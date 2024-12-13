Creatore di Video per Campagne a Goccia: Potenzia il Tuo Email Marketing

Produci rapidamente video di marketing personalizzati per le tue campagne email utilizzando i nostri ampi Template e scene.

Eleva le tue interazioni iniziali con i clienti con un video di benvenuto di 30 secondi. Rivolto a piccoli imprenditori e marketer che desiderano fare una prima impressione memorabile, mostrando come un 'creatore di video per campagne a goccia' possa trasformare l'onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e invitante, con avatar AI amichevoli che offrono saluti personalizzati, accompagnati da musica di sottofondo acustica e motivante. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per creare un'esperienza di benvenuto coinvolgente e unica per la tua strategia di 'video marketing via email'.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Hai difficoltà a creare abbastanza varianti di 'video pubblicitari' per le tue campagne di marketing performante? Sviluppa un video pubblicitario dinamico di 45 secondi, rivolto a marketer performanti e team creativi, mostrando la potenza di un 'creatore di video pubblicitari AI'. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e moderno, con tagli rapidi e musica elettronica energica, evidenziando come i Template e le scene di HeyGen permettano una rapida iterazione e test A/B dei tuoi asset creativi all'interno delle tue sequenze a goccia.
Prompt di Esempio 2
Immagina di potenziare la tua 'generazione di lead' con email veramente 'personalizzate'. Crea un video esplicativo professionale di 60 secondi, rivolto a team di vendita e creatori di contenuti, dimostrando come creare messaggi di follow-up coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e rassicurante, con un avatar AI esperto che parla direttamente allo spettatore con musica di sottofondo strumentale e calda. Sfrutta la funzione di testo-a-video di HeyGen per generare senza sforzo contenuti personalizzati per ogni lead, rendendo i tuoi sforzi di 'creatore di video di marketing' più efficaci.
Prompt di Esempio 3
Semplifica i flussi di lavoro complessi di 'video di marketing via email' con un video istruttivo conciso di 30 secondi. Questo video dovrebbe essere rivolto a responsabili marketing e a coloro che supervisionano i 'flussi di lavoro' automatizzati, concentrandosi sull'efficienza e sulla facilità d'uso di un 'creatore di video per campagne a goccia'. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e informativo, utilizzando testo chiaro sullo schermo e musica ambientale sottile per trasmettere facilità d'uso. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per mantenere una voce di brand coerente in tutti i tuoi video istruttivi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Campagne a Goccia

Crea facilmente serie di video coinvolgenti per le tue campagne email a goccia con strumenti potenziati dall'AI, migliorando il coinvolgimento e aumentando i tassi di conversione.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Genera rapidamente video accattivanti utilizzando la nostra diversificata libreria di template e scene, fornendo una solida base visiva per la tua serie di video di marketing.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Aumenta la personalizzazione scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per narrare i tuoi messaggi, rendendo i tuoi video di marketing via email più coinvolgenti e relazionabili.
3
Step 3
Aggiungi gli Elementi del Tuo Brand
Mantieni la coerenza del brand in tutti i tuoi video applicando i nostri controlli di branding per loghi e colori, assicurando che ogni pezzo sia in linea con l'identità della tua azienda.
4
Step 4
Esporta e Integra
Finalizza il tuo contenuto video sfruttando le nostre funzionalità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione, preparandolo per un'integrazione senza soluzione di continuità all'interno del tuo creatore di video per campagne a goccia.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze dei Clienti

.

Utilizza video AI per mostrare in modo convincente le storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e convertendo lead nei tuoi funnel di nurturing.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di efficaci video pubblicitari AI?

HeyGen utilizza strumenti potenziati dall'AI, inclusi avatar AI e testo-a-video da script, per semplificare il processo di produzione di video di marketing e video pubblicitari di alta qualità. La sua vasta libreria di template aiuta anche ad accelerare la creazione di annunci per varie piattaforme social.

HeyGen può aiutare a creare video di marketing personalizzati per campagne email?

Sì, HeyGen consente agli utenti di generare video di marketing via email personalizzati e persino annunci video UGC unici, rendendo le campagne a goccia più coinvolgenti. Puoi personalizzare i video con controlli di branding e integrarli nei tuoi flussi di lavoro di generazione di lead.

Quali risorse creative offre HeyGen per la produzione video?

HeyGen offre un robusto editor video online con un'interfaccia drag-and-drop, che include una ricca libreria di template, avatar AI, media di stock, generazione di voiceover e musica integrata. Queste risorse aiutano gli utenti a creare video promozionali e contenuti esplicativi in modo semplice.

Come supporta HeyGen la creazione di video di marketing per varie piattaforme social?

HeyGen ti consente di creare facilmente video promozionali e ottimizzarli per diverse piattaforme social attraverso il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione flessibili. Questo assicura che i tuoi annunci video e contenuti, come YouTube Shorts, appaiano professionali ovunque, mantenendo l'aspetto e il feeling del tuo brand con controlli di branding personalizzati.

