere luminosa, pulita e istruttiva, con una presentazione amichevole sullo schermo con visual step-by-step e musica di sottofondo delicata. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per strutturare efficacemente il tutorial, incorporando filmati di stock rilevanti dalla libreria multimediale/supporto stock per migliorare la chiarezza visiva.
Prompt di Esempio 3
Progetta un Instagram Reel incisivo di 15 secondi per creare consapevolezza del marchio tra Gen Z e Millennials, evidenziando una linea di abbigliamento direct-to-consumer unica con visual dinamici e alla moda, palette di colori vivaci, transizioni rapide e clip sonore popolari. Questo contenuto che cattura l'attenzione dovrebbe presentare una breve dichiarazione d'impatto consegnata da un avatar AI, ottimizzato per la visualizzazione verticale utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, assicurando il massimo coinvolgimento sui feed social.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Marketing per Marchi DTC

Rivoluziona il marketing del tuo marchio DTC con l'AI. Crea video prodotto e annunci video che catturano l'attenzione rapidamente ed efficientemente per coinvolgere il tuo pubblico.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Inizia il tuo percorso di creazione video scegliendo tra una vasta gamma di modelli video professionali o inserendo il tuo script per costruire da zero.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Video Prodotto
Dai vita al tuo marchio aggiungendo i media del tuo prodotto, integrando avatar AI coinvolgenti e affinando le tue scene per il massimo impatto.
3
Step 3
Migliora con Elementi Potenziati dall'AI
Genera un voiceover dal suono naturale dal tuo script utilizzando la tecnologia avanzata Text-to-Speech, assicurando una comunicazione chiara e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta per Qualsiasi Piattaforma
Scarica il tuo video completato in vari rapporti d'aspetto, perfettamente ottimizzato per la condivisione su popolari piattaforme social come Instagram Reels e YouTube Ads.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze dei clienti in video coinvolgenti potenziati dall'AI, costruendo fiducia e credibilità per gli sforzi di marketing del tuo marchio DTC.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing per marchi DTC?

HeyGen consente ai marchi DTC di produrre video di marketing di alta qualità che catturano l'attenzione in modo efficiente. Il nostro creatore di video AI semplifica il processo di creazione, permettendoti di generare contenuti coinvolgenti per video prodotto e annunci video.

HeyGen può aiutare a creare avatar AI coinvolgenti per annunci video?

Assolutamente, gli avatar AI avanzati di HeyGen forniscono uno strumento potente per creare annunci video e Instagram Reels d'impatto. Puoi personalizzare questi avatar per rappresentare il tuo marchio, trasmettendo il tuo messaggio con performance autentiche e coinvolgenti.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace creatore di video AI per video prodotto?

HeyGen eccelle nel generare video prodotto diversificati con caratteristiche come generatore di script AI, Text-to-Speech e modelli video personalizzabili. Questo consente la creazione in massa di contenuti variati, assicurando che i tuoi prodotti siano presentati efficacemente su più piattaforme come YouTube Ads.

HeyGen supporta la personalizzazione del marchio per i contenuti video?

Sì, HeyGen ti permette di mantenere un branding coerente offrendo modelli video personalizzabili e controlli di branding, inclusi logo e schemi di colori. Questo assicura che tutti i tuoi video di marketing per marchi DTC riflettano la tua identità unica, migliorando il riconoscimento e l'appeal professionale.

